https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
"В бой пошли "Леопарды": ВСУ начинают обещанное контрнаступление
"В бой пошли "Леопарды": ВСУ начинают обещанное контрнаступление - РИА Новости, 06.06.2023
"В бой пошли "Леопарды": ВСУ начинают обещанное контрнаступление
Украинские войска двинулись в атаку. В бой бросили много бронетехники, и на некоторых участках российские подразделения оказались в затруднительном положении. О РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:00
2023-06-06T08:00
2023-06-06T08:11
специальная военная операция на украине
киев
россия
запорожская область
александр ходаковский
вячеслав гладков
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Украинские войска двинулись в атаку. В бой бросили много бронетехники, и на некоторых участках российские подразделения оказались в затруднительном положении. О том, какую тактику избрал киевский режим, — в материале РИА Новости."Сопутствует успех"Утром 4 июня ВСУ начали "крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении", сообщило в понедельник Минобороны. Шесть механизированных и два танковых батальона пытались прорвать оборону. Но целей не достигли."Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", — перечисляют в ведомстве.Основные направления ударов — в районе Гуляйполя (Запорожская область), Угледара и Авдеевки (Донецкая Народная Республика).Кое-где вэсэушникам удалось достичь тактического продвижения — занять ряд позиций, уточняет командир бригады "Восток" 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский."Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешел в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех", — написал он в телеграм-канале.По словам офицера, ударная группа подобралась к рубежу атаки незамеченной и тем самым поставила российских военных "в затруднительное положение".А затем ВСУ бросили в бой дополнительные силы: только в районе Новодонецкого — до тридцати единиц бронетехники.Впервые, добавляет командир "Востока", его бойцы увидели немецкие танки — "Леопарды".Рассеяны и уничтоженыУсилились обстрелы Белгородской области. Особенно пострадал Шебекинский городской округ. "Фактически за неделю у нас [повреждения] — как за полгода", — заявил губернатор Вячеслав Гладков. Речь о 67 многоквартирных домах и 370 частных.Небольшие отряды атаковали Новую Таволжанку. Ответственность взял на себя пресловутый "Русский добровольческий корпус"*. Боевики уверяют, что пленили нескольких российских военных.По диверсантам ударили авиация и артиллерия. В результате, сообщает Минобороны, нападавшие были уничтожены."Атакуя Белгородскую область, Киев добивается того, чтобы Россия оттянула силы на защиту региона с других направлений. Прежде всего — с Купянского", — считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.Там тоже бои: в понедельник Минобороны отчиталось об уничтожении 90 украинских военных и нескольких единиц техники, включая польские "Крабы".Началось или нет?Киев о начале контрнаступления не объявлял. Однако, по мнению Онуфриенко, оно уже идет. Операция оказалось не такой, как многие ожидали: ВСУ не удалось собрать 100-тысячный ударный кулак."Поэтому они сравнительно небольшими группами пытаются в разных местах продавить российскую оборону и, нащупав слабое место, бросить туда подкрепления", — поясняет эксперт.Его американские коллеги, которые получают информацию из открытых источников, назвали происходящее "первым ударом, который позволит выявить позиции и численность российских войск", пишет The New York Times."Неясно, какие атаки были на главном направлении, а какие могли быть уловками или диверсиями. Но попытка проверить позиции русских — традиционная тактика, которой США обучают украинцев", — отмечает издание.Онуфриенко полагает, что в приоритете — Южное направление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Активность в районе Авдеевки носит тактический характер.С мест подтверждают: ВСУ пытаются прорваться к Азовскому морю. "В атаку бросили еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва масштабнее и организованнее. Идет бой", — проинформировал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.По его словам, ВСУ наступают на границе Запорожской области и ДНР."Слишком много неизвестных"В Вашингтоне давно намекали, что "младшим партнерам" пора действовать. На днях представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Киева есть все необходимое для контрнаступления, американцы полностью удовлетворили запросы.Однако на Банковой так не считают. Замглавы президентского офиса Игорь Жовква сетует, что оружия недостаточно. Не хватает, в частности, ракет для систем ПВО Patriot. Их запасы быстро истощаются из-за российских ударов.На истребители F-16 и вовсе рассчитывать не приходится. Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает их не раньше осени или даже зимы. Ранее в украинском военном ведомстве указывали, что для выхода на границы 1991-го нужно 48 таких машин.Несмотря на разногласия, в Вашингтоне уверены: "контрнаступление позволит отбить у России стратегически важные территории". Какие именно — не уточнили.Западные военные эксперты не столь оптимистичны. Политолог Марк Галеотти в статье для The Times указал, что в этом уравнении "слишком много неизвестных". Непонятно, насколько хорошо ВСУ адаптировались к западному оружию. А у России было время, чтобы как следует подготовиться к отражению атаки. Но даже в случае успеха контрнаступление не положит конец конфликту, заключает эксперт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230529/obstanovka-1874405152.html
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киев, россия, запорожская область, александр ходаковский, вячеслав гладков, владимир рогов, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Запорожская область, Александр Ходаковский, Вячеслав Гладков, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, F-16
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Украинские войска двинулись в атаку. В бой бросили много бронетехники, и на некоторых участках российские подразделения оказались в затруднительном положении. О том, какую тактику избрал киевский режим, — в материале РИА Новости.
Утром 4 июня ВСУ
начали "крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении", сообщило в понедельник Минобороны. Шесть механизированных и два танковых батальона пытались прорвать оборону. Но целей не достигли.
"Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", — перечисляют в ведомстве.
Кое-где вэсэушникам удалось достичь тактического продвижения — занять ряд позиций, уточняет командир бригады "Восток" 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский
.
"Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешел в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех", — написал он в телеграм-канале.
"Лишены главного козыря". Почему ВСУ не начинают контрнаступление
По словам офицера, ударная группа подобралась к рубежу атаки незамеченной и тем самым поставила российских военных "в затруднительное положение".
А затем ВСУ бросили в бой дополнительные силы: только в районе Новодонецкого — до тридцати единиц бронетехники.
Впервые, добавляет командир "Востока", его бойцы увидели немецкие танки — "Леопарды".
Усилились обстрелы Белгородской области
. Особенно пострадал Шебекинский городской округ. "Фактически за неделю у нас [повреждения] — как за полгода", — заявил губернатор Вячеслав Гладков
. Речь о 67 многоквартирных домах и 370 частных.
Небольшие отряды атаковали Новую Таволжанку. Ответственность взял на себя пресловутый "Русский добровольческий корпус"*. Боевики уверяют, что пленили нескольких российских военных.
По диверсантам ударили авиация и артиллерия. В результате, сообщает Минобороны, нападавшие были уничтожены.
"Эффективнее пушек". Российские военные придумали, как взломать оборону ВСУ
"Атакуя Белгородскую область, Киев
добивается того, чтобы Россия
оттянула силы на защиту региона с других направлений. Прежде всего — с Купянского", — считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Там тоже бои: в понедельник Минобороны отчиталось об уничтожении 90 украинских военных и нескольких единиц техники, включая польские "Крабы".
Киев о начале контрнаступления не объявлял. Однако, по мнению Онуфриенко, оно уже идет. Операция оказалось не такой, как многие ожидали: ВСУ не удалось собрать 100-тысячный ударный кулак.
"Поэтому они сравнительно небольшими группами пытаются в разных местах продавить российскую оборону и, нащупав слабое место, бросить туда подкрепления", — поясняет эксперт.
Его американские коллеги, которые получают информацию из открытых источников, назвали происходящее "первым ударом, который позволит выявить позиции и численность российских войск", пишет
The New York Times.
"Русские все равно сильнее". В США не хотят закрывать небо над Украиной
"Неясно, какие атаки были на главном направлении, а какие могли быть уловками или диверсиями. Но попытка проверить позиции русских — традиционная тактика, которой США
обучают украинцев", — отмечает издание.
Онуфриенко полагает, что в приоритете — Южное направление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Активность в районе Авдеевки носит тактический характер.
С мест подтверждают: ВСУ пытаются прорваться к Азовскому морю
. "В атаку бросили еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва масштабнее и организованнее. Идет бой", — проинформировал
глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
в телеграм-канале.
По его словам, ВСУ наступают на границе Запорожской области и ДНР.
"Слишком много неизвестных"
В Вашингтоне
давно намекали, что "младшим партнерам" пора действовать. На днях представитель Белого дома Джон Кирби
заявил, что у Киева есть все необходимое для контрнаступления, американцы полностью удовлетворили
запросы.
Однако на Банковой так не считают. Замглавы президентского офиса Игорь Жовква сетует, что оружия недостаточно
. Не хватает, в частности, ракет для систем ПВО Patriot. Их запасы быстро истощаются из-за российских ударов.
На истребители F-16
и вовсе рассчитывать не приходится. Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает
их не раньше осени или даже зимы. Ранее в украинском военном ведомстве указывали, что для выхода на границы 1991-го нужно 48 таких машин.
"ВСУ ждут большие проблемы". Что на самом деле Запад подарил Киеву
Несмотря на разногласия, в Вашингтоне уверены: "контрнаступление позволит отбить
у России стратегически важные территории". Какие именно — не уточнили.
Западные военные эксперты не столь оптимистичны. Политолог Марк Галеотти в статье для The Times указал
, что в этом уравнении "слишком много неизвестных". Непонятно, насколько хорошо ВСУ адаптировались к западному оружию. А у России было время, чтобы как следует подготовиться к отражению атаки. Но даже в случае успеха контрнаступление не положит конец конфликту, заключает эксперт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.