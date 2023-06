"В бой пошли "Леопарды": ВСУ начинают обещанное контрнаступление

https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html

Украинские войска двинулись в атаку. В бой бросили много бронетехники, и на некоторых участках российские подразделения оказались в затруднительном положении. О РИА Новости, 06.06.2023

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Украинские войска двинулись в атаку. В бой бросили много бронетехники, и на некоторых участках российские подразделения оказались в затруднительном положении. О том, какую тактику избрал киевский режим, — в материале РИА Новости."Сопутствует успех"Утром 4 июня ВСУ начали "крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении", сообщило в понедельник Минобороны. Шесть механизированных и два танковых батальона пытались прорвать оборону. Но целей не достигли."Потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина", — перечисляют в ведомстве.Основные направления ударов — в районе Гуляйполя (Запорожская область), Угледара и Авдеевки (Донецкая Народная Республика).Кое-где вэсэушникам удалось достичь тактического продвижения — занять ряд позиций, уточняет командир бригады "Восток" 1-го армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский."Левее Угледара противник ограниченными силами, задействовав до десяти единиц бронетехники, перешел в наступление на направлении Золотая Нива — Новодонецкое. Пока что ему сопутствует успех", — написал он в телеграм-канале.По словам офицера, ударная группа подобралась к рубежу атаки незамеченной и тем самым поставила российских военных "в затруднительное положение".А затем ВСУ бросили в бой дополнительные силы: только в районе Новодонецкого — до тридцати единиц бронетехники.Впервые, добавляет командир "Востока", его бойцы увидели немецкие танки — "Леопарды".Рассеяны и уничтоженыУсилились обстрелы Белгородской области. Особенно пострадал Шебекинский городской округ. "Фактически за неделю у нас [повреждения] — как за полгода", — заявил губернатор Вячеслав Гладков. Речь о 67 многоквартирных домах и 370 частных.Небольшие отряды атаковали Новую Таволжанку. Ответственность взял на себя пресловутый "Русский добровольческий корпус"*. Боевики уверяют, что пленили нескольких российских военных.По диверсантам ударили авиация и артиллерия. В результате, сообщает Минобороны, нападавшие были уничтожены."Атакуя Белгородскую область, Киев добивается того, чтобы Россия оттянула силы на защиту региона с других направлений. Прежде всего — с Купянского", — считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.Там тоже бои: в понедельник Минобороны отчиталось об уничтожении 90 украинских военных и нескольких единиц техники, включая польские "Крабы".Началось или нет?Киев о начале контрнаступления не объявлял. Однако, по мнению Онуфриенко, оно уже идет. Операция оказалось не такой, как многие ожидали: ВСУ не удалось собрать 100-тысячный ударный кулак."Поэтому они сравнительно небольшими группами пытаются в разных местах продавить российскую оборону и, нащупав слабое место, бросить туда подкрепления", — поясняет эксперт.Его американские коллеги, которые получают информацию из открытых источников, назвали происходящее "первым ударом, который позволит выявить позиции и численность российских войск", пишет The New York Times."Неясно, какие атаки были на главном направлении, а какие могли быть уловками или диверсиями. Но попытка проверить позиции русских — традиционная тактика, которой США обучают украинцев", — отмечает издание.Онуфриенко полагает, что в приоритете — Южное направление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Активность в районе Авдеевки носит тактический характер.С мест подтверждают: ВСУ пытаются прорваться к Азовскому морю. "В атаку бросили еще большие силы, чем вчера, подойдя к попытке прорыва масштабнее и организованнее. Идет бой", — проинформировал глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.По его словам, ВСУ наступают на границе Запорожской области и ДНР."Слишком много неизвестных"В Вашингтоне давно намекали, что "младшим партнерам" пора действовать. На днях представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Киева есть все необходимое для контрнаступления, американцы полностью удовлетворили запросы.Однако на Банковой так не считают. Замглавы президентского офиса Игорь Жовква сетует, что оружия недостаточно. Не хватает, в частности, ракет для систем ПВО Patriot. Их запасы быстро истощаются из-за российских ударов.На истребители F-16 и вовсе рассчитывать не приходится. Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает их не раньше осени или даже зимы. Ранее в украинском военном ведомстве указывали, что для выхода на границы 1991-го нужно 48 таких машин.Несмотря на разногласия, в Вашингтоне уверены: "контрнаступление позволит отбить у России стратегически важные территории". Какие именно — не уточнили.Западные военные эксперты не столь оптимистичны. Политолог Марк Галеотти в статье для The Times указал, что в этом уравнении "слишком много неизвестных". Непонятно, насколько хорошо ВСУ адаптировались к западному оружию. А у России было время, чтобы как следует подготовиться к отражению атаки. Но даже в случае успеха контрнаступление не положит конец конфликту, заключает эксперт.* Террористическая организация, запрещенная в России.

