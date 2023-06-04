https://ria.ru/20230604/kontrnastuplenie-1876109644.html

Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины

Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины - РИА Новости, 04.06.2023

Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины

США верят, что возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем России, заявил... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T19:13

2023-06-04T19:13

2023-06-04T23:41

в мире

украина

россия

киев

джейк салливан

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линдси грэм

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США верят, что возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем России, заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории", — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Американский чиновник не пояснил, какие конкретно районы он при этом имеет в виду.По словам Салливана, Вашингтон намерен помогать Киеву достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить ему занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров. "Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления", — подчеркнул представитель Белого дома.Американский сенатор Линдси Грэм, ранее посетивший Киев, сообщал, что Владимир Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видно "довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230603/oruzhie-1876001898.html

https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875901285.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, джейк салливан, сергей лавров, линдси грэм, нато, вооруженные силы украины