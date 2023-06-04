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Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины - РИА Новости, 04.06.2023
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19:13 04.06.2023 (обновлено: 23:41 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/kontrnastuplenie-1876109644.html
Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины
Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины - РИА Новости, 04.06.2023
Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины
США верят, что возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем России, заявил... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:13
2023-06-04T23:41
в мире
украина
россия
киев
джейк салливан
сергей лавров
линдси грэм
нато
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США верят, что возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем России, заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. &quot;Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории&quot;, — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Американский чиновник не пояснил, какие конкретно районы он при этом имеет в виду.По словам Салливана, Вашингтон намерен помогать Киеву достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить ему занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров. &quot;Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления&quot;, — подчеркнул представитель Белого дома.Американский сенатор Линдси Грэм, ранее посетивший Киев, сообщал, что Владимир Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видно "довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230603/oruzhie-1876001898.html
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в мире, украина, россия, киев, джейк салливан, сергей лавров, линдси грэм, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Линдси Грэм, НАТО, Вооруженные силы Украины
Салливан рассказал, чего США ждут от контрнаступления Украины

Помощник Байдена Салливан пообещал, что США поддержат Украину при контрнаступлении

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. США верят, что возможное контрнаступление ВСУ позволит Киеву овладеть стратегически важными территориями, которые ныне находятся под контролем России, заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
«

"Мы уверены, что контрнаступление позволит Украине отбить у России стратегически важные территории", — сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Американский чиновник не пояснил, какие конкретно районы он при этом имеет в виду.

По словам Салливана, Вашингтон намерен помогать Киеву достичь максимально возможного прогресса на поле боя, чтобы позволить ему занять наиболее выгодную позицию за столом будущих мирных переговоров.
«

"Мы уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления", — подчеркнул представитель Белого дома.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в офисе Зеленского
3 июня, 21:08
Американский сенатор Линдси Грэм, ранее посетивший Киев, сообщал, что Владимир Зеленский предоставил ему "подробный разбор" военных планов Украины по контрнаступлению. Так, по его словам, в ближайшие дни будет видно "довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев". Сенатор также утверждает, что удары, которые растягивают российскую оборону, уже якобы начались.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
"Началось": стало известно, что осталось от украинского контрнаступления
3 июня, 05:36
 
В миреУкраинаРоссияКиевДжейк СалливанСергей ЛавровЛиндси ГрэмНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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