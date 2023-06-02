https://ria.ru/20230602/nastuplenie-1875861642.html
В США считают, что удовлетворили потребности Украины для наступления
В США считают, что удовлетворили потребности Украины для наступления - РИА Новости, 02.06.2023
В США считают, что удовлетворили потребности Украины для наступления
США уверены, что удовлетворили потребности Киева для осуществления наступления, заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T19:03
2023-06-02T19:03
2023-06-02T19:15
специальная военная операция на украине
сша
джон кирби
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. США уверены, что удовлетворили потребности Киева для осуществления наступления, заявил на брифинге в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби."Мы очень довольны тем, что мы удовлетворили все потребности Украины для проведения ими наступления, когда это произойдет - решать им, но мы уверены, что мы сделали все, что могли и, когда я говорю мы, я имею в виду не только Соединенные Штаты", - сказал Кирби.Он подчеркнул, что США и союзники "сделали много и готовы продолжать делать многое в предстоящие недели и месяцы".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875857525.html
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сша, джон кирби, сергей лавров, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Джон Кирби, Сергей Лавров, Россия, Украина, НАТО
В США считают, что удовлетворили потребности Украины для наступления
В Белом доме выразили уверенность, что удовлетворили потребности Украины для наступления