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Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876198251.html
Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении
Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении - РИА Новости, 05.06.2023
Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не сможет использовать истребители F-16 во время летнего контрнаступления. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:23
2023-06-05T12:23
специальная военная операция на украине
украина
алексей резников
нато
f-16
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не сможет использовать истребители F-16 во время летнего контрнаступления. "F-16 не изменят положение дел этим летом... Потребуется время, чтобы подготовить наших пилотов и не только их. Наши партнеры организуют учебные курсы для пилотов, инженеров и техников", - сказал Резников в интервью японскому телеканалу NHK. Как отмечает телеканал, глава министерства обороны заявил, что Украина "будет готова развернуть F-16 осенью или зимой". Резников также добавил, что Украина будет использовать всю наземную технику в ходе контрнаступления. Ранее в украинском министерстве обороны заявляли, что Украине нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что поставки истребителей F-16 являются очередным этапом эскалации конфликта на Украине, а последствия этого решения не просчитаны Западом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875812562.html
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украина, алексей резников, нато, f-16, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Резников, НАТО, F-16, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении

Министр обороны Резников: Украина не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не сможет использовать истребители F-16 во время летнего контрнаступления.
"F-16 не изменят положение дел этим летом... Потребуется время, чтобы подготовить наших пилотов и не только их. Наши партнеры организуют учебные курсы для пилотов, инженеров и техников", - сказал Резников в интервью японскому телеканалу NHK. Как отмечает телеканал, глава министерства обороны заявил, что Украина "будет готова развернуть F-16 осенью или зимой". Резников также добавил, что Украина будет использовать всю наземную технику в ходе контрнаступления. Ранее в украинском министерстве обороны заявляли, что Украине нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Госдуме предрекли Киеву "ужасный конец" после контрнаступления ВСУ
Вчера, 06:27
Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что поставки истребителей F-16 являются очередным этапом эскалации конфликта на Украине, а последствия этого решения не просчитаны Западом.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Высокопоставленный военный из США сообщил Зеленскому плохие новости о ВСУ
2 июня, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлексей РезниковНАТОF-16В миреВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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