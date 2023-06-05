https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876198251.html

Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении

Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении - РИА Новости, 05.06.2023

Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не сможет использовать истребители F-16 во время летнего контрнаступления. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:23

2023-06-05T12:23

2023-06-05T12:23

специальная военная операция на украине

украина

алексей резников

нато

f-16

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_276d2d973b94a71cebb1b4fd96a2b7e9.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не сможет использовать истребители F-16 во время летнего контрнаступления. "F-16 не изменят положение дел этим летом... Потребуется время, чтобы подготовить наших пилотов и не только их. Наши партнеры организуют учебные курсы для пилотов, инженеров и техников", - сказал Резников в интервью японскому телеканалу NHK. Как отмечает телеканал, глава министерства обороны заявил, что Украина "будет готова развернуть F-16 осенью или зимой". Резников также добавил, что Украина будет использовать всю наземную технику в ходе контрнаступления. Ранее в украинском министерстве обороны заявляли, что Украине нужно 48 истребителей F-16, чтобы выйти на границы 1991 года. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии объявил о намерении союзников начать подготовку украинских летчиков к пилотированию американских F-16 и иных истребителей четвертого поколения западного производства. Как сообщали в Вашингтоне, пока не принято решение о том, кто и где будет обучать пилотов, но ожидается, что местом тренировок будет одна из европейских стран. Обучение начнется "в ближайшие недели или месяцы", сообщал Белый дом. По мере обучения будет принято решение о том, кто и в каком количестве передаст Украине истребители. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что поставки истребителей F-16 являются очередным этапом эскалации конфликта на Украине, а последствия этого решения не просчитаны Западом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876146745.html

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875812562.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, алексей резников, нато, f-16, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр