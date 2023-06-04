https://ria.ru/20230604/oruzhie-1876025084.html
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в Киеве
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в Киеве - РИА Новости, 04.06.2023
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в Киеве
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква считает, что у Украины недостаточно оружия для контрнаступления. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T04:34
2023-06-04T04:34
2023-06-04T04:36
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
энтони блинкен
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква считает, что у Украины недостаточно оружия для контрнаступления."Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно", - сказал Жовква в интервью газете Times.По его словам, Зеленский посетил так много стран за последний месяц из-за необходимости получить больше оружия.Удары, которые наносят российские силы по целям на Украине, истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot. "Очевидно, что у нас их недостаточно", - добавил Жовква.Больше оружияРанее Владимир Зеленский в интервью изданию Wall Street Journal заявил, что Киеву хотелось бы получить больше западного оружия для контрнаступления, но он не может ждать его "месяцами".Зеленский предположил, что единственная система вооружений в мире, которая способна обеспечить защиту от российских ракет - это американская ЗРК Patriot, по его словам, Украине требуется 50 таких систем.При этом Зеленский заявил, что Киев готов к контрнаступлению.Незаметное контрнаступлениеВ пятницу Зеленский, отвечая на вопрос, когда все смогут увидеть контрнаступление, не смог сообщить, когда это произойдет. "Это не кино, мне сложно сказать, когда вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала", - сказал он.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что контрнаступление украинских войск идет "уже несколько дней".Сроки сдвигаютсяСроки обещанного украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875901285.html
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875857525.html
https://ria.ru/20230602/kontrnastuplenie-1875782303.html
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РИА Новости
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украина, киев, россия, владимир зеленский, михаил подоляк, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Энтони Блинкен
Украине не хватает оружия для контрнаступления, заявили в Киеве
В офисе Зеленского заявили, что у ВСУ недостаточно оружия для контрнаступления