https://ria.ru/20230530/veduschie-1874412315.html

От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО

От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО - РИА Новости, 30.05.2023

От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО

Некоторые российские телеведущие выступили против спецоперации или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень. Они перестали появляться на экранах, светских... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:00

2023-05-30T08:09

шоубиз

иван ургант

дмитрий нагиев

максим галкин

россия

украина

турция

знаменитости

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Некоторые российские телеведущие выступили против спецоперации или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень. Они перестали появляться на экранах, светских мероприятиях. О том, что сейчас происходит в их жизни, — в материале РИА Новости.Александр Гуревич: поддержал Украину и отказался шутить в РоссииБессменный ведущий телевикторины "Сто к одному" и шоу талантов "Удивительные люди" (обе передачи выходят на канале "Россия") выступил в Сети против СВО и заявил, что в такой ситуации отказывается "веселиться" и "шутить".Гуревич оставил несколько комментариев под выпусками "Сто к одному" с упреками в адрес коллег, сообщив, что ушел из телеигры, которую вел с 1995-го.После этого ранее записанные с ним передачи выходили в эфир, но позже пропали с платформы. Сейчас шоу ведет продюсер Александр Акопов, а "Удивительные люди" — Артем Варгафтик.По данным СМИ, бывший ведущий после проукраинских высказываний не покинул Россию. Он с супругой Галиной в Москве, но в соцсетях не появляется, интервью не дает.Иван Ургант: сказал и передумал?Один из главных шоуменов страны был чуть ли не первым, кто осудил СВО и поддержал киевский режим.Его авторское шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале, а сам он, как утверждали СМИ, уехал в Израиль, назвав свою поездку отпуском. Шоумен надолго пропал с телеэкранов и сцены. Но без гонораров не остался. Как позже рассказывала его коллега Алла Михеева, Ургант работает на частных корпоративах.Неожиданно он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд. Там он сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант" и на Первый. Руководство канала это не прокомментировало.Сейчас Ургант то подрабатывает за границей, то возвращается в Россию. Так, в Турции он выступил на концерте с группой “БИ-2” (также проукраинской), а затем — на частной вечеринке на Кипре.Александр Гудков: родился "в тот день" и разозлилсяНачало спецоперации совпало с днем рождения комика, из-за чего Гудков написал в соцсетях, что жалеет о дате появления на свет.Позже соведущий Ивана Урганта и экс-резидент Comedy Woman спародировал хит SHAMANа "Я русский", срифмовав с "узким". Находится за рубежом.Недавно стало известно, что он выступил на концерте в поддержку Украины в Стамбуле.Максим Галкин*: не понравилось быть иноагентомПопулярному шоумену присвоили статус иноагента в сентябре с формулировкой за "осуществление политической деятельности".Артист эмигрировал вместе с семьей — супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри — в Израиль.За рубежом давал концерты и, как писали СМИ, перечислял часть выручки киевскому режиму. На своих шоу юморист также оскорблял коллег из России. Так, он язвительно отозвался о Филиппе Киркорове, певце SHAMAN и Ольге Скабеевой. В середине мая Максим Галкин* неожиданно обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента. Его иск должны рассмотреть 2 июня. По мнению адвоката Юрия Шеля, ничего не получится. "Такой статус как клеймо на лбу, которое дается на долгое время. А позиция Минюста хорошо известна и вряд ли изменится. Максим негативно высказался о стране", — пояснил он.Дмитрий Нагиев: загадка для всехТелеведущий, шоумен и актер воздерживается от выражения политической позиции. Но реже появляется в соцсетях, на светских мероприятиях и экранах. В марте он публично отказался вести "Премию МУЗ-ТВ", процитировав крылатую фразу своего деда: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках". Также не стал сниматься в 11-м сезоне шоу "Голос", бессменным ведущим которого был десять лет (Нагиева заменила Яна Чурикова). Ведущий объяснил на своей странице в соцсети, что "ушел в творческий отпуск", который, по словам шоумена, согласован с Первым каналом. На какое время — не уточнил. В конце апреля Дмитрия Нагиева неожиданно заметили в Crocus City Hall. Там он провел премию "Женщина года". Где сейчас находится телеведущий, неизвестно. Ранее он опроверг слухи об эмиграции, дав понять, что остался в России. Шоумена также видели в Турции, о чем стало известно из соцсетей блогера Анастасии Ивлеевой. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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https://ria.ru/20230410/urgant-1864250457.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230426/urgant-1867985362.html

https://ria.ru/20220903/gudkov-1814267990.html

https://ria.ru/20230325/galkin-1860482094.html

https://ria.ru/20230515/galkin-1871848948.html

https://ria.ru/20220317/nagiev-1778680923.html

https://ria.ru/20230425/kontserty-1867402353.html

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иван ургант, дмитрий нагиев, максим галкин, россия, украина, турция, знаменитости, "голос", израиль