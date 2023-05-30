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От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО - РИА Новости, 30.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
08:00 30.05.2023 (обновлено: 08:09 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/veduschie-1874412315.html
От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО
От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО - РИА Новости, 30.05.2023
От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО
Некоторые российские телеведущие выступили против спецоперации или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень. Они перестали появляться на экранах, светских... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T08:00
2023-05-30T08:09
шоубиз
иван ургант
дмитрий нагиев
максим галкин
россия
украина
турция
знаменитости
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Некоторые российские телеведущие выступили против спецоперации или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень. Они перестали появляться на экранах, светских мероприятиях. О том, что сейчас происходит в их жизни, — в материале РИА Новости.Александр Гуревич: поддержал Украину и отказался шутить в РоссииБессменный ведущий телевикторины "Сто к одному" и шоу талантов "Удивительные люди" (обе передачи выходят на канале "Россия") выступил в Сети против СВО и заявил, что в такой ситуации отказывается "веселиться" и "шутить".Гуревич оставил несколько комментариев под выпусками "Сто к одному" с упреками в адрес коллег, сообщив, что ушел из телеигры, которую вел с 1995-го.После этого ранее записанные с ним передачи выходили в эфир, но позже пропали с платформы. Сейчас шоу ведет продюсер Александр Акопов, а "Удивительные люди" — Артем Варгафтик.По данным СМИ, бывший ведущий после проукраинских высказываний не покинул Россию. Он с супругой Галиной в Москве, но в соцсетях не появляется, интервью не дает.Иван Ургант: сказал и передумал?Один из главных шоуменов страны был чуть ли не первым, кто осудил СВО и поддержал киевский режим.Его авторское шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале, а сам он, как утверждали СМИ, уехал в Израиль, назвав свою поездку отпуском. Шоумен надолго пропал с телеэкранов и сцены. Но без гонораров не остался. Как позже рассказывала его коллега Алла Михеева, Ургант работает на частных корпоративах.Неожиданно он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд. Там он сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант" и на Первый. Руководство канала это не прокомментировало.Сейчас Ургант то подрабатывает за границей, то возвращается в Россию. Так, в Турции он выступил на концерте с группой “БИ-2” (также проукраинской), а затем — на частной вечеринке на Кипре.Александр Гудков: родился "в тот день" и разозлилсяНачало спецоперации совпало с днем рождения комика, из-за чего Гудков написал в соцсетях, что жалеет о дате появления на свет.Позже соведущий Ивана Урганта и экс-резидент Comedy Woman спародировал хит SHAMANа "Я русский", срифмовав с "узким". Находится за рубежом.Недавно стало известно, что он выступил на концерте в поддержку Украины в Стамбуле.Максим Галкин*: не понравилось быть иноагентомПопулярному шоумену присвоили статус иноагента в сентябре с формулировкой за "осуществление политической деятельности".Артист эмигрировал вместе с семьей — супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри — в Израиль.За рубежом давал концерты и, как писали СМИ, перечислял часть выручки киевскому режиму. На своих шоу юморист также оскорблял коллег из России. Так, он язвительно отозвался о Филиппе Киркорове, певце SHAMAN и Ольге Скабеевой. В середине мая Максим Галкин* неожиданно обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента. Его иск должны рассмотреть 2 июня. По мнению адвоката Юрия Шеля, ничего не получится. "Такой статус как клеймо на лбу, которое дается на долгое время. А позиция Минюста хорошо известна и вряд ли изменится. Максим негативно высказался о стране", — пояснил он.Дмитрий Нагиев: загадка для всехТелеведущий, шоумен и актер воздерживается от выражения политической позиции. Но реже появляется в соцсетях, на светских мероприятиях и экранах. В марте он публично отказался вести "Премию МУЗ-ТВ", процитировав крылатую фразу своего деда: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках". Также не стал сниматься в 11-м сезоне шоу "Голос", бессменным ведущим которого был десять лет (Нагиева заменила Яна Чурикова). Ведущий объяснил на своей странице в соцсети, что "ушел в творческий отпуск", который, по словам шоумена, согласован с Первым каналом. На какое время — не уточнил. В конце апреля Дмитрия Нагиева неожиданно заметили в Crocus City Hall. Там он провел премию "Женщина года". Где сейчас находится телеведущий, неизвестно. Ранее он опроверг слухи об эмиграции, дав понять, что остался в России. Шоумена также видели в Турции, о чем стало известно из соцсетей блогера Анастасии Ивлеевой. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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иван ургант, дмитрий нагиев, максим галкин, россия, украина, турция, знаменитости, "голос", израиль
Шоубиз, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Россия, Украина, Турция, Знаменитости, "Голос", Израиль
От Гуревича до Урганта: телеведущие, которые пропали с экранов после СВО

Гуревич, Ургант, Нагиев: телеведущие, которые пропали с экранов после начала СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Некоторые российские телеведущие выступили против спецоперации или заняли нейтральную позицию, уйдя в тень. Они перестали появляться на экранах, светских мероприятиях. О том, что сейчас происходит в их жизни, — в материале РИА Новости.

Александр Гуревич: поддержал Украину и отказался шутить в России

Бессменный ведущий телевикторины "Сто к одному" и шоу талантов "Удивительные люди" (обе передачи выходят на канале "Россия") выступил в Сети против СВО и заявил, что в такой ситуации отказывается "веселиться" и "шутить".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковfАлександр Гуревич / Александр Акопов
Александр Гуревич / Александр Акопов - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чесноковf
Александр Гуревич / Александр Акопов
Гуревич оставил несколько комментариев под выпусками "Сто к одному" с упреками в адрес коллег, сообщив, что ушел из телеигры, которую вел с 1995-го.
После этого ранее записанные с ним передачи выходили в эфир, но позже пропали с платформы. Сейчас шоу ведет продюсер Александр Акопов, а "Удивительные люди" — Артем Варгафтик.
Шоу Удивительные люди
На "России 1" выходит новый сезон шоу "Удивительные люди"
19 мая, 02:25
По данным СМИ, бывший ведущий после проукраинских высказываний не покинул Россию. Он с супругой Галиной в Москве, но в соцсетях не появляется, интервью не дает.

Иван Ургант: сказал и передумал?

Один из главных шоуменов страны был чуть ли не первым, кто осудил СВО и поддержал киевский режим.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВедущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Его авторское шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале, а сам он, как утверждали СМИ, уехал в Израиль, назвав свою поездку отпуском.
Телеведущий Иван Ургант на выставке Александр Лабас. Неизвестные портреты в театре Мастерская П. Н. Фоменко в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Иван Ургант выступил в уличном переходе после отмены концерта в России
10 апреля, 14:52
Шоумен надолго пропал с телеэкранов и сцены. Но без гонораров не остался. Как позже рассказывала его коллега Алла Михеева, Ургант работает на частных корпоративах.
Неожиданно он посетил премьеру фильма "Вызов" с Юлией Пересильд. Там он сказал корреспонденту РИА Новости, что в ближайшее время вернется в "Вечерний Ургант" и на Первый. Руководство канала это не прокомментировало.
Телеведущий Иван Ургант в телестудии передачи Вечерний Ургант - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Программу "Вечерний Ургант" воссоздали на Кипре
26 апреля, 20:26
Сейчас Ургант то подрабатывает за границей, то возвращается в Россию. Так, в Турции он выступил на концерте с группой “БИ-2” (также проукраинской), а затем — на частной вечеринке на Кипре.

Александр Гудков: родился "в тот день" и разозлился

Начало спецоперации совпало с днем рождения комика, из-за чего Гудков написал в соцсетях, что жалеет о дате появления на свет.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВедущие Александр Гудков и Иван Ургант на церемонии вручения премии "Женщина года GLAMOUR 2013"
Ведущие Александр Гудков и Иван Ургант на церемонии вручения премии Женщина года GLAMOUR 2013 - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ведущие Александр Гудков и Иван Ургант на церемонии вручения премии "Женщина года GLAMOUR 2013"
Позже соведущий Ивана Урганта и экс-резидент Comedy Woman спародировал хит SHAMANа "Я русский", срифмовав с "узким". Находится за рубежом.
Телеведущий Александр Гудков - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
Лидер "Гражданского комитета" попросил СК проверить клип Гудкова "Я узкий"
3 сентября 2022, 19:41
Недавно стало известно, что он выступил на концерте в поддержку Украины в Стамбуле.

Максим Галкин*: не понравилось быть иноагентом

Популярному шоумену присвоили статус иноагента в сентябре с формулировкой за "осуществление политической деятельности".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин
Артист эмигрировал вместе с семьей — супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Лизой и Гарри — в Израиль.
За рубежом давал концерты и, как писали СМИ, перечислял часть выручки киевскому режиму.
Певец SHAMAN, Максим Галкин, Ольга Скабеева - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Как Максим Галкин* оскорбляет коллег из России на концертах за рубежом
25 марта, 10:18
На своих шоу юморист также оскорблял коллег из России. Так, он язвительно отозвался о Филиппе Киркорове, певце SHAMAN и Ольге Скабеевой.
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента
15 мая, 15:10
В середине мая Максим Галкин* неожиданно обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента. Его иск должны рассмотреть 2 июня.
По мнению адвоката Юрия Шеля, ничего не получится. "Такой статус как клеймо на лбу, которое дается на долгое время. А позиция Минюста хорошо известна и вряд ли изменится. Максим негативно высказался о стране", — пояснил он.

Дмитрий Нагиев: загадка для всех

Телеведущий, шоумен и актер воздерживается от выражения политической позиции. Но реже появляется в соцсетях, на светских мероприятиях и экранах.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
 Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.
В марте он публично отказался вести "Премию МУЗ-ТВ", процитировав крылатую фразу своего деда: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках". Также не стал сниматься в 11-м сезоне шоу "Голос", бессменным ведущим которого был десять лет (Нагиева заменила Яна Чурикова).
Ведущий объяснил на своей странице в соцсети, что "ушел в творческий отпуск", который, по словам шоумена, согласован с Первым каналом. На какое время — не уточнил.
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции
17 марта 2022, 15:46
В конце апреля Дмитрия Нагиева неожиданно заметили в Crocus City Hall. Там он провел премию "Женщина года".
Где сейчас находится телеведущий, неизвестно. Ранее он опроверг слухи об эмиграции, дав понять, что остался в России. Шоумена также видели в Турции, о чем стало известно из соцсетей блогера Анастасии Ивлеевой.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Открытие V Международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Галя, у нас отмена!" Концерты каких звезд отказались проводить в России
25 апреля, 08:00
 
ШоубизИван УргантДмитрий НагиевМаксим ГалкинРоссияУкраинаТурцияЗнаменитости"Голос"Израиль
 
 
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