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Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 15.05.2023
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Шоубиз
 
16:09 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/galkin-1871915552.html
Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента
Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 15.05.2023
Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента
Адвокат Юрий Шель в интервью Teleprogramma.pro рассказал о шансах шоумена Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:09
2023-05-15T16:09
шоубиз
максим галкин
россия
москва
иноагенты
израиль
тель-авив
знаменитости
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Адвокат Юрий Шель в интервью Teleprogramma.pro рассказал о шансах шоумена Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде.По мнению юриста, решение Минюста не изменится из-за негативных высказываний юмориста. Сбежавшего в Израиль после начала спецоперации Максима Галкина* признали иноагентом прошлой осенью. Артисту пришлось планировать свои выступления исключительно за границей. Накануне Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием оспорить статус иноагента. Россияне возмутились его поступком и призвали власти не исключать шоумена из реестра. Они также попросили не пускать его в страну. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230414/galkin-1865333471.html
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Шоубиз, Максим Галкин, Россия, Москва, иноагенты, Израиль, Тель-Авив, Знаменитости
Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента

Адвокат Юрий Шель объяснил, почему Максим Галкин* не сможет оспорить статус иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Максим Галкин
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Адвокат Юрий Шель в интервью Teleprogramma.pro рассказал о шансах шоумена Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде.
«

"Я уверен, что у Максима ничего не получится. И даже не потому, что существуют какие-то доказательства его статуса, а потому что никто не захочет создавать прецедент того, что его можно оспорить в судебном порядке", – отметил Шель.

По мнению юриста, решение Минюста не изменится из-за негативных высказываний юмориста.
«
"Такой статус, как клеймо на лбу, которое дается на долгое время. А позиция Минюста хорошо известна и вряд ли изменится. Максим негативно высказался о стране. Если бы дело происходило в 90-е годы, тогда бы все складывалось по-иному. Но сейчас Россия находится в другом положении", – заключил Шель.
Сбежавшего в Израиль после начала спецоперации Максима Галкина* признали иноагентом прошлой осенью. Артисту пришлось планировать свои выступления исключительно за границей.
Накануне Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием оспорить статус иноагента. Россияне возмутились его поступком и призвали власти не исключать шоумена из реестра. Они также попросили не пускать его в страну.
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ШоубизМаксим ГалкинРоссияМоскваиноагентыИзраильТель-АвивЗнаменитости
 
 
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