https://ria.ru/20230515/galkin-1871915552.html

Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента

Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента - РИА Новости, 15.05.2023

Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента

Адвокат Юрий Шель в интервью Teleprogramma.pro рассказал о шансах шоумена Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T16:09

2023-05-15T16:09

2023-05-15T16:09

шоубиз

максим галкин

россия

москва

иноагенты

израиль

тель-авив

знаменитости

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Адвокат Юрий Шель в интервью Teleprogramma.pro рассказал о шансах шоумена Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде.По мнению юриста, решение Минюста не изменится из-за негативных высказываний юмориста. Сбежавшего в Израиль после начала спецоперации Максима Галкина* признали иноагентом прошлой осенью. Артисту пришлось планировать свои выступления исключительно за границей. Накануне Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием оспорить статус иноагента. Россияне возмутились его поступком и призвали власти не исключать шоумена из реестра. Они также попросили не пускать его в страну. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230414/galkin-1865333471.html

россия

москва

израиль

тель-авив

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим галкин, россия, москва, иноагенты, израиль, тель-авив, знаменитости