Адвокат рассказал о шансах Максима Галкина* оспорить статус иноагента
Адвокат Юрий Шель объяснил, почему Максим Галкин* не сможет оспорить статус иноагента
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Адвокат Юрий Шель в интервью Teleprogramma.pro рассказал о шансах шоумена Максима Галкина* оспорить статус иноагента в суде.
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"Я уверен, что у Максима ничего не получится. И даже не потому, что существуют какие-то доказательства его статуса, а потому что никто не захочет создавать прецедент того, что его можно оспорить в судебном порядке", – отметил Шель.
По мнению юриста, решение Минюста не изменится из-за негативных высказываний юмориста.
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"Такой статус, как клеймо на лбу, которое дается на долгое время. А позиция Минюста хорошо известна и вряд ли изменится. Максим негативно высказался о стране. Если бы дело происходило в 90-е годы, тогда бы все складывалось по-иному. Но сейчас Россия находится в другом положении", – заключил Шель.
Сбежавшего в Израиль после начала спецоперации Максима Галкина* признали иноагентом прошлой осенью. Артисту пришлось планировать свои выступления исключительно за границей.
Накануне Галкин* обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием оспорить статус иноагента. Россияне возмутились его поступком и призвали власти не исключать шоумена из реестра. Они также попросили не пускать его в страну.
*Признан Минюстом иноагентом