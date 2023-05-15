https://ria.ru/20230515/galkin-1871786192.html
Максим Галкин* обратился в суд с требованием о снятии статуса иноагента
Максим Галкин* обратился в суд с требованием о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 15.05.2023
Максим Галкин* обратился в суд с требованием о снятии статуса иноагента
Шоумен Максим Галкин* подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:39
2023-05-15T11:39
2023-05-15T12:18
шоубиз
россия
максим галкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "Дело зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства, не уточняя деталей. Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина, и упоминалось об "осуществлении политической деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим галкин, москва, происшествия
Шоубиз, Россия, Максим Галкин, Москва, Происшествия
Максим Галкин* обратился в суд с требованием о снятии статуса иноагента
Шоумен Максим Галкин подал иск в суд Москвы с требованием снять с него статус иноагента
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
"Дело зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства, не уточняя деталей.
Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина
, и упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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