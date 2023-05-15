https://ria.ru/20230515/galkin-1871786192.html

Максим Галкин* обратился в суд с требованием о снятии статуса иноагента

Максим Галкин* обратился в суд с требованием о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 15.05.2023

Максим Галкин* обратился в суд с требованием о снятии статуса иноагента

Шоумен Максим Галкин* подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:39

2023-05-15T11:39

2023-05-15T12:18

шоубиз

россия

максим галкин

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* подал иск, оспаривающий решение Минюста о его включении в реестр физлиц — иностранных агентов, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы. "Дело зарегистрировано судом 11 мая, дата его рассмотрения пока не назначена", — рассказал собеседник агентства, не уточняя деталей. Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования шоумена — Украина, и упоминалось об "осуществлении политической деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230505/svo-1869604308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, максим галкин, москва, происшествия