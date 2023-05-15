https://ria.ru/20230515/galkin-1871848948.html

Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента

Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента - РИА Новости, 15.05.2023

Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента

Россияне выступили в Сети против исключения шоумена Максима Галкина* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутила попытка артиста оспорить свой статус через... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:10

2023-05-15T15:10

2023-05-15T15:10

шоубиз

максим галкин

алла пугачева

тель-авив

россия

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россияне выступили в Сети против исключения шоумена Максима Галкина* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутила попытка артиста оспорить свой статус через суд. Другие высмеяли Галкина* и предположили, что у него просто закончились деньги в Израиле. Сам шоумен пока не отреагировал на слова соотечественников в свой адрес. После начала спецоперации Максим Галкин* осудил ее и переехал вместе с семьей в Тель-Авив. Он также позволял себе негативные высказывания в адрес российских властей и коллег. В сентябре Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина. Шоумен лишился заработка в России и был вынужден планировать выступления за границей. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230515/galkin-1871786192.html

тель-авив

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим галкин, алла пугачева, тель-авив, россия, израиль, иноагенты, знаменитости, новости шоу-бизнеса