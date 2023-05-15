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Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента - РИА Новости, 15.05.2023
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Шоубиз
 
15:10 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/galkin-1871848948.html
Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента
Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента - РИА Новости, 15.05.2023
Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента
Россияне выступили в Сети против исключения шоумена Максима Галкина* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутила попытка артиста оспорить свой статус через... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:10
2023-05-15T15:10
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
тель-авив
россия
израиль
иноагенты
знаменитости
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россияне выступили в Сети против исключения шоумена Максима Галкина* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутила попытка артиста оспорить свой статус через суд. Другие высмеяли Галкина* и предположили, что у него просто закончились деньги в Израиле. Сам шоумен пока не отреагировал на слова соотечественников в свой адрес. После начала спецоперации Максим Галкин* осудил ее и переехал вместе с семьей в Тель-Авив. Он также позволял себе негативные высказывания в адрес российских властей и коллег. В сентябре Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина. Шоумен лишился заработка в России и был вынужден планировать выступления за границей. *Признан Минюстом иноагентом
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максим галкин, алла пугачева, тель-авив, россия, израиль, иноагенты, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Максим Галкин, Алла Пугачева, Тель-Авив, Россия, Израиль, иноагенты, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Россияне выступили против снятия с Галкина* статуса иноагента

В Сети выступили против снятия с шоумена Максима Галкина* статуса иноагента

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Россияне выступили в Сети против исключения шоумена Максима Галкина* из реестра физлиц-иноагентов. Многих возмутила попытка артиста оспорить свой статус через суд.
«
"Забыл, что вещал? И как это делал? Признать террористом и лишить паспорта! Пусть на исторической родине прозябает!", "Никогда!", "Поздно, Максимка. Ты наговорил, теперь ходи иноагентом", "Нужно лишить гражданства и имущества!" – отреагировали комментаторы.
Другие высмеяли Галкина* и предположили, что у него просто закончились деньги в Израиле.
«
"Что, не докармливают в Израиле?", "Деньги заканчиваются?", "Решил снова в России заработать", "Кушать вкусно привык, а теперь не хватает", – написали пользователи Сети.
Сам шоумен пока не отреагировал на слова соотечественников в свой адрес.
После начала спецоперации Максим Галкин* осудил ее и переехал вместе с семьей в Тель-Авив. Он также позволял себе негативные высказывания в адрес российских властей и коллег.
В сентябре Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина. Шоумен лишился заработка в России и был вынужден планировать выступления за границей.
*Признан Минюстом иноагентом
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Максим Галкин* обратился в суд с требованием о снятии статуса иноагента
Вчера, 11:39
 
ШоубизМаксим ГалкинАлла ПугачеваТель-АвивРоссияИзраильиноагентыЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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