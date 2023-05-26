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Суд 2 июня рассмотрит иск Галкина* о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 26.05.2023
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Шоубиз
 
12:49 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/galkin-1874312171.html
Суд 2 июня рассмотрит иск Галкина* о снятии статуса иноагента
Суд 2 июня рассмотрит иск Галкина* о снятии статуса иноагента - РИА Новости, 26.05.2023
Суд 2 июня рассмотрит иск Галкина* о снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы на 2 июня назначил рассмотрение иска Максима Галкина*, в котором шоумен оспаривает решение Минюста России о его включении в реестр... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:49
2023-05-26T12:49
шоубиз
россия
москва
максим галкин
происшествия
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на 2 июня назначил рассмотрение иска Максима Галкина*, в котором шоумен оспаривает решение Минюста России о его включении в реестр физлиц-иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 2 июня", - рассказал собеседник агентства. Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, москва, максим галкин, происшествия
Шоубиз, Россия, Москва, Максим Галкин, Происшествия
Суд 2 июня рассмотрит иск Галкина* о снятии статуса иноагента

Суд назначил рассмотрение иска Максима Галкина о снятии статуса иноагента на 2 июня

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Галкин (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы на 2 июня назначил рассмотрение иска Максима Галкина*, в котором шоумен оспаривает решение Минюста России о его включении в реестр физлиц-иностранных агентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 2 июня", - рассказал собеседник агентства.
Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Максим Галкин / Татьяна Васильева - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу
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ШоубизРоссияМоскваМаксим ГалкинПроисшествия
 
 
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