https://ria.ru/20230428/nagiev-1868585409.html

Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве

Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве - РИА Новости, 28.04.2023

Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве

Ведущий и актер Дмитрий Нагиев провел премию "Женщина года" в Crocus City Hall в Москве. Кадры с ним появились на страницах посетителей мероприятия в Сети. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T19:26

2023-04-28T19:26

2023-04-28T19:26

шоубиз

дмитрий нагиев

москва

наташа королева (наталия порывай)

ксения бородина

знаменитости

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ведущий и актер Дмитрий Нагиев провел премию "Женщина года" в Crocus City Hall в Москве. Кадры с ним появились на страницах посетителей мероприятия в Сети. На церемонии награждения также отметились певицы Наташа Королева, Катя Лель, Нюша, экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров со своей девушкой Валерией и другие. В последний год шоумен практически не появлялся на светских мероприятиях, и лишь изредка снимался в кино и рекламе. Поэтому его выход на сцену "Крокуса" стал для многих сюрпризом.В марте актер публично отказался от роли ведущего на "Премии Муз-ТВ", процитировав крылатую фразу своего деда: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках".

https://ria.ru/20230411/ivleeva-1864411646.html

москва

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий нагиев, москва, наташа королева (наталия порывай), ксения бородина, знаменитости