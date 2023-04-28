Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ведущий и актер Дмитрий Нагиев провел премию "Женщина года" в Crocus City Hall в Москве. Кадры с ним появились на страницах посетителей мероприятия в Сети. На церемонии награждения также отметились певицы Наташа Королева, Катя Лель, Нюша, экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров со своей девушкой Валерией и другие. В последний год шоумен практически не появлялся на светских мероприятиях, и лишь изредка снимался в кино и рекламе. Поэтому его выход на сцену "Крокуса" стал для многих сюрпризом.В марте актер публично отказался от роли ведущего на "Премии Муз-ТВ", процитировав крылатую фразу своего деда: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках".
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