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Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве - РИА Новости, 28.04.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:26 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/nagiev-1868585409.html
Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве
Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве - РИА Новости, 28.04.2023
Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве
Ведущий и актер Дмитрий Нагиев провел премию "Женщина года" в Crocus City Hall в Москве. Кадры с ним появились на страницах посетителей мероприятия в Сети. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T19:26
2023-04-28T19:26
шоубиз
дмитрий нагиев
москва
наташа королева (наталия порывай)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ведущий и актер Дмитрий Нагиев провел премию "Женщина года" в Crocus City Hall в Москве. Кадры с ним появились на страницах посетителей мероприятия в Сети. На церемонии награждения также отметились певицы Наташа Королева, Катя Лель, Нюша, экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров со своей девушкой Валерией и другие. В последний год шоумен практически не появлялся на светских мероприятиях, и лишь изредка снимался в кино и рекламе. Поэтому его выход на сцену "Крокуса" стал для многих сюрпризом.В марте актер публично отказался от роли ведущего на "Премии Муз-ТВ", процитировав крылатую фразу своего деда: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках".
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дмитрий нагиев, москва, наташа королева (наталия порывай), ксения бородина, знаменитости
Шоубиз, Дмитрий Нагиев, Москва, Наташа Королева (Наталия Порывай), Ксения Бородина, Знаменитости
Вместо Муз-ТВ: Нагиев провел премию в Москве

Шоумен Дмитрий Нагиев провел премию "Женщина года" в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Нагиев на пресс-конференции создателей фильма "Непрощенный"
Актер Дмитрий Нагиев на пресс-конференции создателей фильма Непрощенный - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Ведущий и актер Дмитрий Нагиев провел премию "Женщина года" в Crocus City Hall в Москве. Кадры с ним появились на страницах посетителей мероприятия в Сети.
© @zimamoscowКадр видео, опубликованного Курбаном Омаровым
Кадр видео, опубликованного Курбаном Омаровым
Кадр видео, опубликованного Курбаном Омаровым
© @zimamoscow
1 из 2
© @anikakerimova_Фото, опубликованное Аникой Керимовой
Фото, опубликованное Аникой Керимовой
Фото, опубликованное Аникой Керимовой
© @anikakerimova_
2 из 2
Кадр видео, опубликованного Курбаном Омаровым
© @zimamoscow
1 из 2
Фото, опубликованное Аникой Керимовой
© @anikakerimova_
2 из 2
На церемонии награждения также отметились певицы Наташа Королева, Катя Лель, Нюша, экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров со своей девушкой Валерией и другие.
В последний год шоумен практически не появлялся на светских мероприятиях, и лишь изредка снимался в кино и рекламе. Поэтому его выход на сцену "Крокуса" стал для многих сюрпризом.
В марте актер публично отказался от роли ведущего на "Премии Муз-ТВ", процитировав крылатую фразу своего деда: "Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках".
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ШоубизДмитрий НагиевМоскваНаташа Королева (Наталия Порывай)Ксения БородинаЗнаменитости
 
 
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