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Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу - РИА Новости, 23.05.2023
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Шоубиз
 
12:15 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/galkin-1873566308.html
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу - РИА Новости, 23.05.2023
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу
Шоумен Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети пост, в котором опроверг слова актрисы Татьяны Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:15
2023-05-23T12:15
шоубиз
максим галкин
татьяна васильева (актриса)
москва
израиль
тель-авив
алла пугачева
знаменитости
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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети пост, в котором опроверг слова актрисы Татьяны Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль. &quot;Татьяна Васильева говорит, что всю программу, посвященную ей, я бегал туда-сюда, чтобы выпить. Спасибо, хоть и ей предлагал. Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок. Это также ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ&quot;, – рассказал Галкин*.По словам юмориста, он не собирался уезжать из страны до начала спецоперации. &quot;Видимо, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле&quot;, – отметил артист.Ранее Татьяна Васильева в интервью рассказала о якобы последнем эфире юмориста на ТВ в феврале прошлого года. По ее словам, юморист бегал по студии, предлагал ей выпить, а на следующий день уехал. Максим Галкин* улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив в феврале прошлого года. Он публично осудил спецоперацию и позволял себе негативные высказывания в адрес коллег.Прошлой осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. В середине мая он обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него этот статус, что вызвало негативную реакцию со стороны общества. Народ призвал не пускать юмориста в Россию. *Признан Минюстом иноагентом
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москва
израиль
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максим галкин, татьяна васильева (актриса), москва, израиль, тель-авив, алла пугачева, знаменитости, иноагенты, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Максим Галкин, Татьяна Васильева (актриса), Москва, Израиль, Тель-Авив, Алла Пугачева, Знаменитости, иноагенты, Новости шоу-бизнеса
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу

Максим Галкин* опроверг слова Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль до СВО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Екатерина ЧесноковаМаксим Галкин / Татьяна Васильева
Максим Галкин / Татьяна Васильева - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети пост, в котором опроверг слова актрисы Татьяны Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль.
«

"Татьяна Васильева говорит, что всю программу, посвященную ей, я бегал туда-сюда, чтобы выпить. Спасибо, хоть и ей предлагал. Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок. Это также ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ", – рассказал Галкин*.

По словам юмориста, он не собирался уезжать из страны до начала спецоперации.
«

"Видимо, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле", – отметил артист.

Ранее Татьяна Васильева в интервью рассказала о якобы последнем эфире юмориста на ТВ в феврале прошлого года. По ее словам, юморист бегал по студии, предлагал ей выпить, а на следующий день уехал.
Максим Галкин* улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив в феврале прошлого года. Он публично осудил спецоперацию и позволял себе негативные высказывания в адрес коллег.
Прошлой осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. В середине мая он обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него этот статус, что вызвало негативную реакцию со стороны общества. Народ призвал не пускать юмориста в Россию.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизМаксим ГалкинТатьяна Васильева (актриса)МоскваИзраильТель-АвивАлла ПугачеваЗнаменитостииноагентыНовости шоу-бизнеса
 
 
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