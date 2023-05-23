https://ria.ru/20230523/galkin-1873566308.html

Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу

Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу - РИА Новости, 23.05.2023

Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу

Шоумен Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети пост, в котором опроверг слова актрисы Татьяны Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:15

2023-05-23T12:15

2023-05-23T12:15

шоубиз

максим галкин

татьяна васильева (актриса)

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израиль

тель-авив

алла пугачева

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МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети пост, в котором опроверг слова актрисы Татьяны Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль. "Татьяна Васильева говорит, что всю программу, посвященную ей, я бегал туда-сюда, чтобы выпить. Спасибо, хоть и ей предлагал. Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок. Это также ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ", – рассказал Галкин*.По словам юмориста, он не собирался уезжать из страны до начала спецоперации. "Видимо, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле", – отметил артист.Ранее Татьяна Васильева в интервью рассказала о якобы последнем эфире юмориста на ТВ в феврале прошлого года. По ее словам, юморист бегал по студии, предлагал ей выпить, а на следующий день уехал. Максим Галкин* улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив в феврале прошлого года. Он публично осудил спецоперацию и позволял себе негативные высказывания в адрес коллег.Прошлой осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. В середине мая он обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него этот статус, что вызвало негативную реакцию со стороны общества. Народ призвал не пускать юмориста в Россию. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230515/galkin-1871968985.html

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тель-авив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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