https://ria.ru/20230523/galkin-1873566308.html
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу - РИА Новости, 23.05.2023
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу
Шоумен Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети пост, в котором опроверг слова актрисы Татьяны Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:15
2023-05-23T12:15
2023-05-23T12:15
шоубиз
максим галкин
татьяна васильева (актриса)
москва
израиль
тель-авив
алла пугачева
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873568932_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e97094607ce044f392611741d4fe1c1e.jpg
МОСКВА, 23 май – РИА Новости. Шоумен Максим Галкин* разместил на своей странице в соцсети пост, в котором опроверг слова актрисы Татьяны Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль. "Татьяна Васильева говорит, что всю программу, посвященную ей, я бегал туда-сюда, чтобы выпить. Спасибо, хоть и ей предлагал. Артистка утверждает, что я уехал из страны на следующее утро после съемок. Это также ложь. Программа с Васильевой снималась 21 февраля 2022 года. После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ", – рассказал Галкин*.По словам юмориста, он не собирался уезжать из страны до начала спецоперации. "Видимо, для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счет за границей в Израиле", – отметил артист.Ранее Татьяна Васильева в интервью рассказала о якобы последнем эфире юмориста на ТВ в феврале прошлого года. По ее словам, юморист бегал по студии, предлагал ей выпить, а на следующий день уехал. Максим Галкин* улетел вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив в феврале прошлого года. Он публично осудил спецоперацию и позволял себе негативные высказывания в адрес коллег.Прошлой осенью шоумена включили в реестр физлиц-иноагентов. В середине мая он обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием снять с него этот статус, что вызвало негативную реакцию со стороны общества. Народ призвал не пускать юмориста в Россию. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230515/galkin-1871968985.html
москва
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873568932_314:0:2566:1689_1920x0_80_0_0_2684ec1cead2c4b3abdb086988c772da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим галкин, татьяна васильева (актриса), москва, израиль, тель-авив, алла пугачева, знаменитости, иноагенты, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Максим Галкин, Татьяна Васильева (актриса), Москва, Израиль, Тель-Авив, Алла Пугачева, Знаменитости, иноагенты, Новости шоу-бизнеса
Галкин* ответил на слова Васильевой о запланированном побеге за границу
Максим Галкин* опроверг слова Васильевой о своем запланированном побеге в Израиль до СВО