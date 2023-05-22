https://ria.ru/20230522/vasileva-1873350069.html

Татьяна Васильева высказалась о сбежавших за границу артистах

Татьяна Васильева высказалась о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 22.05.2023

Татьяна Васильева высказалась о сбежавших за границу артистах

Актриса Татьяна Васильева в интервью "Эмпатия Манучи" высказалась о сбежавших из России актерах и музыкантах. По словам знаменитости, она сначала не могла... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:37

2023-05-22T11:37

2023-05-22T11:37

культура

татьяна васильева (актриса)

россия

максим галкин

алла пугачева

знаменитости

иноагенты

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева в интервью "Эмпатия Манучи" высказалась о сбежавших из России актерах и музыкантах. По словам знаменитости, она сначала не могла поверить в то, что говорят бывшие коллеги. Она вспомнила о последнем эфире Максима Галкина* на ТВ и описала его состояние. Она также призналась, что не понимает решения Аллы Пугачевой поддержать мужа. По ее словам, уехавшим за границу артистам следует отказать в возврате на родину.После начала спецоперации Татьяна Васильева поддержала ее. Она также призвала всех остальных артистов последовать ее примеру. По словам актрисы, она отказалась работать с режиссерами, которые придерживаются другой гражданской позиции. Знаменитость неоднократно называла себя патриоткой и осуждала коллег за русофобские высказывания. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

татьяна васильева (актриса), россия, максим галкин, алла пугачева, знаменитости, иноагенты