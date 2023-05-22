https://ria.ru/20230522/vasileva-1873350069.html
Татьяна Васильева высказалась о сбежавших за границу артистах
Татьяна Васильева высказалась о сбежавших за границу артистах - РИА Новости, 22.05.2023
Татьяна Васильева высказалась о сбежавших за границу артистах
Актриса Татьяна Васильева в интервью "Эмпатия Манучи" высказалась о сбежавших из России актерах и музыкантах. По словам знаменитости, она сначала не могла... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:37
2023-05-22T11:37
2023-05-22T11:37
культура
татьяна васильева (актриса)
россия
максим галкин
алла пугачева
знаменитости
иноагенты
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева в интервью "Эмпатия Манучи" высказалась о сбежавших из России актерах и музыкантах. По словам знаменитости, она сначала не могла поверить в то, что говорят бывшие коллеги. Она вспомнила о последнем эфире Максима Галкина* на ТВ и описала его состояние. Она также призналась, что не понимает решения Аллы Пугачевой поддержать мужа. По ее словам, уехавшим за границу артистам следует отказать в возврате на родину.После начала спецоперации Татьяна Васильева поддержала ее. Она также призвала всех остальных артистов последовать ее примеру. По словам актрисы, она отказалась работать с режиссерами, которые придерживаются другой гражданской позиции. Знаменитость неоднократно называла себя патриоткой и осуждала коллег за русофобские высказывания. *Признан Минюстом иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна васильева (актриса), россия, максим галкин, алла пугачева, знаменитости, иноагенты
Культура, Татьяна Васильева (актриса), Россия, Максим Галкин, Алла Пугачева, Знаменитости, иноагенты
Татьяна Васильева высказалась о сбежавших за границу артистах
Татьяна Васильева высказалась о сбежавших за границу артистах и их возможности вернуться
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости.
Актриса Татьяна Васильева в интервью "Эмпатия Манучи" высказалась
о сбежавших из России актерах и музыкантах. По словам знаменитости, она сначала не могла поверить в то, что говорят бывшие коллеги.
«
"Мне казалось, что я сошла с ума, когда это вижу. Когда Чулпан сказала, что все здесь ненавидит и всех бы поубивала, я своим ушам не могла поверить", – поделилась артистка.
Она вспомнила о последнем эфире Максима Галкина* на ТВ и описала его состояние.
«
"У Галкина* был последний эфир на Первом канале. Он бегал туда-сюда. Потом подходит, спрашивает: "Хочешь выпить?". Я пошутила, сказала, что свое есть. А на следующий день он уехал. Пусть там сидит. Он пользовался страной, а потом начал ее презирать", – добавила Васильева.
Она также призналась, что не понимает решения Аллы Пугачевой поддержать мужа.
«
"Чего ей здесь не хватало? Она за Галкиным* поехала? У нее очень своеобразные мужья. Не очень понимаю ее выбор. Она похоронила свой талант. Она могла еще петь, почему нет?" – возмутилась актриса.
По ее словам, уехавшим за границу артистам следует отказать в возврате на родину.
«
"Я бы им отказала в возврате сюда. Мы такой народ, умеем прощать. Я тоже такой человек, я не помню плохого. Но это другое. Здесь такие люди не нужны, их здесь не должно быть. На их спектакли никто не пойдет", – заключила знаменитость.
После начала спецоперации Татьяна Васильева поддержала ее. Она также призвала всех остальных артистов последовать ее примеру. По словам актрисы, она отказалась работать с режиссерами, которые придерживаются другой гражданской позиции. Знаменитость неоднократно называла себя патриоткой и осуждала коллег за русофобские высказывания.
*Признан Минюстом иноагентом
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