https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html

Вместо Турции. В каких странах пляжный отдых дешевле, чем в Аланье и Белеке

Вместо Турции. В каких странах пляжный отдых дешевле, чем в Аланье и Белеке - РИА Новости, 21.05.2023

Вместо Турции. В каких странах пляжный отдых дешевле, чем в Аланье и Белеке

Летний отдых в Турции за год подорожал на 20, а то и 30 процентов. Туристы ищут альтернативу пляжам Кемера, Белека и Мармариса: многие собираются в страны,... РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T08:00

2023-05-21T08:00

2023-05-21T08:03

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Летний отдых в Турции за год подорожал на 20, а то и 30 процентов. Туристы ищут альтернативу пляжам Кемера, Белека и Мармариса: многие собираются в страны, традиционно считавшиеся зимним направлением. Или хотят провести отпуск в России. На какие курорты стоит обратить внимание поклонникам анимации и системы "все включено" — в материале РИА Новости.Цены — в рост"Купят путевки за любые деньги, им все равно особо ехать некуда" — так, по словам туроператоров, рассуждали турецкие отельеры, зимой поднявшие цены на четверть или даже треть.В апреле средний чек вырос на 20-25 процентов — до 226 тысяч рублей, рассказали в Travelata.ru.В "Русском Экспрессе" отметили, что отдых подорожал на 30 процентов. "Минимум с вылетом в начале июня в "четыре звезды" на "все включено" — 189,4 тысячи рублей за двоих на семь ночей", — сообщила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская. В "Слетать.ру" видят спецпредложения за 95 тысяч рублей, но их нужно еще поймать.Не нужен нам берег турецкий"Многие туристы переориентируются на другие направления, например на Россию", — говорит руководитель отдела маркетинга, рекламы и PR "Веди групп" Наталия Лазарева. И дело не только в подорожавшей Турции — повышается интерес к отечественным курортам. При этом можно сэкономить не менее 20 тысяч рублей.Так, недельный тур в Сочи — лидер спроса — на июль для двоих взрослых и ребенка обойдется в 122,5 тысячи рублей с перелетом. Отель с завтраками — 49 тысяч рублей на двоих, "все включено" — 113 тысяч, подсчитали в "Слетать.ру".Летим в ДубайГлавным зарубежным конкурентом Турции этим летом могут стать Эмираты, указывают участники рынка. "У наших клиентов большой спрос, особенно у родителей с детьми", — отмечает Наталия Лазарева.Во многих отелях Дубая летом — в низкий сезон — дети проживают бесплатно, добавляет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. Еще предоставляют скидки, делают спецпредложения: гость, например, оплачивает отель только с завтраками, а на месте получает полупансион.Немало вариантов и со "все включено". Там подороже — за счет алкоголя, который в арабских странах недешев, уточняет представитель "Интуриста".Летом в ОАЭ очень жарко: в июле в Дубае и Абу-Даби — до 45 градусов. Лучше ехать в эмират Рас-эль-Хайма на севере страны. Там "всего" 38 градусов.На Мальдивы — по скидке"Мальдивские отельеры летом сговорчивее, есть спецпредложения, скидки до 40 процентов", — рассказывает Домостроева. Бесплатное проживание для детей и апгрейд питания, например, с полупансиона до полного — тоже обычное дело.Но на дальнемагистральных направлениях дорогие авиабилеты. Кстати, местные власти недавно заявили, что хотят увеличить число авиарейсов из Москвы. "Россия для нас рынок номер один", — признался РИА Новости генеральный директор Корпорации по интегрированному развитию туризма Мальдив Мохамед Рааидх.Туроператоры опровергают стереотип о том, что летом на Мальдивах не так комфортно, как зимой. "Дожди возможны, но, как правило, они идут ночью, а днем — приятная солнечная погода", — сообщили в Ambotis Holidays.Неделя на Мальдивах на двоих — от 205 тысяч рублей в "четверке" с завтраками, проинформировали в пресс-службе "Русского Экспресса".Таиланд, Шри-Ланка, ЕгипетНа Шри-Ланке и в Таиланде не все курорты подходят для летнего отдыха, предупреждают эксперты. Так, Паттайя и Пхукет — не самый лучший вариант, там дожди, в море высокие волны. Лучше Самуи и Ко Чанг, советует Домостроева.На Шри-Ланку летом туристы ездят в восточные регионы, а не в южные и западные. Тур на 11 ночей — от 65,4 тысячи рублей на человека, уведомили в пресс-службе Fun&Sun. В Таиланде неделя в "четверке" с завтраками — от 90 тысяч.В Египте летом до 50 градусов, и там относительно дорого. По данным "Слетать.ру", семь ночей в "четверке" на "все включено" — от 112 тысяч рублей.Тем не менее российские туроператоры предложат 11 тысяч мест на авиарейсах, это более чем вдвое превышает показатель прошлого летнего сезона, рассказали в пресс-службе Российского союза туриндустрии."Глубина продаж — 15-20 дней. Бронируют в основном "пять звезд" преимущественно на десять ночей", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.А что же Грузия?На днях в Грузию полетели первые туристы "Русского Экспресса" на рейсе "Азимута". Там возможен пляжный отдых, отмечает гендиректор Mayel Travel Майя Котляр. Турпакеты формируют, например, для Батуми. На Travelata.ru на 3 июня есть два десятка вариантов, цена на двоих за неделю — от 255 тысяч рублей.При этом эксперты уточняют, что "реальную альтернативу" Турции подобрать сложно — чтобы и комфортабельные отели со "все включено", и анимация, большая территория, удобный пляж, сервис, богатая экскурсионная программа. Приходится искать компромисс.Пересадка — не проблемаДля россиян сейчас открыты 18 стран с прямым перелетом. Но многие согласны и на пересадку."Восстанавливается спрос на Кипр, в Грецию, Италию, на французский Лазурный Берег. Помогли дополнительные транзитные пути, например, через Грузию и Сербию", — указывает Майя Котляр.Есть интерес к пляжному отдыху в Черногории, Хорватии и Албании. Через Дубай удобно летать во Вьетнам, Филиппины, Мексику, Иорданию. Туристы готовы рассматривать альтернативные направления для летних путешествий, но только если отель привычного уровня.

https://ria.ru/20230502/turtsiya-1869169374.html

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

https://ria.ru/20230512/dubay-1871402241.html

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html

https://ria.ru/20230312/egipet-1857081361.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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