https://ria.ru/20230519/maldivy-1872834826.html

Мальдивы хотят увеличить число рейсов из России

Мальдивы хотят увеличить число рейсов из России - РИА Новости, 19.05.2023

Мальдивы хотят увеличить число рейсов из России

Число авиарейсов между Россией и Мальдивами важно увеличить, учитывая безвизовый режим между странами и интерес россиян к отдыху там, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T10:48

2023-05-19T10:48

2023-05-19T11:17

туризм

мальдивы

россия

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Число авиарейсов между Россией и Мальдивами важно увеличить, учитывая безвизовый режим между странами и интерес россиян к отдыху там, заявил РИА Новости генеральный директор Корпорации по интегрированному развитию туризма Мальдив (Maldives Integrated Tourism Development Corporation MITDC) Мохамед Рааидх."Россия для нас рынок номер один. Очень много туристов приезжает оттуда, Мальдивы стали одним из самых популярных направлений", - подчеркнул Рааидх.Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230516/maldivy-1872224000.html

мальдивы

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мальдивы, россия, новости - туризм