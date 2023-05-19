https://ria.ru/20230519/maldivy-1872834826.html
Мальдивы хотят увеличить число рейсов из России
Мальдивы хотят увеличить число рейсов из России - РИА Новости, 19.05.2023
Мальдивы хотят увеличить число рейсов из России
Число авиарейсов между Россией и Мальдивами важно увеличить, учитывая безвизовый режим между странами и интерес россиян к отдыху там, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T10:48
2023-05-19T10:48
2023-05-19T11:17
туризм
мальдивы
россия
новости - туризм
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КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Число авиарейсов между Россией и Мальдивами важно увеличить, учитывая безвизовый режим между странами и интерес россиян к отдыху там, заявил РИА Новости генеральный директор Корпорации по интегрированному развитию туризма Мальдив (Maldives Integrated Tourism Development Corporation MITDC) Мохамед Рааидх."Россия для нас рынок номер один. Очень много туристов приезжает оттуда, Мальдивы стали одним из самых популярных направлений", - подчеркнул Рааидх.Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230516/maldivy-1872224000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мальдивы, россия, новости - туризм
Туризм, Мальдивы, Россия, Новости - Туризм
Мальдивы хотят увеличить число рейсов из России
Мальдивы хотят увеличить число рейсов для туристов из России
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Число авиарейсов между Россией и Мальдивами важно увеличить, учитывая безвизовый режим между странами и интерес россиян к отдыху там, заявил РИА Новости генеральный директор Корпорации по интегрированному развитию туризма Мальдив (Maldives Integrated Tourism Development Corporation MITDC) Мохамед Рааидх.
«
"Очень важно увеличить число рейсов из России на Мальдивы. Есть прямые рейсы "Аэрофлота
" из Москвы
, но важно, чтобы их было больше. Тем более в 2019 году был отменен визовый режим, так что нам не нужна виза, чтобы приехать в Россию", - сказал он в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
"Россия для нас рынок номер один. Очень много туристов приезжает оттуда, Мальдивы стали одним из самых популярных направлений", - подчеркнул Рааидх.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества
. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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