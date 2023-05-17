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Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом - РИА Новости, 17.05.2023
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Туризм
 
12:23 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/tseylon-1872350431.html
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом - РИА Новости, 17.05.2023
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом
Туроператоры рассказали, в какой части Шри-Ланки летний отдых комфортен и подсчитали, сколько он стоит, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:23
2023-05-17T12:23
туризм
новости - туризм
шри-ланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
tez tour
отдых на море
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какой части Шри-Ланки летний отдых комфортен и подсчитали, сколько он стоит, сообщает АТОР.С конца апреля пляжный сезон на Шри-Ланке перемещается с западного побережья, где наступает сезон дождей, на восточное. За гарантированной сухой погодой лучше отправляться на северо-восток острова (районы Тринкомали и Пасикуда). Температура воздуха превышает 32 градуса, вода – 29 градусов.Большинство отелей Шри-Ланки снижает цены с мая до конца октября, также начинают действовать дополнительные спецпредложения. Например, ночи в подарок или бесплатное размещение детей. Чем дольше турист готов жить в гостинице, тем дешевле будут стоить сутки. Апгрейд питания, раннее бронирование и другие бонусы ланкийские отели предоставляют реже, отмечают участники рынка.Туроператор "Русский Экспресс" предлагает недельное путешествие в июне в "четверку" за 147 тысяч рублей на двоих на завтраках. Если добавить 27 тысяч рублей, то можно отдыхать на "все включено". В июле такой тур будет стоить на 20 тысяч дороже.FUN&amp;SUN готов продать тур на 11 ночей в "трешку" на западном побережье за 110 тысяч рублей на двоих. На "все включено" такой отдых будет стоить на 40 тысяч рублей дороже.У Tez Tour в июне путевка на неделю в отель категории три звезды стоит от 113 тысяч рублей на двоих. За "все включено" придется доплатить еще 40 тысяч.
https://ria.ru/20230517/khurgada-1872318650.html
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новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Tez Tour, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом

АТОР: отдых на Шри-Ланке подешевел, неделя будет стоить от 113 тысяч рублей на двоих

© AP Photo / Gemunu AmarasingheСлон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии
Слон поливает водой туристов во время сафари в Сигирии - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какой части Шри-Ланки летний отдых комфортен и подсчитали, сколько он стоит, сообщает АТОР.
С конца апреля пляжный сезон на Шри-Ланке перемещается с западного побережья, где наступает сезон дождей, на восточное. За гарантированной сухой погодой лучше отправляться на северо-восток острова (районы Тринкомали и Пасикуда). Температура воздуха превышает 32 градуса, вода – 29 градусов.
Большинство отелей Шри-Ланки снижает цены с мая до конца октября, также начинают действовать дополнительные спецпредложения. Например, ночи в подарок или бесплатное размещение детей. Чем дольше турист готов жить в гостинице, тем дешевле будут стоить сутки. Апгрейд питания, раннее бронирование и другие бонусы ланкийские отели предоставляют реже, отмечают участники рынка.
Туроператор "Русский Экспресс" предлагает недельное путешествие в июне в "четверку" за 147 тысяч рублей на двоих на завтраках. Если добавить 27 тысяч рублей, то можно отдыхать на "все включено". В июле такой тур будет стоить на 20 тысяч дороже.
FUN&SUN готов продать тур на 11 ночей в "трешку" на западном побережье за 110 тысяч рублей на двоих. На "все включено" такой отдых будет стоить на 40 тысяч рублей дороже.
У Tez Tour в июне путевка на неделю в отель категории три звезды стоит от 113 тысяч рублей на двоих. За "все включено" придется доплатить еще 40 тысяч.
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Генконсул рассказал, за что российских туристов любят в Хургаде
Вчера, 10:29
 
ТуризмНовости - ТуризмШри-ЛанкаАссоциация туроператоров России (АТОР)Tez TourОтдых на морекуда можно лететьТуризм
 
 
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