https://ria.ru/20230517/tseylon-1872350431.html

Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом

Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом - РИА Новости, 17.05.2023

Туроператоры рассказали о снижении цен на отдых на Шри-Ланке летом

Туроператоры рассказали, в какой части Шри-Ланки летний отдых комфортен и подсчитали, сколько он стоит, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:23

2023-05-17T12:23

2023-05-17T12:23

туризм

новости - туризм

шри-ланка

ассоциация туроператоров россии (атор)

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куда можно лететь

туризм

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какой части Шри-Ланки летний отдых комфортен и подсчитали, сколько он стоит, сообщает АТОР.С конца апреля пляжный сезон на Шри-Ланке перемещается с западного побережья, где наступает сезон дождей, на восточное. За гарантированной сухой погодой лучше отправляться на северо-восток острова (районы Тринкомали и Пасикуда). Температура воздуха превышает 32 градуса, вода – 29 градусов.Большинство отелей Шри-Ланки снижает цены с мая до конца октября, также начинают действовать дополнительные спецпредложения. Например, ночи в подарок или бесплатное размещение детей. Чем дольше турист готов жить в гостинице, тем дешевле будут стоить сутки. Апгрейд питания, раннее бронирование и другие бонусы ланкийские отели предоставляют реже, отмечают участники рынка.Туроператор "Русский Экспресс" предлагает недельное путешествие в июне в "четверку" за 147 тысяч рублей на двоих на завтраках. Если добавить 27 тысяч рублей, то можно отдыхать на "все включено". В июле такой тур будет стоить на 20 тысяч дороже.FUN&SUN готов продать тур на 11 ночей в "трешку" на западном побережье за 110 тысяч рублей на двоих. На "все включено" такой отдых будет стоить на 40 тысяч рублей дороже.У Tez Tour в июне путевка на неделю в отель категории три звезды стоит от 113 тысяч рублей на двоих. За "все включено" придется доплатить еще 40 тысяч.

https://ria.ru/20230517/khurgada-1872318650.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, шри-ланка, ассоциация туроператоров россии (атор), tez tour, отдых на море, куда можно лететь, туризм