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Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям" - РИА Новости, 19.05.2023
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06:22 19.05.2023 (обновлено: 06:38 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/revolyutsii-1872800957.html
Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям"
Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям" - РИА Новости, 19.05.2023
Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям"
Китай и страны Центральной Азии должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости к терроризму и... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:22
2023-05-19T06:38
китай
центральная азия
казахстан
си цзиньпин
садыр жапаров
эмомали рахмон
в мире
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай и страны Центральной Азии должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости к терроризму и сепаратизму, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане. По словам Си Цзиньпина, которого цитирует агентство Синьхуа, Китай и пять центральноазиатских стран должны совместно реализовывать инициативу глобальной безопасности. "Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости по отношению к таким "трем силам" как терроризм, сепаратизм и экстремизм", - сказал китайский лидер. Саммит Китай–Центральная Азия проходит 18-19 мая. В нем участвуют Си Цзиньпин, а также президенты Казахстана Касым-Жомарт Тоаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
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китай, центральная азия, казахстан, си цзиньпин, садыр жапаров, эмомали рахмон, в мире
Китай, Центральная Азия, Казахстан, Си Цзиньпин, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, В мире
Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям"

Си Цзиньпин: КНР и Центральная Азия должны противостоять провокациям "цветных революций"

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай и страны Центральной Азии должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости к терроризму и сепаратизму, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане.
По словам Си Цзиньпина, которого цитирует агентство Синьхуа, Китай и пять центральноазиатских стран должны совместно реализовывать инициативу глобальной безопасности.
"Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости по отношению к таким "трем силам" как терроризм, сепаратизм и экстремизм", - сказал китайский лидер.
Саммит Китай–Центральная Азия проходит 18-19 мая. В нем участвуют Си Цзиньпин, а также президенты Казахстана Касым-Жомарт Тоаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
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КитайЦентральная АзияКазахстанСи ЦзиньпинСадыр ЖапаровЭмомали РахмонВ мире
 
 
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