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Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям"

Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям" - РИА Новости, 19.05.2023

Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям"

Китай и страны Центральной Азии должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости к терроризму и... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T06:22

2023-05-19T06:22

2023-05-19T06:38

китай

центральная азия

казахстан

си цзиньпин

садыр жапаров

эмомали рахмон

в мире

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай и страны Центральной Азии должны противостоять внешним попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости к терроризму и сепаратизму, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане. По словам Си Цзиньпина, которого цитирует агентство Синьхуа, Китай и пять центральноазиатских стран должны совместно реализовывать инициативу глобальной безопасности. "Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости по отношению к таким "трем силам" как терроризм, сепаратизм и экстремизм", - сказал китайский лидер. Саммит Китай–Центральная Азия проходит 18-19 мая. В нем участвуют Си Цзиньпин, а также президенты Казахстана Касым-Жомарт Тоаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.

https://ria.ru/20230518/borrel-1872657560.html

китай

центральная азия

казахстан

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китай, центральная азия, казахстан, си цзиньпин, садыр жапаров, эмомали рахмон, в мире