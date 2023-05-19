Рейтинг@Mail.ru
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/kitay-1872805812.html
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.05.2023
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов
Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:52
2023-05-19T07:52
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
сиань
центральная азия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. Он добавил, что Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью, а также будет поощрять китайские компании, которые имеют бизнес в Центральной Азии, создавать в регионе больше рабочих мест. Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
https://ria.ru/20230519/kitay-1872804589.html
сиань
центральная азия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, сиань, центральная азия, китай
Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Сиань, Центральная Азия, Китай
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов

Си Цзиньпин: Китай предоставит Центральной Азии 3,7 миллиарда долларов помощи

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.
«
"Китай предоставит странам Центральной Азии финансовую помощь и бесплатную поддержку на сумму 26 миллиардов юаней (3,7 миллиарда долларов), чтобы помочь сотрудничеству Китая с центральноазиатскими странами, а также развитию стран Центральной Азии", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он добавил, что Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью, а также будет поощрять китайские компании, которые имеют бизнес в Центральной Азии, создавать в регионе больше рабочих мест.
Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией
Вчера, 07:33
 
Си ЦзиньпинКасым-Жомарт ТокаевСадыр ЖапаровСианьЦентральная АзияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала