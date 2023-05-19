https://ria.ru/20230519/kitay-1872805812.html

Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов

Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.05.2023

Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов

Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:52

2023-05-19T07:52

2023-05-19T07:52

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

сиань

центральная азия

китай

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. Он добавил, что Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью, а также будет поощрять китайские компании, которые имеют бизнес в Центральной Азии, создавать в регионе больше рабочих мест. Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.

https://ria.ru/20230519/kitay-1872804589.html

сиань

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китай

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си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, сиань, центральная азия, китай