https://ria.ru/20230519/kitay-1872805812.html
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов - РИА Новости, 19.05.2023
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов
Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:52
2023-05-19T07:52
2023-05-19T07:52
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
сиань
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китай
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму 3,7 миллиарда долларов, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. Он добавил, что Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью, а также будет поощрять китайские компании, которые имеют бизнес в Центральной Азии, создавать в регионе больше рабочих мест. Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
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си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, сиань, центральная азия, китай
Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Сиань, Центральная Азия, Китай
Китай предоставит Центральной Азии помощь на 3,7 миллиарда долларов
Си Цзиньпин: Китай предоставит Центральной Азии 3,7 миллиарда долларов помощи