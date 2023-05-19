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Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией - РИА Новости, 19.05.2023
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07:33 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/kitay-1872804589.html
Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией
Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией - РИА Новости, 19.05.2023
Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией
Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:33
2023-05-19T07:33
центральная азия
китай
сиань
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
цены на нефть
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане. Китайский лидер также предложил развивать сотрудничество на всей производственной цепочке в области энергетики, усилить сотрудничество в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики. Саммит Китай–Центральная Азия 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
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центральная азия, китай, сиань, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, цены на нефть
Центральная Азия, Китай, Сиань, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Цены на нефть
Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией

Си Цзиньпин: КНР предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай
Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Гирине, Китай . Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане.
«
"Китай предлагает создать партнерские отношения с Центральной Азией в области энергетического сотрудничества, ускорить строительство линии D газопровода Китай–Центральная Азия, расширить масштабы торговли нефтью и газом между сторонами", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Китайский лидер также предложил развивать сотрудничество на всей производственной цепочке в области энергетики, усилить сотрудничество в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики.
Саммит Китай–Центральная Азия 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
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Центральная АзияКитайСианьСи ЦзиньпинКасым-Жомарт ТокаевСадыр ЖапаровЦены на нефть
 
 
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