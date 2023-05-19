https://ria.ru/20230519/kitay-1872804589.html

Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией

Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией - РИА Новости, 19.05.2023

Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией

Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:33

2023-05-19T07:33

2023-05-19T07:33

центральная азия

китай

сиань

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

цены на нефть

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане. Китайский лидер также предложил развивать сотрудничество на всей производственной цепочке в области энергетики, усилить сотрудничество в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики. Саммит Китай–Центральная Азия 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.

https://ria.ru/20230519/tatneft-1872803853.html

центральная азия

китай

сиань

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центральная азия, китай, сиань, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, цены на нефть