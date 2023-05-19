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Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией
Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией - РИА Новости, 19.05.2023
Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией
Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:33
2023-05-19T07:33
2023-05-19T07:33
центральная азия
китай
сиань
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
цены на нефть
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай–Центральная Азия в Сиане. Китайский лидер также предложил развивать сотрудничество на всей производственной цепочке в области энергетики, усилить сотрудничество в области новых источников энергии и мирного использования ядерной энергетики. Саммит Китай–Центральная Азия 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
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центральная азия, китай, сиань, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, цены на нефть
Центральная Азия, Китай, Сиань, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Цены на нефть
Си Цзиньпин предложил расширить торговлю нефтью и газом с Центральной Азией
Си Цзиньпин: КНР предлагает расширить масштабы торговли нефтью и газом с Центральной Азией