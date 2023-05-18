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Международный день музеев

Международный день музеев - РИА Новости, 18.05.2023

Международный день музеев

Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T02:01

2023-05-18T02:01

2023-05-18T02:01

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Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1977 году. ИКОМ – неправительственная организация, устанавливающая профессиональные и этические стандарты музейной деятельности. Как форум экспертов, он дает рекомендации по вопросам культурного наследия, способствует наращиванию потенциала и распространению знаний. ИКОМ является голосом музейных профессионалов на международной арене и повышает осведомленность общественности о культуре через глобальные сети и программы сотрудничества. Это единственная глобальная организация в музейной сфере. Созданная в 1946 году, она насчитывает более 45 тысяч специалистов в 138 странах мира, объединенных в 119 национальных и 32 международных комитета.До официального учреждения Международного дня музеев ИКОМ ежегодно проводил мероприятие под названием Музейный крестовый поход.В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев. С тех пор она ежегодно разрабатывается экспертами ИКОМ.В 1997 году впервые был создан официальный постер Международного дня музеев. С тех пор ежегодно ИКОМ разрабатывает фирменный стиль и готовит макеты плакатов, открыток и интернет-баннеров, размещая их в свободном доступе на более чем 10 языках. В 2011 году для организации мероприятий были привлечены институциональные партнеры и введены новые элементы бренда: слоган, официальный сайт в интернете и информационный комплект. В том же году ИКОМ также стал патроном Европейской ночи музеев, которая обычно предшествует Международному дню музеев.Праздничные мероприятия могут проходить один день, в выходные или в течение недели.Главное – соответствие принципу "Музеи являются важным средством культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между людьми". Международный день музеев в наши дни проводится на всех континентах – более чем в ста странах. Праздник отмечают свыше 20 тысяч музеев по всему миру. В 2023 году тема Дня – "Музеи, устойчивость и благополучие". Музеи вносят ключевой вклад в благополучие и устойчивое развитие наших сообществ. Люди доверяют музеям, видят в них опору социальной жизни, и это делает их потенциальным проводником каскадных позитивных изменений.С 2020 года Международный день музеев поддерживает ряд Целей устойчивого развития ООН (17 Целей приняты в 2015 году). В 2023 году мероприятие сосредоточится на трех из них:По данным ЮНЕСКО (2021), в мире насчитывается порядка 104 тысяч музеев.В 2022 году Лувр оставался самым посещаемым художественным музеем мира – за год там побывало более 7,7 миллиона гостей. Это на 20% меньше, чем в 2019 году. На втором месте – музеи Ватикана (пять миллионов визитеров), на третьем – Британский музей (четыре миллиона). Лондонскую галерею Tate Modern посетили 3,88 миллиона поклонников искусства, а Национальный музей Кореи в Сеуле – 3,41 миллиона. В десятку самых востребованных также вошли Музей Орсе в Париже, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париже. Самым популярным российским музеем и 10-м в мире по посещаемости в 2022 году стал Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Его экспонаты осмотрели 2,81 миллиона гостей. Второй по посещаемости музей в России и 12-й в мире – Русский, он принял 2,65 миллиона туристов. Третьяковская галерея стала 20-й в рейтинге популярности, ее шедевры интересовали 1,9 миллиона путешественников. В 2022 году музеи посетили 141 миллион раз, что в два раза больше, чем годом ранее и почти в три раза больше, чем в 2020 году. Пик посещаемости – 230 миллионов визитов – пришелся на 2019 год. Музейная деятельность в России осуществляется согласно положениям федерального закона "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 24 апреля 1996 года. В 2013 году для экспонирования произведений искусства из крупных музеев в регионах России был создан передвижной фонд ведущих российских музеев. В рамках этого проекта выставочные проекты создаются адресно каким-либо крупным федеральным музеем для одного или нескольких небольших региональных. В середине 1990-х годов в России появились виртуальные музеи, которые с развитием интернета превратились в заметное явление музейной жизни. Виртуальный музей (от virtual – возможный, скрытый, как бы существующий) – информация на электронном носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или только в сетевом пространстве. Каждый желающий, имеющий выход в интернет, сможет из любой части света посмотреть постоянную экспозицию музея, не выходя из дома, что особенно удобно людям с ограниченной возможностью передвижения. В последние годы цифровизация музейного наследия стала важным направлением работы для музеев России. С апреля 2017 года стартовала платформа "Артефакт", благодаря которой все музеи в РФ имеют возможность в режиме дополненной реальности показывать выставки своим посетителям. С целью поддержки профильных культурных проектов, организации информационной, консультационной и методической помощи, росту профессиональной квалификации и цифровой грамотности музейных специалистов, участию в разработке нормативных актов, пособий и рекомендаций действует Cовет по цифровому развитию при ИКОМ России. В 2018 году Союзом музеев России была одобрена "Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030 года". Документ направлен на максимально эффективное использование потенциала музеев страны для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов страны, создания условий для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.В апреле 2023 года президент России Владимир Путин поручил Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ и Минобороны РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. На 2021 год в России насчитывалось 2981 музеев (с филиалами и подразделениями). Про данным ВЦОИМ, музеи и выставки в России за 30 лет увеличили свою аудиторию в 1,5 раза. Если в 1992 году раз в год и чаще их посещали 29% россиян, то в 2022 году – 43%. В 2022 году только московские музеи посетили 16,7 миллиона человек. С 1999 года в Москве проводится фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела. Сегодня это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в программах которого ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. Это уникальная площадка не только для специалистов, но и для широкого круга зрителей. В 2020 году фестиваль впервые прошел в онлайн-формате. Свои интерактивные проекты представили около 400 участников из всех федеральных округов России. Традиционно в рамках празднования Международного дня музеев во многих странах мира проводится акция "Ночь музеев". Впервые она прошла в 1997 году в Берлине, а в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки. В 2005 году Франция выдвинула идею о ежегодном проведении акции "Ночь музеев". В 2006 году ее участниками стали более двух тысяч музеев из 38 стран мира. В России организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". Главной ее целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Основной девиз "музейной ночи" – открытость для зрителей. Все желающие могут бесплатно посетить выставки, семинары, лекции и мастер-классы на разных площадках.В 2002 году в России первым для ночных посетителей свои двери открыл Красноярский музейный центр, в 2007 году к акции присоединилась Москва. С 2008 года "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной и проводится в третьи выходные мая. С 2015 года в мероприятии участвуют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи по всей России. В 2022 году после двухлетнего перерыва "Ночь музеев" прошла, в том числе, и в очном формате. Состоялись выставки, лекции, мастер-классы, игры и концерты. Только в Москве свои двери открыли больше ста площадок, а по всей стране – две тысячи.Прошло 68 онлайн-трансляций, они собрали свыше 758 тысяч просмотров. В Москве участниками акции стали 360 тысяч человек, они посетили более 230 мероприятий.В 2023 году "Ночь музеев" пройдет 20 мая. Тема акции – "История и истории". В центре внимания будет не только сохранение памяти и духовно-нравственных ценностей россиян, но и частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях. В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи. Основные мероприятия в музеях Москвы и области проведут музей-усадьба Ф. И. Шаляпина, Кремль в Измайлово, Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Дом-музей А. П. Чехова. Основные мероприятия в музеях Санкт-Петербурга и области проведут Артиллерийский музей, Государственный музей-заповедник "Гатчина", Шереметьевский дворец, Музей истории религии. В других городах также состоятся различные мероприятия "Ночи музеев", многие из них пройдут бесплатно.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, оон, юнеско, международный день музеев, музеи