https://ria.ru/20220521/aktsiya-1789935140.html

Церемония открытия акции "Ночь музеев" прошла в Историческом музее

Церемония открытия акции "Ночь музеев" прошла в Историческом музее - РИА Новости, 21.05.2022

Церемония открытия акции "Ночь музеев" прошла в Историческом музее

Торжественная церемония открытия всероссийской акции "Ночь музеев" состоялась в Государственном Историческом музее (ГИМ) в Москве в субботу, 21 мая, при участии РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T19:13

2022-05-21T19:13

2022-05-21T20:03

культура

россия

исторический музей

ночь музеев

новости культуры

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Торжественная церемония открытия всероссийской акции "Ночь музеев" состоялась в Государственном Историческом музее (ГИМ) в Москве в субботу, 21 мая, при участии министра культуры РФ Ольги Любимовой и гендиректора музея Алексея Левыкина, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция "Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые прошла в 1997 году в Берлине, а в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки. Как ранее сообщала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в рамках "Ночи музеев" запланировано более 230 событий. Среди них концерты, спектакли и выставки. Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок - музеи, усадьбы и культурные центры столицы, большая часть мероприятий пройдет с 19.00 до 00.00."Без преувеличений - это один из любимейших наших дней. Этой традиции в этом году 20 лет, впервые акция прошла в 2002 году. Тогда это были ещё первые попытки и проекты, как сделать эту ночь интересной и незабываемой, а сейчас — это акция, к которой привыкли все, к которой готовятся задолго", - сказала на открытии акции министр.По ее словам, все больше музеев, усадеб, краеведческих музеев открывают свои двери в "Ночь музеев", отметив, что это событие - "приятный вызов для учреждений культуры". "На портале "Культура.РФ" каждый муниципалитет и город может найти, что будет происходить в "Ночь музеев". Это приятный вызов для всего музейного сообщества, приятная часть работы Минкультуры", - добавила она.В церемонии участвовала зампред правительства РФ Татьяна Голикова. "Сегодняшняя "Ночь музеев" открывается в сердце нашей родины, на Красной площади, в Государственном Историческом музее, который в эти дни тоже отмечает свой юбилей, свое 150-летие, и я искренне хочу поздравить Алексея Константиновича (Левыкина – ред.) и весь коллектив Государственного Исторического музея с этой замечательной датой", - сказала Голикова.Как отметил Левыкин, он рад, что открытие акции проходит именно в Историческом музее в его юбилейный год. В рамках открытия акции Левыкин провёл для Любимовой и Голиковой подробную экскурсию по выставке "Россия - дорогами цивилизаций", рассказав о концепции, экспонатах и ответив на вопросы коллег. Для гостей события выступил духовой оркестр Минобороны РФ, Московской хоровой капеллы мальчиков, творческого коллектива исторического факультета МГУ имени Ломоносова.

https://ria.ru/20210515/noch_muzeev-1732295349.html

https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, исторический музей, ночь музеев, новости культуры