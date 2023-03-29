https://ria.ru/20230329/muzei-1861583537.html

Российские музеи вошли в число самых популярных в мире

Российские музеи вошли в число самых популярных в мире - РИА Новости, 29.03.2023

Российские музеи вошли в число самых популярных в мире

Определена сотня самых посещаемых художественных музеев мира в 2022 году, среди них четыре российских, сообщает The Art Newspaper. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:24

2023-03-29T11:24

2023-03-29T15:54

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Определена сотня самых посещаемых художественных музеев мира в 2022 году, среди них четыре российских, сообщает The Art Newspaper.Лувр остается самым востребованным. За год там побывало более 7,7 миллиона гостей. Это на 20 процентов меньше, чем в 2019 году.На втором месте — музеи Ватикана (пять миллионов визитеров), на третьем — Британский музей (четыре миллиона). Лондонскую галерею Tate Modern посетили 3,88 миллиона поклонников искусства, а Национальный музей Кореи в Сеуле — 3,41 миллиона.В десятку самых востребованных также вошли Музей Орсе в Париже, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париже. В совокупности на первую десятку музеев приходится почти 40 миллионов посещений.Самым популярным российским музеем и десятым в мире по посещаемости в 2022 году стал Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Его экспонаты осмотрели 2,81 миллиона гостей.Второй по посещаемости музей в РФ и двенадцатый в мире — Русский, который в прошлом году принял 2,65 миллиона туристов. Третьяковская галерея стала 20-й в рейтинге популярности, ее шедевры интересовали 1,9 миллиона путешественников.Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина занял 42 место в списке, Московский Кремль оказался на 64 строчке, а Центр современного искусства "Винзавод" разместился на 72 месте.Рейтинг составлен одним из самых авторитетных отраслевых изданий в мире искусства на основе данных, которые институции предоставляют самостоятельно.Оказалось, что в прошлом году музеи посетили 141 миллион раз, что в два раза больше, чем годом ранее и почти в три раза больше, чем в 2020 году. Пик посещаемости — 230 миллионов визитов — был в 2019 году.

https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, музеи, британский музей, государственный эрмитаж, третьяковская галерея, русский музей, новости культуры