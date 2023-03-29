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Российские музеи вошли в число самых популярных в мире - РИА Новости, 29.03.2023
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Туризм
 
11:24 29.03.2023 (обновлено: 15:54 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/muzei-1861583537.html
Российские музеи вошли в число самых популярных в мире
Российские музеи вошли в число самых популярных в мире - РИА Новости, 29.03.2023
Российские музеи вошли в число самых популярных в мире
Определена сотня самых посещаемых художественных музеев мира в 2022 году, среди них четыре российских, сообщает The Art Newspaper. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:24
2023-03-29T15:54
туризм
туризм
новости - туризм
музеи
британский музей
государственный эрмитаж
третьяковская галерея
русский музей
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Определена сотня самых посещаемых художественных музеев мира в 2022 году, среди них четыре российских, сообщает The Art Newspaper.Лувр остается самым востребованным. За год там побывало более 7,7 миллиона гостей. Это на 20 процентов меньше, чем в 2019 году.На втором месте — музеи Ватикана (пять миллионов визитеров), на третьем — Британский музей (четыре миллиона). Лондонскую галерею Tate Modern посетили 3,88 миллиона поклонников искусства, а Национальный музей Кореи в Сеуле — 3,41 миллиона.В десятку самых востребованных также вошли Музей Орсе в Париже, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париже. В совокупности на первую десятку музеев приходится почти 40 миллионов посещений.Самым популярным российским музеем и десятым в мире по посещаемости в 2022 году стал Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Его экспонаты осмотрели 2,81 миллиона гостей.Второй по посещаемости музей в РФ и двенадцатый в мире — Русский, который в прошлом году принял 2,65 миллиона туристов. Третьяковская галерея стала 20-й в рейтинге популярности, ее шедевры интересовали 1,9 миллиона путешественников.Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина занял 42 место в списке, Московский Кремль оказался на 64 строчке, а Центр современного искусства "Винзавод" разместился на 72 месте.Рейтинг составлен одним из самых авторитетных отраслевых изданий в мире искусства на основе данных, которые институции предоставляют самостоятельно.Оказалось, что в прошлом году музеи посетили 141 миллион раз, что в два раза больше, чем годом ранее и почти в три раза больше, чем в 2020 году. Пик посещаемости — 230 миллионов визитов — был в 2019 году.
https://ria.ru/20230304/gostinitsy-1855536263.html
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туризм, новости - туризм, музеи, британский музей, государственный эрмитаж, третьяковская галерея, русский музей, новости культуры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Музеи, Британский музей, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Новости культуры
Российские музеи вошли в число самых популярных в мире

Шесть российских музеев вошли в число самых посещаемых в мире

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкВ Государственном Эрмитаже
В Государственном Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Определена сотня самых посещаемых художественных музеев мира в 2022 году, среди них четыре российских, сообщает The Art Newspaper.
Лувр остается самым востребованным. За год там побывало более 7,7 миллиона гостей. Это на 20 процентов меньше, чем в 2019 году.
На втором месте — музеи Ватикана (пять миллионов визитеров), на третьем — Британский музей (четыре миллиона). Лондонскую галерею Tate Modern посетили 3,88 миллиона поклонников искусства, а Национальный музей Кореи в Сеуле — 3,41 миллиона.
В десятку самых востребованных также вошли Музей Орсе в Париже, Национальная галерея искусства в Вашингтоне, Метрополитен-музей в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париже. В совокупности на первую десятку музеев приходится почти 40 миллионов посещений.
Самым популярным российским музеем и десятым в мире по посещаемости в 2022 году стал Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Его экспонаты осмотрели 2,81 миллиона гостей.
Второй по посещаемости музей в РФ и двенадцатый в мире — Русский, который в прошлом году принял 2,65 миллиона туристов. Третьяковская галерея стала 20-й в рейтинге популярности, ее шедевры интересовали 1,9 миллиона путешественников.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина занял 42 место в списке, Московский Кремль оказался на 64 строчке, а Центр современного искусства "Винзавод" разместился на 72 месте.
Рейтинг составлен одним из самых авторитетных отраслевых изданий в мире искусства на основе данных, которые институции предоставляют самостоятельно.
Оказалось, что в прошлом году музеи посетили 141 миллион раз, что в два раза больше, чем годом ранее и почти в три раза больше, чем в 2020 году. Пик посещаемости — 230 миллионов визитов — был в 2019 году.
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