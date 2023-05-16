https://ria.ru/20230516/teatr-1872111785.html

В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым - РИА Новости, 16.05.2023

В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Екатеринбурге отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", сообщается на сайте E1.RU. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:58

2023-05-16T12:58

2023-05-16T12:58

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екатеринбург

алексей серебряков

ксения раппопорт

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", сообщается на сайте E1.RU."Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос [почему отменили], мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет", — сказали E1.RU в компании "Антракт", организующей гастроли.В публикации утверждается, что афишу спектакля убрали с сайтов, где она была представлена. Согласно информации на портале компании, в июне намечены гастроли в городах Турции и Москве. Ранее в МДТ-театре Европы отменили спектакли с Данилой Козловским. Показы "Гамлета" и "Коварства и любви" были запланированы на 21 и 22 мая и 23 и 24 мая, соответственно. Козловский также заявил, что планирует уйти в отпуск до конца года. В апреле стало известно, что артист подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину. До этого в прессе появлялись сообщения о том, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актера на предмет дискредитации ВС России.Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в Америку и втором гражданстве. Он напомнил, что в США у него дочь. Также актер заявил, что у него доходов, кроме российских.В конце апреля Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Козловского к Бородину. Решение приняли по формальным основаниям.

https://ria.ru/20230418/aktery-1865798509.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, екатеринбург, алексей серебряков, ксения раппопорт