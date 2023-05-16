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В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым - РИА Новости, 16.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:58 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/teatr-1872111785.html
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым - РИА Новости, 16.05.2023
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым
В Екатеринбурге отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", сообщается на сайте E1.RU. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:58
2023-05-16T12:58
новости культуры
театр
культура
екатеринбург
алексей серебряков
ксения раппопорт
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", сообщается на сайте E1.RU."Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос [почему отменили], мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет", — сказали E1.RU в компании "Антракт", организующей гастроли.В публикации утверждается, что афишу спектакля убрали с сайтов, где она была представлена. Согласно информации на портале компании, в июне намечены гастроли в городах Турции и Москве. Ранее в МДТ-театре Европы отменили спектакли с Данилой Козловским. Показы "Гамлета" и "Коварства и любви" были запланированы на 21 и 22 мая и 23 и 24 мая, соответственно. Козловский также заявил, что планирует уйти в отпуск до конца года. В апреле стало известно, что артист подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину. До этого в прессе появлялись сообщения о том, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актера на предмет дискредитации ВС России.Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в Америку и втором гражданстве. Он напомнил, что в США у него дочь. Также актер заявил, что у него доходов, кроме российских.В конце апреля Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Козловского к Бородину. Решение приняли по формальным основаниям.
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новости культуры, театр, екатеринбург, алексей серебряков, ксения раппопорт
Новости культуры, Театр, Культура, Екатеринбург, Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт
В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ксения Раппопорт перед показом фильма "Мама, я дома" режиссера Владимира Битокова в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Актриса Ксения Раппопорт перед показом фильма Мама, я дома режиссера Владимира Битокова в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге отменили спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым "Эйнштейн и Маргарита", сообщается на сайте E1.RU.
"Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос [почему отменили], мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет", — сказали E1.RU в компании "Антракт", организующей гастроли.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Алексей Серебряков
Актер Алексей Серебряков - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Алексей Серебряков
В публикации утверждается, что афишу спектакля убрали с сайтов, где она была представлена.
Согласно информации на портале компании, в июне намечены гастроли в городах Турции и Москве.
Ранее в МДТ-театре Европы отменили спектакли с Данилой Козловским. Показы "Гамлета" и "Коварства и любви" были запланированы на 21 и 22 мая и 23 и 24 мая, соответственно.
Козловский также заявил, что планирует уйти в отпуск до конца года.
В апреле стало известно, что артист подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину. До этого в прессе появлялись сообщения о том, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актера на предмет дискредитации ВС России.
Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в Америку и втором гражданстве. Он напомнил, что в США у него дочь. Также актер заявил, что у него доходов, кроме российских.
В конце апреля Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Козловского к Бородину. Решение приняли по формальным основаниям.
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