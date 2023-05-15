Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года
Актер Данила Козловский заявил об уходе в отпуск по личным причинам до конца 2023 года
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ "Послание к Человеку"
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский сообщил в Telegram-канале о намерении уйти в отпуск до конца года.
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"Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам", — пишет Козловский.
На портале МДТ указали, что в репертуаре есть изменения. Отменили спектакли "Гамлет" (21 и 22 мая) и "Коварство и любовь" (23 и 24 мая).
Ранее в театре "Гамлета" переносили с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая. Причина такого решения не указывалась.
В апреле стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину. До этого в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.
Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США и втором гражданстве. Он напомнил, что в Америке у него ребенок, и сказал, что хочет участвовать в его жизни. Также актер заявил, что у него нет никаких доходов, кроме российских.
В конце апреля Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Козловского к Бородину. Решение было принято по формальным основаниям.