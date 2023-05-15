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Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года - РИА Новости, 15.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:19 15.05.2023 (обновлено: 19:05 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871955043.html
Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года
Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года - РИА Новости, 15.05.2023
Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года
Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский сообщил в Telegram-канале о намерении уйти в отпуск до конца года. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T18:19
2023-05-15T19:05
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский сообщил в Telegram-канале о намерении уйти в отпуск до конца года.На портале МДТ указали, что в репертуаре есть изменения. Отменили спектакли "Гамлет" (21 и 22 мая) и "Коварство и любовь" (23 и 24 мая). Ранее в театре "Гамлета" переносили с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая. Причина такого решения не указывалась. В апреле стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину. До этого в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США и втором гражданстве. Он напомнил, что в Америке у него ребенок, и сказал, что хочет участвовать в его жизни. Также актер заявил, что у него нет никаких доходов, кроме российских. В конце апреля Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Козловского к Бородину. Решение было принято по формальным основаниям.
https://ria.ru/20230503/kozlovskiy-1869397823.html
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новости культуры, данила козловский, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Данила Козловский, Знаменитости, звезды
Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года

Актер Данила Козловский заявил об уходе в отпуск по личным причинам до конца 2023 года

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ "Послание к Человеку"
Актер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ Послание к Человеку - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский сообщил в Telegram-канале о намерении уйти в отпуск до конца года.
«

"Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра. Также мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам", — пишет Козловский.

На портале МДТ указали, что в репертуаре есть изменения. Отменили спектакли "Гамлет" (21 и 22 мая) и "Коварство и любовь" (23 и 24 мая).
Ранее в театре "Гамлета" переносили с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая. Причина такого решения не указывалась.
В апреле стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину. До этого в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.
Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США и втором гражданстве. Он напомнил, что в Америке у него ребенок, и сказал, что хочет участвовать в его жизни. Также актер заявил, что у него нет никаких доходов, кроме российских.
В конце апреля Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Козловского к Бородину. Решение было принято по формальным основаниям.
Актер Данила Козловский на премьере сериала Люся в кинотеатре Художественный в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Пресс-секретарь Данилы Козловского опроверг информацию об отъезде артиста
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