https://ria.ru/20230515/znamenitosti-1871955043.html

Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года

Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года - РИА Новости, 15.05.2023

Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года

Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский сообщил в Telegram-канале о намерении уйти в отпуск до конца года. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T18:19

2023-05-15T18:19

2023-05-15T19:05

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский сообщил в Telegram-канале о намерении уйти в отпуск до конца года.На портале МДТ указали, что в репертуаре есть изменения. Отменили спектакли "Гамлет" (21 и 22 мая) и "Коварство и любовь" (23 и 24 мая). Ранее в театре "Гамлета" переносили с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая. Причина такого решения не указывалась. В апреле стало известно, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину. До этого в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США и втором гражданстве. Он напомнил, что в Америке у него ребенок, и сказал, что хочет участвовать в его жизни. Также актер заявил, что у него нет никаких доходов, кроме российских. В конце апреля Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Козловского к Бородину. Решение было принято по формальным основаниям.

https://ria.ru/20230503/kozlovskiy-1869397823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, данила козловский, знаменитости, звезды