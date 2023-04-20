https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866728352.html
В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским
В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским - РИА Новости, 20.04.2023
В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским
В МДТ перенесли "Гамлета" с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая, сообщается на сайте театра. Главная роль в постановке у Данилы Козловского. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:02
2023-04-20T19:02
2023-04-20T19:02
культура
новости культуры
данила козловский
санкт-петербург
малый драматический театр - театр европы
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В МДТ перенесли "Гамлета" с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая, сообщается на сайте театра. Главная роль в постановке у Данилы Козловского. Причина переноса в публикации не называется. На днях в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.Ранее сообщалось, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.
https://ria.ru/20230419/znamenitosti-1866391521.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, данила козловский, санкт-петербург, малый драматический театр - театр европы
Культура, Новости культуры, Данила Козловский, Санкт-Петербург, Малый драматический театр - театр Европы
В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским
В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским с апреля на май