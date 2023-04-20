https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866728352.html

В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским

В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским - РИА Новости, 20.04.2023

В Петербурге перенесли спектакли с Данилой Козловским

В МДТ перенесли "Гамлета" с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая, сообщается на сайте театра. Главная роль в постановке у Данилы Козловского. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:02

2023-04-20T19:02

2023-04-20T19:02

культура

новости культуры

данила козловский

санкт-петербург

малый драматический театр - театр европы

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В МДТ перенесли "Гамлета" с 20 и 21 апреля на 21 и 22 мая, сообщается на сайте театра. Главная роль в постановке у Данилы Козловского. Причина переноса в публикации не называется. На днях в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.Ранее сообщалось, что Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину.

https://ria.ru/20230419/znamenitosti-1866391521.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, данила козловский, санкт-петербург, малый драматический театр - театр европы