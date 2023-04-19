https://ria.ru/20230419/znamenitosti-1866301721.html

Данила Козловский подал в суд на Бородина

Данила Козловский подал в суд на Бородина - РИА Новости, 19.04.2023

Данила Козловский подал в суд на Бородина

Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину, говорится в картотеке дел Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:35

2023-04-19T13:35

2023-04-19T13:35

культура

новости культуры

данила козловский

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/51/1555795154_0:94:2743:1638_1920x0_80_0_0_83435d166e40ec20e23595deff52dc62.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину, говорится в картотеке дел Пресненского суда Москвы. Отмечается, что Козловский хочет защитить свои честь и достоинство. Дело зарегистрировали 17 апреля. Ранее в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России. Позже артист опроверг сообщения о своем отъезде в США и втором гражданстве. Козловский напомнил, что в Америке у него ребенок, в жизни он хочет участвовать "как любой нормальный, любящий отец". Никаких доходов, кроме российских, уточнил артист, у него нет. Ранее сообщалось, что Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". В афише на сайте театра постановки заявлены 20, 21, 22, 23 апреля.

https://ria.ru/20230419/kultura-1866269697.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, данила козловский, знаменитости, звезды