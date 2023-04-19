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Данила Козловский подал в суд на Бородина - РИА Новости, 19.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:35 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/znamenitosti-1866301721.html
Данила Козловский подал в суд на Бородина
Данила Козловский подал в суд на Бородина - РИА Новости, 19.04.2023
Данила Козловский подал в суд на Бородина
Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину, говорится в картотеке дел Пресненского суда Москвы. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:35
2023-04-19T13:35
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину, говорится в картотеке дел Пресненского суда Москвы. Отмечается, что Козловский хочет защитить свои честь и достоинство. Дело зарегистрировали 17 апреля. Ранее в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России. Позже артист опроверг сообщения о своем отъезде в США и втором гражданстве. Козловский напомнил, что в Америке у него ребенок, в жизни он хочет участвовать "как любой нормальный, любящий отец". Никаких доходов, кроме российских, уточнил артист, у него нет. Ранее сообщалось, что Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". В афише на сайте театра постановки заявлены 20, 21, 22, 23 апреля.
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новости культуры, данила козловский, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Данила Козловский, Знаменитости, звезды
Данила Козловский подал в суд на Бородина

Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к Бородину

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ "Послание к Человеку"
Актер Данила Козловский на церемонии открытия МКФ Послание к Человеку - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к В.Н. Бородину, говорится в картотеке дел Пресненского суда Москвы.
Отмечается, что Козловский хочет защитить свои честь и достоинство. Дело зарегистрировали 17 апреля.
Ранее в СМИ появлялась информация, что глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет дискредитации ВС России.
Позже артист опроверг сообщения о своем отъезде в США и втором гражданстве. Козловский напомнил, что в Америке у него ребенок, в жизни он хочет участвовать "как любой нормальный, любящий отец".
Никаких доходов, кроме российских, уточнил артист, у него нет.
Ранее сообщалось, что Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". В афише на сайте театра постановки заявлены 20, 21, 22, 23 апреля.
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