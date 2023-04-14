https://ria.ru/20230414/kozlovskiy-1865470687.html

Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США

Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США - РИА Новости, 14.04.2023

Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США

Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:35

2023-04-14T21:35

2023-04-14T23:09

сша

данила козловский

санкт-петербург

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы рф

культура

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США. Об этом он написал в Telegram-канале.По словам Козловского, в США у него живет ребенок, в жизни которого он хочет участвовать "как любой нормальный, любящий отец". Актер также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление с просьбой проверить действия главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который ранее обвинил артиста в дискредитации российских Вооруженных сил."Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах, неправильно", — подчеркнул он.Заявление в Генпрокуратуру Бородин направил в конце минувшей недели, мотивировав свои действия тем, что Козловский "высказывался против спецоперации на Украине в своих соцсетях".

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сша, данила козловский, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф