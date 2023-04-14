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Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США - РИА Новости, 14.04.2023
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Культура
 
21:35 14.04.2023 (обновлено: 23:09 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/kozlovskiy-1865470687.html
Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США
Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США - РИА Новости, 14.04.2023
Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США
Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:35
2023-04-14T23:09
сша
данила козловский
санкт-петербург
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США. Об этом он написал в Telegram-канале.По словам Козловского, в США у него живет ребенок, в жизни которого он хочет участвовать "как любой нормальный, любящий отец". Актер также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление с просьбой проверить действия главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который ранее обвинил артиста в дискредитации российских Вооруженных сил."Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах, неправильно", — подчеркнул он.Заявление в Генпрокуратуру Бородин направил в конце минувшей недели, мотивировав свои действия тем, что Козловский "высказывался против спецоперации на Украине в своих соцсетях".
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сша, данила козловский, санкт-петербург, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы рф
США, Данила Козловский, Санкт-Петербург, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы РФ, Культура
Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США

Козловский опроверг заявления о своем отъезде в США и втором гражданстве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер и режиссер Данила Козловский
Актер и режиссер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер и режиссер Данила Козловский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российский актер и кинорежиссер Данила Козловский опроверг сообщения о своем отъезде в США. Об этом он написал в Telegram-канале.
«

"Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более, гражданства США", — отметил артист, добавив, что продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

По словам Козловского, в США у него живет ребенок, в жизни которого он хочет участвовать "как любой нормальный, любящий отец".
Актер также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление с просьбой проверить действия главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который ранее обвинил артиста в дискредитации российских Вооруженных сил.
"Замалчивать подобные лживые и подлые обвинения, я считаю, во всех смыслах, неправильно", — подчеркнул он.
Заявление в Генпрокуратуру Бородин направил в конце минувшей недели, мотивировав свои действия тем, что Козловский "высказывался против спецоперации на Украине в своих соцсетях".
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