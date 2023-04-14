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Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге
Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге - РИА Новости, 14.04.2023
Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге
Данила Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:29
2023-04-14T11:29
2023-04-14T11:29
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малый драматический театр - театр европы
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Данила Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". В афише на сайте театра постановки заявлены 20, 21, 22, 23 апреля. 10 апреля стало известно, что первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Парламентарий напомнил, что артист выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию.Также ранее сообщалось, что в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Козловского.
https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, знаменитости, данила козловский, санкт-петербург, малый драматический театр - театр европы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Данила Козловский, Санкт-Петербург, Малый драматический театр - театр Европы
Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге
Козловский выйдет на сцену в Петербурге после просьбы рассмотреть отмену его выступлений