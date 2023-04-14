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Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге - РИА Новости, 14.04.2023
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Культура
 
11:29 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865242152.html
Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге
Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге - РИА Новости, 14.04.2023
Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге
Данила Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T11:29
2023-04-14T11:29
культура
новости культуры
знаменитости
данила козловский
санкт-петербург
малый драматический театр - театр европы
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Данила Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". В афише на сайте театра постановки заявлены 20, 21, 22, 23 апреля. 10 апреля стало известно, что первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Парламентарий напомнил, что артист выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию.Также ранее сообщалось, что в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Козловского.
https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html
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новости культуры, знаменитости, данила козловский, санкт-петербург, малый драматический театр - театр европы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Данила Козловский, Санкт-Петербург, Малый драматический театр - театр Европы
Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге

Козловский выйдет на сцену в Петербурге после просьбы рассмотреть отмену его выступлений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер, продюсер Данила Козловский
Актер, продюсер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Данила Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь".
«

"Информации об отменах никакой нет, эти спектакли всегда играются одним составом. Пока следующих дат нет", — сказали РИА Новости в театре.

В афише на сайте театра постановки заявлены 20, 21, 22, 23 апреля.
10 апреля стало известно, что первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Парламентарий напомнил, что артист выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию.
Также ранее сообщалось, что в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Козловского.
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В МХТ ответили об участии Козловского в их спектаклях
10 апреля, 19:50
 
КультураНовости культурыЗнаменитостиДанила КозловскийСанкт-ПетербургМалый драматический театр - театр Европы
 
 
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