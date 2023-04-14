https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865242152.html

Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге

Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге - РИА Новости, 14.04.2023

Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге

Данила Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T11:29

2023-04-14T11:29

2023-04-14T11:29

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данила козловский

санкт-петербург

малый драматический театр - театр европы

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Данила Козловский выйдет на сцену МДТ в Петербурге в проектах "Гамлет" и "Коварство и любовь". В афише на сайте театра постановки заявлены 20, 21, 22, 23 апреля. 10 апреля стало известно, что первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Парламентарий напомнил, что артист выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию.Также ранее сообщалось, что в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Козловского.

https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html

санкт-петербург

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, данила козловский, санкт-петербург, малый драматический театр - театр европы