https://ria.ru/20230407/znamenitosti-1863687875.html

В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского

В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского - РИА Новости, 07.04.2023

В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского

В Малом драматическом театре прокомментировали РИА Новости слухи об увольнении актера Данилы Козловского. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:35

2023-04-07T11:35

2023-04-07T11:35

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малый драматический театр - театр европы

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Малом драматическом театре прокомментировали РИА Новости слухи об увольнении актера Данилы Козловского. На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь", значится на сайте учреждения.Ранее новостной портал Readovka сообщил, что Козловский, высказавшийся против проведения СВО на Украине и уехавший в США, возвращается в Россию — спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге.Как сообщил РИА Новости брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский, запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся.

https://ria.ru/20230406/znamenitosti-1863464137.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, данила козловский, знаменитости, театр, малый драматический театр - театр европы