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В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского - РИА Новости, 07.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:35 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/znamenitosti-1863687875.html
В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского
В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского - РИА Новости, 07.04.2023
В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского
В Малом драматическом театре прокомментировали РИА Новости слухи об увольнении актера Данилы Козловского. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:35
2023-04-07T11:35
культура
новости культуры
данила козловский
знаменитости
театр
малый драматический театр - театр европы
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Малом драматическом театре прокомментировали РИА Новости слухи об увольнении актера Данилы Козловского. На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь", значится на сайте учреждения.Ранее новостной портал Readovka сообщил, что Козловский, высказавшийся против проведения СВО на Украине и уехавший в США, возвращается в Россию — спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге.Как сообщил РИА Новости брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский, запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся.
https://ria.ru/20230406/znamenitosti-1863464137.html
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новости культуры, данила козловский, знаменитости, театр, малый драматический театр - театр европы
Культура, Новости культуры, Данила Козловский, Знаменитости, Театр, Малый драматический театр - театр Европы
В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского

В Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Данилы Козловского

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФинал конкурса юных талантов "Синяя птица" на т/к "Россия"
Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Малом драматическом театре прокомментировали РИА Новости слухи об увольнении актера Данилы Козловского.
«

"Он работает в театре с 2007 года и никуда не не увольнялся. Он занят в спектаклях репертуара "Вишневый сад", "Гамлет", "Коварство и любовь", в которых и играет", — рассказали в театре.

На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь", значится на сайте учреждения.
Ранее новостной портал Readovka сообщил, что Козловский, высказавшийся против проведения СВО на Украине и уехавший в США, возвращается в Россию — спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге.
Как сообщил РИА Новости брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский, запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся.
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КультураНовости культурыДанила КозловскийЗнаменитостиТеатрМалый драматический театр - театр Европы
 
 
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