https://ria.ru/20230407/znamenitosti-1863687875.html
В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского
В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского - РИА Новости, 07.04.2023
В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского
В Малом драматическом театре прокомментировали РИА Новости слухи об увольнении актера Данилы Козловского. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:35
2023-04-07T11:35
2023-04-07T11:35
культура
новости культуры
данила козловский
знаменитости
театр
малый драматический театр - театр европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765022274_0:134:3078:1865_1920x0_80_0_0_68086ee86fd7178b274d6922876eb097.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Малом драматическом театре прокомментировали РИА Новости слухи об увольнении актера Данилы Козловского. На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь", значится на сайте учреждения.Ранее новостной портал Readovka сообщил, что Козловский, высказавшийся против проведения СВО на Украине и уехавший в США, возвращается в Россию — спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге.Как сообщил РИА Новости брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский, запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся.
https://ria.ru/20230406/znamenitosti-1863464137.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765022274_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_72b38c1b657187861f9daa32eb3d607b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, данила козловский, знаменитости, театр, малый драматический театр - театр европы
Культура, Новости культуры, Данила Козловский, Знаменитости, Театр, Малый драматический театр - театр Европы
В театре прокомментировали слухи об увольнении Данилы Козловского
В Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Данилы Козловского
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Малом драматическом театре прокомментировали РИА Новости слухи об увольнении актера Данилы Козловского.
«
"Он работает в театре с 2007 года и никуда не не увольнялся. Он занят в спектаклях репертуара "Вишневый сад", "Гамлет", "Коварство и любовь", в которых и играет", — рассказали в театре.
На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля в спектакле "Коварство и любовь", значится
на сайте учреждения.
Ранее новостной портал Readovka сообщил, что Козловский, высказавшийся против проведения СВО на Украине и уехавший в США, возвращается в Россию — спектакли с его участием запланированы в Москве и в Петербурге.
Как сообщил РИА Новости брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский, запланированные на апрель и май спектакли с участием актера Данилы Козловского в Москве и Санкт-Петербурге состоятся.
Режиссер "Дылды" Кантемир Балагов заговорил о завершении карьеры в кино