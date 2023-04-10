https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864318306.html
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского - РИА Новости, 10.04.2023
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:06
2023-04-10T18:06
2023-04-10T18:06
культура
новости культуры
театр
знаменитости
данила козловский
ольга любимова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151941/82/1519418237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a54c9b9f6c33ef9048bfd35bdf8ab6b.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости. Как напомнил парламентарий, Козловский выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию. Гусев также отметил, что считает необходимым ограничить возможность выступлений деятелей культуры, которые осудили специальную военную операцию и критикуют действия российских властей, ВС РФ. На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля – в спектакле "Коварство и любовь", сообщается на сайте учреждения.Ранее в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Данилы Козловского.
https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151941/82/1519418237_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_0ed225e831ca86560f54e0dd87f62d2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, знаменитости, данила козловский, ольга любимова
Культура, Новости культуры, Театр, Знаменитости, Данила Козловский, Ольга Любимова
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского
В ГД попросили Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в России
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости.
Как напомнил парламентарий, Козловский выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию.
«
"Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского и подобных ему деятелей культуры на всех площадках России в связи с их отношением к нашей стране, своему народу и нашей армии", — говорится в документе.
Гусев также отметил, что считает необходимым ограничить возможность выступлений деятелей культуры, которые осудили специальную военную операцию и критикуют действия российских властей, ВС РФ.
На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля – в спектакле "Коварство и любовь", сообщается
на сайте учреждения.
Ранее в Малом драматическом театре опровергли
слухи об увольнении Данилы Козловского.
Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России