https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864318306.html

Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского

Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского - РИА Новости, 10.04.2023

Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:06

2023-04-10T18:06

2023-04-10T18:06

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ольга любимова

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости. Как напомнил парламентарий, Козловский выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию. Гусев также отметил, что считает необходимым ограничить возможность выступлений деятелей культуры, которые осудили специальную военную операцию и критикуют действия российских властей, ВС РФ. На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля – в спектакле "Коварство и любовь", сообщается на сайте учреждения.Ранее в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Данилы Козловского.

https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, знаменитости, данила козловский, ольга любимова