Рейтинг@Mail.ru
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:06 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/znamenitosti-1864318306.html
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского - РИА Новости, 10.04.2023
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:06
2023-04-10T18:06
культура
новости культуры
театр
знаменитости
данила козловский
ольга любимова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151941/82/1519418237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a54c9b9f6c33ef9048bfd35bdf8ab6b.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости. Как напомнил парламентарий, Козловский выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию. Гусев также отметил, что считает необходимым ограничить возможность выступлений деятелей культуры, которые осудили специальную военную операцию и критикуют действия российских властей, ВС РФ. На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля – в спектакле "Коварство и любовь", сообщается на сайте учреждения.Ранее в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Данилы Козловского.
https://ria.ru/20230410/svo-1863781501.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151941/82/1519418237_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_0ed225e831ca86560f54e0dd87f62d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр, знаменитости, данила козловский, ольга любимова
Культура, Новости культуры, Театр, Знаменитости, Данила Козловский, Ольга Любимова
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского

В ГД попросили Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктер Данила Козловский на церемонии закрытия Российских программ 40 Московского международного кинофестиваля в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. 25 апреля 2018
Актер Данила Козловский на церемонии закрытия Российских программ 40 Московского международного кинофестиваля в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. 25 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского. Копия обращения парламентария имеется в распоряжении РИА Новости.
Как напомнил парламентарий, Козловский выступил с осуждением специальной военной операции в 2022 году и покинул Россию.
«
"Прошу вас, уважаемая Ольга Борисовна, рассмотреть возможность отмены выступлений Данилы Козловского и подобных ему деятелей культуры на всех площадках России в связи с их отношением к нашей стране, своему народу и нашей армии", — говорится в документе.
Гусев также отметил, что считает необходимым ограничить возможность выступлений деятелей культуры, которые осудили специальную военную операцию и критикуют действия российских властей, ВС РФ.
На сцене Малого драматического театра в Санкт-Петербурге Козловский сыграет 20 апреля в "Гамлете" и 22 апреля – в спектакле "Коварство и любовь", сообщается на сайте учреждения.
Ранее в Малом драматическом театре опровергли слухи об увольнении Данилы Козловского.
Певец Григорий Лепс выступает на концерте Слава защитникам Отечества! в спорткомплексе Лужники - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России
Вчера, 08:00
 
КультураНовости культурыТеатрЗнаменитостиДанила КозловскийОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала