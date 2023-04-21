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Суд не принял иск Козловского к активисту о защите чести и достоинства - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
14:05 21.04.2023 (обновлено: 14:06 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kozlovskiy-1866894364.html
Суд не принял иск Козловского к активисту о защите чести и достоинства
Суд не принял иск Козловского к активисту о защите чести и достоинства - РИА Новости, 21.04.2023
Суд не принял иск Козловского к активисту о защите чести и достоинства
Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Данилы Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:05
2023-04-21T14:06
культура
новости культуры
происшествия
данила козловский
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Данилы Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили РИА Новости в суде. "Гражданский иск Козловского Д. В. оставлен без движения", - рассказал собеседник агентства. В суде пояснили, что такое решение было принято по формальным основаниям, в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине. Ранее Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Позднее Козловский опроверг высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами "писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти", назвав это "угаром, жизнь от которого ни у кого лучше не станет".
https://ria.ru/20230420/priglashenie-1866762975.html
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новости культуры, происшествия, данила козловский
Культура, Новости культуры, Происшествия, Данила Козловский
Суд не принял иск Козловского к активисту о защите чести и достоинства

Суд оставил без движения иск Козловского к активисту Бородину о защите чести и достоинства

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер и режиссер Данила Козловский
Актер и режиссер Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер и режиссер Данила Козловский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Данилы Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили РИА Новости в суде.
"Гражданский иск Козловского Д. В. оставлен без движения", - рассказал собеседник агентства. В суде пояснили, что такое решение было принято по формальным основаниям, в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине.
Ранее Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях.
Позднее Козловский опроверг высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами "писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти", назвав это "угаром, жизнь от которого ни у кого лучше не станет".
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