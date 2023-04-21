https://ria.ru/20230421/kozlovskiy-1866894364.html

Суд не принял иск Козловского к активисту о защите чести и достоинства

Суд не принял иск Козловского к активисту о защите чести и достоинства - РИА Новости, 21.04.2023

Суд не принял иск Козловского к активисту о защите чести и достоинства

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Данилы Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:05

2023-04-21T14:05

2023-04-21T14:06

культура

новости культуры

происшествия

данила козловский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865151002_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_29d42600e7d412ff7222f731444a28c3.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оставил без движения иск актера Данилы Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили РИА Новости в суде. "Гражданский иск Козловского Д. В. оставлен без движения", - рассказал собеседник агентства. В суде пояснили, что такое решение было принято по формальным основаниям, в заявлении отсутствовали исчерпывающие данные об ответчике Бородине. Ранее Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Позднее Козловский опроверг высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами "писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти", назвав это "угаром, жизнь от которого ни у кого лучше не станет".

https://ria.ru/20230420/priglashenie-1866762975.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, происшествия, данила козловский