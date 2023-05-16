В США солистка Little Big выступила с "Би-2"
Солистка Little Big Софья Таюрская выступила с группой "Би-2" в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила 14 мая вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Она поделилась кадрами с концерта в своей соцсети.
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
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Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
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Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
3 из 3
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
1 из 3
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
2 из 3
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
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Второй вокалист Little Big и избранник исполнительницы Илья Прусикин* также отметился на мероприятии. Он появился на совместных фотографиях с Таюрской и "Би-2" в Сети.
После начала спецоперации солисты Little Big осудили ее. Позже они улетели за границу и отменили концерты в России. В январе основателя коллектива Илью Прусикина* признали иноагентом. Он открыто поддерживал Украину.
Участники "Би-2" в прошлом году отказались от выступления в Омске из-за патриотического баннера на сцене. Затем они перенесли концерты в России на неопределенный срок и анонсировали тур за границей.
*Признан Минюстом иноагентом