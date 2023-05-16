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В США солистка Little Big выступила с "Би-2" - РИА Новости, 16.05.2023
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Шоубиз
 
13:31 16.05.2023 (обновлено: 13:35 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/tayurskaya-1872120553.html
В США солистка Little Big выступила с "Би-2"
В США солистка Little Big выступила с "Би-2" - РИА Новости, 16.05.2023
В США солистка Little Big выступила с "Би-2"
Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила 14 мая вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Она поделилась кадрами с концерта в своей соцсети. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:31
2023-05-16T13:35
шоубиз
би-2
сша
софья таюрская
украина
россия
знаменитости
little big
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила 14 мая вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Она поделилась кадрами с концерта в своей соцсети. Второй вокалист Little Big и избранник исполнительницы Илья Прусикин* также отметился на мероприятии. Он появился на совместных фотографиях с Таюрской и "Би-2" в Сети. После начала спецоперации солисты Little Big осудили ее. Позже они улетели за границу и отменили концерты в России. В январе основателя коллектива Илью Прусикина* признали иноагентом. Он открыто поддерживал Украину. Участники "Би-2" в прошлом году отказались от выступления в Омске из-за патриотического баннера на сцене. Затем они перенесли концерты в России на неопределенный срок и анонсировали тур за границей. Ранее солист группы Егор Бортник заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Он также позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес русских. После этого представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать артиста иноагентом. *Признан Минюстом иноагентом
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би-2, сша, софья таюрская, украина, россия, знаменитости, little big, ильич (илья прусикин)
Шоубиз, Би-2, США, Софья Таюрская, Украина, Россия, Знаменитости, Little Big, Ильич (Илья Прусикин)
В США солистка Little Big выступила с "Би-2"

Солистка Little Big Софья Таюрская выступила с группой "Би-2" в Лос-Анджелесе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастница группы Little Big Софья Таюрская
Участница группы Little Big Софья Таюрская - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила 14 мая вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Она поделилась кадрами с концерта в своей соцсети.
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
1 из 3
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
2 из 3
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
3 из 3
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
1 из 3
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
2 из 3
Скриншот публикации Софьи Таюрской в социальной сети
3 из 3
Второй вокалист Little Big и избранник исполнительницы Илья Прусикин* также отметился на мероприятии. Он появился на совместных фотографиях с Таюрской и "Би-2" в Сети.
После начала спецоперации солисты Little Big осудили ее. Позже они улетели за границу и отменили концерты в России. В январе основателя коллектива Илью Прусикина* признали иноагентом. Он открыто поддерживал Украину.
Участники "Би-2" в прошлом году отказались от выступления в Омске из-за патриотического баннера на сцене. Затем они перенесли концерты в России на неопределенный срок и анонсировали тур за границей.
Ранее солист группы Егор Бортник заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Он также позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес русских. После этого представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать артиста иноагентом.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизБи-2СШАСофья ТаюрскаяУкраинаРоссияЗнаменитостиLittle BigИльич (Илья Прусикин)
 
 
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