В США солистка Little Big выступила с "Би-2"

Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила 14 мая вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Она поделилась кадрами с концерта в своей соцсети. РИА Новости, 16.05.2023

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581724265_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_593714a1aba47f9ca21e9d427fdfab56.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Солистка группы Little Big Софья Таюрская выступила 14 мая вместе с "Би-2" в Лос-Анджелесе. Она поделилась кадрами с концерта в своей соцсети. Второй вокалист Little Big и избранник исполнительницы Илья Прусикин* также отметился на мероприятии. Он появился на совместных фотографиях с Таюрской и "Би-2" в Сети. После начала спецоперации солисты Little Big осудили ее. Позже они улетели за границу и отменили концерты в России. В январе основателя коллектива Илью Прусикина* признали иноагентом. Он открыто поддерживал Украину. Участники "Би-2" в прошлом году отказались от выступления в Омске из-за патриотического баннера на сцене. Затем они перенесли концерты в России на неопределенный срок и анонсировали тур за границей. Ранее солист группы Егор Бортник заявил, что не собирается возвращаться в Россию. Он также позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес русских. После этого представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать артиста иноагентом. *Признан Минюстом иноагентом

