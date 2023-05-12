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Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом - РИА Новости, 12.05.2023
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Шоубиз
 
13:04 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/bi-2-1871226778.html
Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом
Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом - РИА Новости, 12.05.2023
Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом
Представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать музыканта Леву Би-2 (Егор Бортник) иноагентом после оскорбительных высказываний РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T13:04
2023-05-12T13:04
шоубиз
би-2
россия
израиль
генеральная прокуратура рф
знаменитости
иноагенты
музыка
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать музыканта Леву Би-2 (Егор Бортник) иноагентом после оскорбительных высказываний в адрес россиян, сообщает "Абзац" со ссылкой на документы активистов.Активисты также попросили Генпрокуратуру и СК России проверить группу "Би-2" на предмет возможного финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ. Причиной обращения послужили оскорбительные высказывания Левы Би-2 в адрес слушателей, поздравивших его с Днем Победы. Он заявил, что больше никогда не вернется в Россию. По мнению артиста, русские "перечеркнули все свои достижения".В Минюсте на обращение активистов пока не отреагировали. Также неясно, возможно ли будет вообще признать лидера "Би-2" иноагентом. В одном из интервью Бортник рассказал, что у него израильское гражданство. Российского — нет. После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. Они завесили его черным полотном. Затем артисты перенесли свой российский тур не неопределенный срок и продолжили концертную деятельность за границей. По данным СМИ, музыканты проживают в Израиле.
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би-2, россия, израиль, генеральная прокуратура рф, знаменитости, иноагенты, музыка
Шоубиз, Би-2, Россия, Израиль, Генеральная прокуратура РФ, Знаменитости, иноагенты, Музыка
Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом

Активисты призвали признать Леву Би-2 иноагентом после его высказываний в адрес россиян

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСолист группы "Би-2" Лева
Солист группы Би-2 Лева - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать музыканта Леву Би-2 (Егор Бортник) иноагентом после оскорбительных высказываний в адрес россиян, сообщает "Абзац" со ссылкой на документы активистов.
«
"Сегодня наш патриотический долг и миссия – разоблачать всех этих так называемых популярных певцов и шоуменов и противостоять антинациональным уловкам! Мы не позволим им распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство", – говорится в обращении.
Активисты также попросили Генпрокуратуру и СК России проверить группу "Би-2" на предмет возможного финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ.
«
"Несмотря на успехи музыкальной карьеры группы "Би-2", нам нужно задуматься о том, что эта группа не является патриотической и не поддерживает интересы России, а, наоборот, распространяет негативную информацию о нашей стране", – сообщается в документе.
Причиной обращения послужили оскорбительные высказывания Левы Би-2 в адрес слушателей, поздравивших его с Днем Победы. Он заявил, что больше никогда не вернется в Россию. По мнению артиста, русские "перечеркнули все свои достижения".
В Минюсте на обращение активистов пока не отреагировали. Также неясно, возможно ли будет вообще признать лидера "Би-2" иноагентом. В одном из интервью Бортник рассказал, что у него израильское гражданство. Российского — нет.
После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. Они завесили его черным полотном.
Затем артисты перенесли свой российский тур не неопределенный срок и продолжили концертную деятельность за границей. По данным СМИ, музыканты проживают в Израиле.
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ШоубизБи-2РоссияИзраильГенеральная прокуратура РФЗнаменитостииноагентыМузыка
 
 
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