Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом
Активисты призвали признать Леву Би-2 иноагентом после его высказываний в адрес россиян
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать музыканта Леву Би-2 (Егор Бортник) иноагентом после оскорбительных высказываний в адрес россиян, сообщает "Абзац" со ссылкой на документы активистов.
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"Сегодня наш патриотический долг и миссия – разоблачать всех этих так называемых популярных певцов и шоуменов и противостоять антинациональным уловкам! Мы не позволим им распространять свои лживые и гадкие слова, подрывающие нашу славу и достоинство", – говорится в обращении.
Активисты также попросили Генпрокуратуру и СК России проверить группу "Би-2" на предмет возможного финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ.
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"Несмотря на успехи музыкальной карьеры группы "Би-2", нам нужно задуматься о том, что эта группа не является патриотической и не поддерживает интересы России, а, наоборот, распространяет негативную информацию о нашей стране", – сообщается в документе.
Причиной обращения послужили оскорбительные высказывания Левы Би-2 в адрес слушателей, поздравивших его с Днем Победы. Он заявил, что больше никогда не вернется в Россию. По мнению артиста, русские "перечеркнули все свои достижения".
В Минюсте на обращение активистов пока не отреагировали. Также неясно, возможно ли будет вообще признать лидера "Би-2" иноагентом. В одном из интервью Бортник рассказал, что у него израильское гражданство. Российского — нет.
После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. Они завесили его черным полотном.
Затем артисты перенесли свой российский тур не неопределенный срок и продолжили концертную деятельность за границей. По данным СМИ, музыканты проживают в Израиле.