https://ria.ru/20230512/bi-2-1871226778.html

Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом

Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом - РИА Новости, 12.05.2023

Активисты призвали признать лидера "Би-2" иноагентом

Представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать музыканта Леву Би-2 (Егор Бортник) иноагентом после оскорбительных высказываний РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T13:04

2023-05-12T13:04

2023-05-12T13:04

шоубиз

би-2

россия

израиль

генеральная прокуратура рф

знаменитости

иноагенты

музыка

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Представители общественного движения "Ветераны России" попросили Минюст признать музыканта Леву Би-2 (Егор Бортник) иноагентом после оскорбительных высказываний в адрес россиян, сообщает "Абзац" со ссылкой на документы активистов.Активисты также попросили Генпрокуратуру и СК России проверить группу "Би-2" на предмет возможного финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ. Причиной обращения послужили оскорбительные высказывания Левы Би-2 в адрес слушателей, поздравивших его с Днем Победы. Он заявил, что больше никогда не вернется в Россию. По мнению артиста, русские "перечеркнули все свои достижения".В Минюсте на обращение активистов пока не отреагировали. Также неясно, возможно ли будет вообще признать лидера "Би-2" иноагентом. В одном из интервью Бортник рассказал, что у него израильское гражданство. Российского — нет. После начала спецоперации группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за российского флага с надписью "За президента" на сцене. Они завесили его черным полотном. Затем артисты перенесли свой российский тур не неопределенный срок и продолжили концертную деятельность за границей. По данным СМИ, музыканты проживают в Израиле.

https://ria.ru/20230228/splin-1854940661.html

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израиль

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

би-2, россия, израиль, генеральная прокуратура рф, знаменитости, иноагенты, музыка