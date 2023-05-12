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Биография Анатолия Быкова

Биография Анатолия Быкова - РИА Новости, 12.05.2023

Биография Анатолия Быкова

Российский бизнесмен Анатолий Петрович Быков родился 17 января 1960 года в селе Еловка Иркутской области. РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T12:39

2023-05-12T12:39

2023-05-12T12:39

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Российский бизнесмен Анатолий Петрович Быков родился 17 января 1960 года в селе Еловка Иркутской области.В 1961 году его семья переехала в город Назарово Красноярского края.В школе Быков занимался различными видами спорта: баскетболом, волейболом, лыжами, боксом.По окончании восьми классов поступил в Назаровский строительный техникум. В техникуме он продолжил занятия боксом, сдал норматив кандидата в мастера спорта по боксу. После окончания техникума был призван в армию. Вернувшись со службы в 1981 году, в течение двух лет работал на заводе "Сельмаш".В 1982 году поступил на факультет физического воспитания Красноярского государственного педагогического института. Окончив в 1987 году институт, он в течение трех дет работал по специальности в средней школе № 2 города Назарова.В 1990 году Анатолий Быков переехал в Красноярск. В начале 1990-х годов он основал фирму "Строительство, технологии, металл" при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ). В 1992 году приобрел 10% акций КрАЗа, к 2000 году увеличил долю до 28%. В 1996 году Анатолий Быков вошел в совет директоров завода, в 1998 году стал его председателем. В СМИ он фигурировал как "самый авторитетный человек в Красноярском крае", известный также по кличкам Толя Бык и Челентано.С 1997 года регулярно избирался в заксобрание Красноярского края (в последний раз – в 2011 году). На выборах главы региона в 1998 году он поддержал Александра Лебедя, однако вскоре после победы последнего заявил, что "ошибся в нем как в губернаторе". Стороны вступили в открытый конфликт. В марте 1999 года по итогам инициированной Лебедем проверки против бизнесмена возбудили дело о занижении энерготарифов в пользу КрАЗа. Позже добавилось обвинение в убийстве бизнесмена Олега Губина, Анатолий Быков скрылся в Венгрии.В сентябре 1999 года Анатолий Быков намеревался участвовать в выборах в Госдуму от ЛДПР, но ЦИК исключил его из списка, заявив, что он скрыл наличие джипа и недвижимости в Красноярском крае.В ноябре 1999 года Анатолий Быков был задержан в Венгрии и вскоре этапирован в Россию. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на бизнесмена Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). В июле 2003 года Анатолий Быков получил еще год за сокрытие следов убийства Олега Губина, но был амнистирован.Во время нахождения Анатолия Быкова под стражей контрольный пакет КрАЗа консолидировал "Русал", а после проведенной допэмиссии доля Анатолия Быкова в КрАЗе снизилась с 28% до 4%. Отстоять интересы в суде ему не удалось, и в 2004 году структуры Анатолия Быкова продали оставшиеся 4% "Русалу" за 107 миллионов долларов.В 2012 году Анатолий Быков возглавил красноярское краевое отделение партии "Патриоты России". По итогам выборов 8 сентября 2013 года "патриоты" получили 14 мест в городской думе Красноярска. На выборах главы региона в 2014 году поддержанный Анатолием Быковым Иван Серебряков занял третье место (13,88% голосов). В 2016 году Быков баллотировался на выборы красноярского заксобрания по списку "Патриотов России", где шел под первым номером, и по одному из одномандатных округов. Избирком края заверил список 6 июля, однако 20 июля исключил из него Быкова, а также отказался зарегистрировать его в качестве одномандатника. Основанием стало положение закона об основных гарантиях избирательных прав, введенное в феврале 2014 года, которое предусматривает, что россияне с судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям могут баллотироваться в депутаты через 10 и 15 лет соответственно после погашения судимости (8 и 10 лет после отбытия наказания). Верховный суд РФ отклонил жалобу Анатолия Быкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты краевого парламента. В мае 2020 года Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь.Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства – Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности непосредственных исполнителей убийства – Сергея Бакурова, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Владимира Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства – Владимира Татаренкова, который также был приговорен к 13 годам лишения свободы. Анатолий Быков обвинение отрицал, считая дело политическим. По его словам, его уголовное преследование организовали губернатор Красноярского края Александр Усс, начальник краевого управления МВД Александр Речицкий. Ознакомившись с материалами следствия, Быков заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.31 августа 2021 года присяжные заседатели с перевесом в два голоса признали Анатолия Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. 7 сентября 2021 года Свердловский районный суд Красноярска назначил предпринимателю Анатолию Быкову наказание по делу об организации убийства двух лиц в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обстоятельствам, смягчающим вину Быкова, суд признал его возраст, состояние здоровья, положительные характеристики и благотворительную деятельность. Прокуратура запрашивала 14 лет и 11 месяцев колонии.Защита приговор обжаловала, но кассационный суд оставил приговор без изменений.В августе 2020 года Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило против Анатолия Быкова еще одно уголовное дело.По версии следствия, в середине 2000-х годов он нанял киллера для ликвидации предпринимателя Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, но, поскольку одной из жертв удалось спастись, заплатил за заказ в пять раз меньше, чем обещал – 10 тысяч долларов вместо 50 тысяч долларов. На скамье подсудимых оказался и предполагаемый исполнитель Александр Живица, потерявший в гонораре. Он и дал показания на Анатолия Быкова.По данным следствия, в сентябре 2004 года Анатолий Быков якобы решил устранить учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова, в котором видел серьезного конкурента.Убийство он поручил Александру Живице – штатному киллеру банды криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Размер гонорара, обещанного исполнителю, был определен в 50 тысяч долларов.Однако все подготовительные работы пришлось внезапно приостановить и взяться за более срочный "заказ", также поступивший, по материалам дела, от Анатолия Быкова. Необходимо было ликвидировать вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, которого Анатолий Быков ранее опекал. Алюминиевому магнату якобы не нравилась дружба, которую боксер завел с преступным авторитетом по прозвищу Дипломат.1 ноября 2004 года киллер из автомобиля "Нива" выпустил по BMW спортсмена автоматную очередь. Андрей Грабовский вывел автомобиль из-под обстрела, и это спасло ему жизнь.Провалив задание, киллер Живица вновь приступил к подготовке "отложенного" убийства. Он собрал подробные данные о месте жительства Андрея Неколова, графиках его передвижения и, выследив, "не менее четырех раз" выстрелил в коммерсанта из пистолета ТТ, в том числе дважды в голову.Согласно материалам уголовного дела, при встрече Быков заплатил за убийство бизнесмена часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов, уменьшив размер вознаграждения в связи с тем, что киллер не смог совершить убийство первого потерпевшего и слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго.В июне 2022 года суд приступил к рассмотрению данного уголовного дела. Александр Живица заявил о признании вины. Анатолий Быков назвал претензии следствия в свой адрес "сфабрикованным бредом". 12 мая 2023 года Центральный районный суд Красноярска приговорил Анатолия Быкова за подстрекательство к убийству Андрея Неколова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С учетом вынесенного в сентябре 2021 году приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.От отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского Быков освобожден в связи с истечением срока давности.Живица за совершенные убийства ранее уже был приговорен к длительному сроку лишения свободы. В октябре 2021 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил против Быкова новое уголовное дело о подстрекательстве к совершению убийства. По данным следствия, в период с 1 января по 18 июня 1998 года Анатолий Быков организовал совершение убийства 48-летнего жителя города Красноярска организованной группой в составе трех своих подчиненных, предварительно склонив их к совершению данного преступления путем угроз и дачи указаний. Три участника организованной группы приискали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали потерпевшего, после чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова города Красноярска двое мужчин произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего. Свою причастность к совершенному преступлению Анатолий Быков отрицает. В марте 2023 года расследование уголовного дела было завершено.20 апреля 2023 года Кировский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению данного уловного дела. Следственный комитет России (СКР) также обвинял Анатолия Быкова в создании в середине 1990-х годов преступного сообщества, в которое входили банды Вилора Струганова (Паша Цветомузыка) и Владимира Татаренкова (Татарин), основной специализацией которых являлись заказные убийства. По версии следствия, криминальная организация была основана Анатолием Быковым в середине 1990-х годов, когда в регионе вовсю шли "алюминиевые" войны. Ее целью было усиление влияния в криминальном мире Красноярского края. За короткое время организация разрослась. Как указывается в деле, Анатолий Быков, чей авторитет стремительно рос, координировал работу каждого из подразделений, определял сферу деятельности, в которой можно было бы достичь сколько-нибудь значимых результатов, распределял между ними доходы. Кроме того, он разработал для ОПС свод правил и ввел жесткие санкции за их нарушения. В марте 2023 года данное уголовное дело прекратили за давностью. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, красноярск, красноярский край, анатолий быков, вилор струганов, александр наумов, русал, патриоты россии, госдума рф