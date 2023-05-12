https://ria.ru/20230512/bykov-1871264275.html
Биография Анатолия Быкова
Биография Анатолия Быкова - РИА Новости, 12.05.2023
Биография Анатолия Быкова
Российский бизнесмен Анатолий Петрович Быков родился 17 января 1960 года в селе Еловка Иркутской области. РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T12:39
2023-05-12T12:39
2023-05-12T12:39
справки
красноярск
красноярский край
анатолий быков
вилор струганов
александр наумов
русал
патриоты россии
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Российский бизнесмен Анатолий Петрович Быков родился 17 января 1960 года в селе Еловка Иркутской области.В 1961 году его семья переехала в город Назарово Красноярского края.В школе Быков занимался различными видами спорта: баскетболом, волейболом, лыжами, боксом.По окончании восьми классов поступил в Назаровский строительный техникум. В техникуме он продолжил занятия боксом, сдал норматив кандидата в мастера спорта по боксу. После окончания техникума был призван в армию. Вернувшись со службы в 1981 году, в течение двух лет работал на заводе "Сельмаш".В 1982 году поступил на факультет физического воспитания Красноярского государственного педагогического института. Окончив в 1987 году институт, он в течение трех дет работал по специальности в средней школе № 2 города Назарова.В 1990 году Анатолий Быков переехал в Красноярск. В начале 1990-х годов он основал фирму "Строительство, технологии, металл" при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ). В 1992 году приобрел 10% акций КрАЗа, к 2000 году увеличил долю до 28%. В 1996 году Анатолий Быков вошел в совет директоров завода, в 1998 году стал его председателем. В СМИ он фигурировал как "самый авторитетный человек в Красноярском крае", известный также по кличкам Толя Бык и Челентано.С 1997 года регулярно избирался в заксобрание Красноярского края (в последний раз – в 2011 году). На выборах главы региона в 1998 году он поддержал Александра Лебедя, однако вскоре после победы последнего заявил, что "ошибся в нем как в губернаторе". Стороны вступили в открытый конфликт. В марте 1999 года по итогам инициированной Лебедем проверки против бизнесмена возбудили дело о занижении энерготарифов в пользу КрАЗа. Позже добавилось обвинение в убийстве бизнесмена Олега Губина, Анатолий Быков скрылся в Венгрии.В сентябре 1999 года Анатолий Быков намеревался участвовать в выборах в Госдуму от ЛДПР, но ЦИК исключил его из списка, заявив, что он скрыл наличие джипа и недвижимости в Красноярском крае.В ноябре 1999 года Анатолий Быков был задержан в Венгрии и вскоре этапирован в Россию. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на бизнесмена Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). В июле 2003 года Анатолий Быков получил еще год за сокрытие следов убийства Олега Губина, но был амнистирован.Во время нахождения Анатолия Быкова под стражей контрольный пакет КрАЗа консолидировал "Русал", а после проведенной допэмиссии доля Анатолия Быкова в КрАЗе снизилась с 28% до 4%. Отстоять интересы в суде ему не удалось, и в 2004 году структуры Анатолия Быкова продали оставшиеся 4% "Русалу" за 107 миллионов долларов.В 2012 году Анатолий Быков возглавил красноярское краевое отделение партии "Патриоты России". По итогам выборов 8 сентября 2013 года "патриоты" получили 14 мест в городской думе Красноярска. На выборах главы региона в 2014 году поддержанный Анатолием Быковым Иван Серебряков занял третье место (13,88% голосов). В 2016 году Быков баллотировался на выборы красноярского заксобрания по списку "Патриотов России", где шел под первым номером, и по одному из одномандатных округов. Избирком края заверил список 6 июля, однако 20 июля исключил из него Быкова, а также отказался зарегистрировать его в качестве одномандатника. Основанием стало положение закона об основных гарантиях избирательных прав, введенное в феврале 2014 года, которое предусматривает, что россияне с судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям могут баллотироваться в депутаты через 10 и 15 лет соответственно после погашения судимости (8 и 10 лет после отбытия наказания). Верховный суд РФ отклонил жалобу Анатолия Быкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты краевого парламента. В мае 2020 года Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь.Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства – Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности непосредственных исполнителей убийства – Сергея Бакурова, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Владимира Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства – Владимира Татаренкова, который также был приговорен к 13 годам лишения свободы. Анатолий Быков обвинение отрицал, считая дело политическим. По его словам, его уголовное преследование организовали губернатор Красноярского края Александр Усс, начальник краевого управления МВД Александр Речицкий. Ознакомившись с материалами следствия, Быков заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных.31 августа 2021 года присяжные заседатели с перевесом в два голоса признали Анатолия Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. 7 сентября 2021 года Свердловский районный суд Красноярска назначил предпринимателю Анатолию Быкову наказание по делу об организации убийства двух лиц в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима. Обстоятельствам, смягчающим вину Быкова, суд признал его возраст, состояние здоровья, положительные характеристики и благотворительную деятельность. Прокуратура запрашивала 14 лет и 11 месяцев колонии.Защита приговор обжаловала, но кассационный суд оставил приговор без изменений.В августе 2020 года Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило против Анатолия Быкова еще одно уголовное дело.По версии следствия, в середине 2000-х годов он нанял киллера для ликвидации предпринимателя Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, но, поскольку одной из жертв удалось спастись, заплатил за заказ в пять раз меньше, чем обещал – 10 тысяч долларов вместо 50 тысяч долларов. На скамье подсудимых оказался и предполагаемый исполнитель Александр Живица, потерявший в гонораре. Он и дал показания на Анатолия Быкова.По данным следствия, в сентябре 2004 года Анатолий Быков якобы решил устранить учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова, в котором видел серьезного конкурента.Убийство он поручил Александру Живице – штатному киллеру банды криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Размер гонорара, обещанного исполнителю, был определен в 50 тысяч долларов.Однако все подготовительные работы пришлось внезапно приостановить и взяться за более срочный "заказ", также поступивший, по материалам дела, от Анатолия Быкова. Необходимо было ликвидировать вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, которого Анатолий Быков ранее опекал. Алюминиевому магнату якобы не нравилась дружба, которую боксер завел с преступным авторитетом по прозвищу Дипломат.1 ноября 2004 года киллер из автомобиля "Нива" выпустил по BMW спортсмена автоматную очередь. Андрей Грабовский вывел автомобиль из-под обстрела, и это спасло ему жизнь.Провалив задание, киллер Живица вновь приступил к подготовке "отложенного" убийства. Он собрал подробные данные о месте жительства Андрея Неколова, графиках его передвижения и, выследив, "не менее четырех раз" выстрелил в коммерсанта из пистолета ТТ, в том числе дважды в голову.Согласно материалам уголовного дела, при встрече Быков заплатил за убийство бизнесмена часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов, уменьшив размер вознаграждения в связи с тем, что киллер не смог совершить убийство первого потерпевшего и слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго.В июне 2022 года суд приступил к рассмотрению данного уголовного дела. Александр Живица заявил о признании вины. Анатолий Быков назвал претензии следствия в свой адрес "сфабрикованным бредом". 12 мая 2023 года Центральный районный суд Красноярска приговорил Анатолия Быкова за подстрекательство к убийству Андрея Неколова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С учетом вынесенного в сентябре 2021 году приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.От отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского Быков освобожден в связи с истечением срока давности.Живица за совершенные убийства ранее уже был приговорен к длительному сроку лишения свободы. В октябре 2021 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил против Быкова новое уголовное дело о подстрекательстве к совершению убийства. По данным следствия, в период с 1 января по 18 июня 1998 года Анатолий Быков организовал совершение убийства 48-летнего жителя города Красноярска организованной группой в составе трех своих подчиненных, предварительно склонив их к совершению данного преступления путем угроз и дачи указаний. Три участника организованной группы приискали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали потерпевшего, после чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова города Красноярска двое мужчин произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего. Свою причастность к совершенному преступлению Анатолий Быков отрицает. В марте 2023 года расследование уголовного дела было завершено.20 апреля 2023 года Кировский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению данного уловного дела. Следственный комитет России (СКР) также обвинял Анатолия Быкова в создании в середине 1990-х годов преступного сообщества, в которое входили банды Вилора Струганова (Паша Цветомузыка) и Владимира Татаренкова (Татарин), основной специализацией которых являлись заказные убийства. По версии следствия, криминальная организация была основана Анатолием Быковым в середине 1990-х годов, когда в регионе вовсю шли "алюминиевые" войны. Ее целью было усиление влияния в криминальном мире Красноярского края. За короткое время организация разрослась. Как указывается в деле, Анатолий Быков, чей авторитет стремительно рос, координировал работу каждого из подразделений, определял сферу деятельности, в которой можно было бы достичь сколько-нибудь значимых результатов, распределял между ними доходы. Кроме того, он разработал для ОПС свод правил и ввел жесткие санкции за их нарушения. В марте 2023 года данное уголовное дело прекратили за давностью. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, красноярск, красноярский край, анатолий быков, вилор струганов, александр наумов, русал, патриоты россии, госдума рф
Справки, Красноярск, Красноярский край, Анатолий Быков, Вилор Струганов, Александр Наумов, Русал, Патриоты России, Госдума РФ
Российский бизнесмен Анатолий Петрович Быков родился 17 января 1960 года в селе Еловка Иркутской области.
В 1961 году его семья переехала в город Назарово Красноярского края.
В школе Быков занимался различными видами спорта: баскетболом, волейболом, лыжами, боксом.
По окончании восьми классов поступил в Назаровский строительный техникум. В техникуме он продолжил занятия боксом, сдал норматив кандидата в мастера спорта по боксу. После окончания техникума был призван в армию. Вернувшись со службы в 1981 году, в течение двух лет работал на заводе "Сельмаш".
В 1982 году поступил на факультет физического воспитания Красноярского государственного педагогического института. Окончив в 1987 году институт, он в течение трех дет работал по специальности в средней школе № 2 города Назарова.
В 1990 году Анатолий Быков переехал
в Красноярск.
В начале 1990-х годов он основал фирму "Строительство, технологии, металл" при Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ). В 1992 году приобрел 10% акций КрАЗа, к 2000 году увеличил долю до 28%. В 1996 году Анатолий Быков вошел в совет директоров завода, в 1998 году стал его председателем. В СМИ он фигурировал как "самый авторитетный человек в Красноярском крае", известный также по кличкам Толя Бык и Челентано.
С 1997 года регулярно избирался в заксобрание Красноярского края (в последний раз – в 2011 году). На выборах главы региона в 1998 году он поддержал Александра Лебедя, однако вскоре после победы последнего заявил, что "ошибся в нем как в губернаторе". Стороны вступили в открытый конфликт. В марте 1999 года по итогам инициированной Лебедем проверки против бизнесмена возбудили дело о занижении энерготарифов в пользу КрАЗа. Позже добавилось обвинение в убийстве бизнесмена Олега Губина, Анатолий Быков скрылся в Венгрии.
В сентябре 1999 года Анатолий Быков намеревался участвовать в выборах в Госдуму от ЛДПР, но ЦИК исключил его из списка, заявив, что он скрыл наличие джипа и недвижимости в Красноярском крае.
В ноябре 1999 года Анатолий Быков был задержан в Венгрии и вскоре этапирован в Россию. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на бизнесмена Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). В июле 2003 года Анатолий Быков получил еще год за сокрытие следов убийства Олега Губина, но был амнистирован.
Во время нахождения Анатолия Быкова под стражей контрольный пакет КрАЗа консолидировал "Русал", а после проведенной допэмиссии доля Анатолия Быкова в КрАЗе снизилась с 28% до 4%. Отстоять интересы в суде ему не удалось, и в 2004 году структуры Анатолия Быкова продали оставшиеся 4% "Русалу" за 107 миллионов долларов.
В 2012 году Анатолий Быков возглавил
красноярское краевое отделение партии "Патриоты России". По итогам выборов 8 сентября 2013 года "патриоты" получили 14 мест в городской думе Красноярска. На выборах главы региона в 2014 году поддержанный Анатолием Быковым Иван Серебряков занял третье место (13,88% голосов).
В 2016 году Быков баллотировался на выборы красноярского заксобрания по списку "Патриотов России", где шел под первым номером, и по одному из одномандатных округов. Избирком края заверил список 6 июля, однако 20 июля исключил из него Быкова, а также отказался зарегистрировать его в качестве одномандатника. Основанием стало положение закона об основных гарантиях избирательных прав, введенное в феврале 2014 года, которое предусматривает, что россияне с судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям могут баллотироваться в депутаты через 10 и 15 лет соответственно после погашения судимости (8 и 10 лет после отбытия наказания). Верховный суд РФ отклонил жалобу
Анатолия Быкова на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты краевого парламента.
В мае 2020 года Анатолий Быков был задержан по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году.
По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности, результатом которого явилась взаимная личная неприязнь.
Спустя непродолжительное время перед двигавшимся автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Быков решил, что это сделал конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому – Владимиру Татаренкову, который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства – Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Следователям удалось привлечь к уголовной ответственности непосредственных исполнителей убийства – Сергея Бакурова, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, и Владимира Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в розыске. Также следователям удалось доказать вину
одного из организаторов убийства – Владимира Татаренкова, который также был приговорен к 13 годам лишения свободы.
Анатолий Быков обвинение отрицал, считая дело политическим. По его словам, его уголовное преследование организовали губернатор Красноярского края Александр Усс, начальник краевого управления МВД Александр Речицкий. Ознакомившись с материалами следствия, Быков заявил ходатайство
о рассмотрении дела судом присяжных.
31 августа 2021 года
присяжные заседатели с перевесом в два голоса признали Анатолия Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.
7 сентября 2021 года Свердловский районный суд Красноярска назначил предпринимателю Анатолию Быкову наказание
по делу об организации убийства двух лиц в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Обстоятельствам, смягчающим вину Быкова, суд признал его возраст, состояние здоровья, положительные характеристики и благотворительную деятельность. Прокуратура запрашивала 14 лет и 11 месяцев колонии.
Защита приговор обжаловала, но кассационный суд оставил приговор без изменений
.
В августе 2020 года Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило против Анатолия Быкова еще одно уголовное дело
.
По версии следствия, в середине 2000-х годов он нанял киллера для ликвидации предпринимателя Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, но, поскольку одной из жертв удалось спастись, заплатил за заказ в пять раз меньше, чем обещал – 10 тысяч долларов вместо 50 тысяч долларов. На скамье подсудимых оказался и предполагаемый исполнитель Александр Живица, потерявший в гонораре. Он и дал показания на Анатолия Быкова.
По данным следствия, в сентябре 2004 года Анатолий Быков якобы решил устранить учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова, в котором видел серьезного конкурента.
Убийство он поручил Александру Живице – штатному киллеру банды криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка). Размер гонорара, обещанного исполнителю, был определен в 50 тысяч долларов.
Однако все подготовительные работы пришлось внезапно приостановить и взяться за более срочный "заказ", также поступивший, по материалам дела, от Анатолия Быкова. Необходимо было ликвидировать вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, которого Анатолий Быков ранее опекал. Алюминиевому магнату якобы не нравилась дружба, которую боксер завел с преступным авторитетом по прозвищу Дипломат.
1 ноября 2004 года киллер из автомобиля "Нива" выпустил по BMW спортсмена автоматную очередь. Андрей Грабовский вывел автомобиль из-под обстрела, и это спасло ему жизнь.
Провалив задание, киллер Живица вновь приступил к подготовке "отложенного" убийства. Он собрал подробные данные о месте жительства Андрея Неколова, графиках его передвижения и, выследив, "не менее четырех раз" выстрелил в коммерсанта из пистолета ТТ, в том числе дважды в голову.
Согласно материалам уголовного дела, при встрече Быков заплатил за убийство бизнесмена часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов, уменьшив размер вознаграждения в связи с тем, что киллер не смог совершить убийство первого потерпевшего и слишком долго занимался подготовкой и совершением убийства второго.
В июне 2022 года суд приступил к рассмотрению данного уголовного дела. Александр Живица заявил о признании вины. Анатолий Быков назвал претензии
следствия в свой адрес "сфабрикованным бредом".
12 мая 2023 года
Центральный районный суд Красноярска приговорил Анатолия Быкова за подстрекательство к убийству Андрея Неколова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С учетом вынесенного в сентябре 2021 году приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
От отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского Быков освобожден
в связи с истечением срока давности.
Живица за совершенные убийства ранее уже был приговорен
к длительному сроку лишения свободы.
В октябре 2021 года
Следственный комитет (СК) РФ возбудил против Быкова новое уголовное дело о подстрекательстве к совершению убийства.
По данным следствия, в период с 1 января по 18 июня 1998 года Анатолий Быков организовал совершение убийства 48-летнего жителя города Красноярска организованной группой в составе трех своих подчиненных, предварительно склонив их к совершению данного преступления путем угроз и дачи указаний. Три участника организованной группы приискали два газовых пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, несколько дней выслеживали потерпевшего, после чего в ночь с 17 на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова города Красноярска двое мужчин произвели не менее шести смертельных выстрелов в потерпевшего. Свою причастность к совершенному преступлению Анатолий Быков отрицает. В марте 2023 года расследование уголовного дела
было завершено.
20 апреля 2023 года Кировский районный суд Красноярска приступил к рассмотрению
данного уловного дела.
Следственный комитет России (СКР) также обвинял
Анатолия Быкова в создании в середине 1990-х годов преступного сообщества, в которое входили банды Вилора Струганова (Паша Цветомузыка) и Владимира Татаренкова (Татарин), основной специализацией которых являлись заказные убийства.
По версии следствия, криминальная организация была основана Анатолием Быковым в середине 1990-х годов, когда в регионе вовсю шли "алюминиевые" войны. Ее целью было усиление влияния в криминальном мире Красноярского края. За короткое время организация разрослась. Как указывается в деле, Анатолий Быков, чей авторитет стремительно рос, координировал работу каждого из подразделений, определял сферу деятельности, в которой можно было бы достичь сколько-нибудь значимых результатов, распределял между ними доходы. Кроме того, он разработал
для ОПС свод правил и ввел жесткие санкции за их нарушения. В марте 2023 года данное уголовное дело прекратили за давностью
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников