https://ria.ru/20210907/bykov-1748954569.html

Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства

Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства - РИА Новости, 07.09.2021

Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства

В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T05:42

2021-09-07T05:42

2021-09-07T12:45

происшествия

красноярск

свердловский район

задержание анатолия быкова

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КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году.Адвокат Алексей Прохоров заявил, что защита намерена обжаловать решение.Сторона обвинения результатом удовлетворена, хотя просила назначить обвиняемому 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.Быков, возглавлявший в середине 1990-х совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом местного законодательного собрания. В 2000-2002 годы получил условный срок по делам об организации покушения и незаконном обороте оружия.Обвинения о двойном убийстве в 1994-м предприниматель отвергает. Однако в конце августа присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.Также в отношении него в производстве находятся еще несколько уголовных дел: о подстрекательстве к убийству по найму, о подстрекательстве к покушению на убийства двух человек по найму, об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о подозрении в организации преступного сообщества.

https://realty.ria.ru/20210709/bykov-1740630555.html

https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html

красноярск

свердловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Ну ничего, это первый раунд" – бизнесмен Быков после оглашения приговора суда В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Ему дали 13 лет колонии. Защита намерена обжаловать приговор. 2021-09-07T05:42 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, свердловский район, задержание анатолия быкова