Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/bykov-1748954569.html
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства - РИА Новости, 07.09.2021
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:42
2021-09-07T12:45
происшествия
красноярск
свердловский район
задержание анатолия быкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748973172_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_79b2b38b82f89e931cde862ad960883e.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году.Адвокат Алексей Прохоров заявил, что защита намерена обжаловать решение.Сторона обвинения результатом удовлетворена, хотя просила назначить обвиняемому 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.Быков, возглавлявший в середине 1990-х совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом местного законодательного собрания. В 2000-2002 годы получил условный срок по делам об организации покушения и незаконном обороте оружия.Обвинения о двойном убийстве в 1994-м предприниматель отвергает. Однако в конце августа присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.Также в отношении него в производстве находятся еще несколько уголовных дел: о подстрекательстве к убийству по найму, о подстрекательстве к покушению на убийства двух человек по найму, об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о подозрении в организации преступного сообщества.
https://realty.ria.ru/20210709/bykov-1740630555.html
https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html
красноярск
свердловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Ну ничего, это первый раунд" – бизнесмен Быков после оглашения приговора суда
В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Ему дали 13 лет колонии. Защита намерена обжаловать приговор.
2021-09-07T05:42
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748973172_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b609222eafa3d33b6659bd8cb3913260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноярск, свердловский район, задержание анатолия быкова
05:42 07.09.2021 (обновлено: 12:45 07.09.2021)
 
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства

Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства в 1994 году

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году.

"Тринадцать лет в колонии ", — сообщила представитель суда Свердловского района города.

Адвокат Алексей Прохоров заявил, что защита намерена обжаловать решение.
Сторона обвинения результатом удовлетворена, хотя просила назначить обвиняемому 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.
Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 15:51
Коттедж красноярского бизнесмена Быкова выставили на "Авито"
Быков, возглавлявший в середине 1990-х совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом местного законодательного собрания. В 2000-2002 годы получил условный срок по делам об организации покушения и незаконном обороте оружия.
Обвинения о двойном убийстве в 1994-м предприниматель отвергает. Однако в конце августа присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.
Также в отношении него в производстве находятся еще несколько уголовных дел: о подстрекательстве к убийству по найму, о подстрекательстве к покушению на убийства двух человек по найму, об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о подозрении в организации преступного сообщества.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 11:36
Бизнесмен Быков, находящийся в СИЗО, намерен баллотироваться в Госдуму
 
ПроисшествияКрасноярскСвердловский районЗадержание Анатолия Быкова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
13:26"Пропагандистский трюк": Пушков ответил на заявление Кулебы о Крыме
13:24Россия заняла седьмое место по численности евреев
Лента новостейМолния