https://ria.ru/20210907/bykov-1748954569.html
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства - РИА Новости, 07.09.2021
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T05:42
2021-09-07T05:42
2021-09-07T12:45
происшествия
красноярск
свердловский район
задержание анатолия быкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748973172_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_79b2b38b82f89e931cde862ad960883e.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году.Адвокат Алексей Прохоров заявил, что защита намерена обжаловать решение.Сторона обвинения результатом удовлетворена, хотя просила назначить обвиняемому 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.Быков, возглавлявший в середине 1990-х совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом местного законодательного собрания. В 2000-2002 годы получил условный срок по делам об организации покушения и незаконном обороте оружия.Обвинения о двойном убийстве в 1994-м предприниматель отвергает. Однако в конце августа присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.Также в отношении него в производстве находятся еще несколько уголовных дел: о подстрекательстве к убийству по найму, о подстрекательстве к покушению на убийства двух человек по найму, об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о подозрении в организации преступного сообщества.
https://realty.ria.ru/20210709/bykov-1740630555.html
https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html
красноярск
свердловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748973172_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b609222eafa3d33b6659bd8cb3913260.jpg
"Ну ничего, это первый раунд" – бизнесмен Быков после оглашения приговора суда
В Красноярске огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Ему дали 13 лет колонии. Защита намерена обжаловать приговор.
2021-09-07T05:42
true
PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, свердловский район, задержание анатолия быкова
05:42 07.09.2021 (обновлено: 12:45 07.09.2021)
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства в 1994 году
КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости.
В Красноярске
огласили приговор бизнесмену и политику Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства в 1994 году.
"Тринадцать лет в колонии ", — сообщила представитель суда Свердловского района города.
Адвокат Алексей Прохоров заявил, что защита намерена обжаловать решение.
Сторона обвинения результатом удовлетворена, хотя просила назначить обвиняемому 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом местного законодательного собрания. В 2000-2002 годы получил условный срок по делам об организации покушения и незаконном обороте оружия.
Обвинения о двойном убийстве в 1994-м предприниматель отвергает. Однако в конце августа присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.
Также в отношении него в производстве находятся еще несколько уголовных дел: о подстрекательстве к убийству по найму, о подстрекательстве к покушению на убийства двух человек по найму, об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и о подозрении в организации преступного сообщества.