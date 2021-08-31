https://ria.ru/20210831/bykov-1747965956.html

Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств

Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств - РИА Новости, 31.08.2021

Присяжные признали бизнесмена Быкова виновным в организации убийств

Присяжные заседатели признали виновным и не заслуживающим снисхождения красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу об организации двойного... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T12:15

2021-08-31T12:15

2021-08-31T12:35

происшествия

анатолий быков

красноярск

красноярский краевой суд

генеральная прокуратура рф

задержание анатолия быкова

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КРАСНОЯРСК, 31 авг - РИА Новости. Присяжные заседатели признали виновным и не заслуживающим снисхождения красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства в 1994 году, сообщили РИА Новости в Красноярском краевом суде.Во вторник в Свердловском районном суде присяжные начали обсуждение вердикта по делу.Ранее сообщалось, что 22 апреля Свердловский районный суд Красноярска с участием присяжных заседателей приступил к рассмотрению дела Быкова, но из-за болезни адвоката подсудимого рассмотрение дела было отложено на 4 мая. Позже адвокат Быкова Алексей Прохоров сообщил, что рассмотрение продолжится 11 мая. Заседание проходит без участия прессы и слушателей."Обвинительный вердикт без снисхождения", - сказала собеседница агентства. В прокуратуре региона сообщили, что следующее судебное заседание состоится 2 сентября."Стороны выскажутся по вопросам квалификации действий подсудимого и меры его наказания. По окончании прений подсудимому будет предоставлено последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу", - сказала представитель прокуратуры.Ранее в прокуратуре сообщили, что Быков обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей 17, пунктами "з", "н" статьи 102 УК РСФСР - умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием. По версии следствия, в первой половине 1994 года между Быковым и одним из членов возглавляемой им преступной группы произошел конфликт в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов.Впоследствии кто-то взорвал машину Быкова, и тот расценил это как покушение со стороны бандита, с которым он поссорился из-за денег. В связи с этим Быков, по данным следствия, решил убить этого человека и его близкого друга, причастного, по его мнению, к случившемуся.Некоторое время исполнители следили за жертвами и 24 июля 1994 года застрелили обоих, когда те ехали на автомобиле по Свердловскому району Красноярска. Другие причастные к этому убийству, как отмечает Генпрокуратура, уже получили сроки. Сам Быков вину не признает.По данным СК, Быков отвергает все выдвинутые против него обвинения по делу. Параллельно по второму делу ему вменяют вину в подстрекательстве к убийству и покушению. В рамках третьего дела ему вменяют уклонение от уплаты налогов более чем на 60 миллионов рублей.Анатолий Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годы он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.

https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html

https://ria.ru/20210713/bykov-1741146197.html

https://ria.ru/20210408/bykov-1727335759.html

красноярск

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происшествия, анатолий быков, красноярск, красноярский краевой суд, генеральная прокуратура рф, задержание анатолия быкова