https://ria.ru/20230512/bykov-1871188384.html
Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам лишения свободы
Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам лишения свободы - РИА Новости, 12.05.2023
Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам лишения свободы
Суд в Красноярске в пятницу приговорил бизнесмена Анатолия Быкова по делу о подстрекательстве к убийству к 11 годам колонии, а по совокупности к 17 годам... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T07:52
2023-05-12T07:52
2023-05-12T08:10
происшествия
красноярск
анатолий быков
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красноярский алюминиевый завод
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КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске в пятницу приговорил бизнесмена Анатолия Быкова по делу о подстрекательстве к убийству к 11 годам колонии, а по совокупности к 17 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах. Он был осужден на 13 лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что по второму делу он обвиняется в подстрекательствах в 2004 году своего знакомого Александра Живицы к неудавшемуся покушению на Андрея Грабовского и совершенному убийству Андрея Неколова "в связи с личными неприязненными отношениями к ним". Накануне прокурор запросил Быкову 12 лет лишения свободы по этому преступлению, а с учетом первого приговора - 18 лет в колонии строгого режима. Кроме того, в конце апреля суд начал рассмотрение третьего дела по обвинению в убийстве. По информации следствия, Быков поручил убить потенциального конкурента к криминальной среде, который был застрелен в 1998 году.В ведомстве пояснили, что от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского Быков освобожден в связи с истечением срока давности.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
https://ria.ru/20221011/prigovor-1823002919.html
https://ria.ru/20220830/bykov-1813059714.html
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происшествия, красноярск, анатолий быков, красноярский край, красноярский алюминиевый завод
Происшествия, Красноярск, Анатолий Быков, Красноярский край, Красноярский алюминиевый завод
Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам лишения свободы
Бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству
КРАСНОЯРСК, 12 мая - РИА Новости. Суд в Красноярске в пятницу приговорил бизнесмена Анатолия Быкова по делу о подстрекательстве к убийству к 11 годам колонии, а по совокупности к 17 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
В сентябре 2021 года Быков был признан виновным по делу об организации двойного убийства в 1990-х годах. Он был осужден на 13 лет лишения свободы.
Экс-помощник красноярского бизнесмена Быкова получил три года колонии
Ранее сообщалось, что по второму делу он обвиняется в подстрекательствах в 2004 году своего знакомого Александра Живицы к неудавшемуся покушению на Андрея Грабовского и совершенному убийству Андрея Неколова "в связи с личными неприязненными отношениями к ним". Накануне прокурор запросил Быкову 12 лет лишения свободы по этому преступлению, а с учетом первого приговора - 18 лет в колонии строгого режима. Кроме того, в конце апреля суд начал рассмотрение третьего дела по обвинению в убийстве. По информации следствия, Быков поручил убить потенциального конкурента к криминальной среде, который был застрелен в 1998 году.
«
"Центральный районный суд Красноярска приговорил Анатолия Быкова за подстрекательство к убийству Андрея Неколова к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима… С учетом вынесенного в сентябре 2021 году приговора суд частично присоединил наказание и окончательно назначил Быкову 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщил собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что от отбывания наказания за подстрекательство к покушению на убийство Андрея Грабовского Быков освобожден в связи с истечением срока давности.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода
, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края
. Проблемы с законом у него возникли не впервые: в 2000-2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получил условный срок.
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