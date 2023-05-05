В Сербии отменили концерты Пелагеи
В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи из-за трагических событий, произошедших в стране
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале "Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям" в поддержку фонда Доктора Лизы "Справедливая помощь" в клубе Stadium в Москве
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи, запланированные на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде. Об этом в Telegram-канале "Русский дом в Белграде" сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
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"По случаю трагических событий последних дней Посольство Российской Федерации в Республике Сербия и Дом России в Белграде уполномочены официально уведомить о решении провести концерты российской певицы Пелагеи, которые запланированы на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде позже", – сообщил посол.
Он добавил, что новые даты выступлений исполнительницы будут объявлены позже. Боцан-Харченко отметил, что вся Россия скорбит вместе с Сербией.
Ранее третьего мая подросток устроил стрельбу в школе в Белграде. В результате погибли девять и ранены семь человек. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков.
Затем четвертого мая девочка-подросток напала с ножом и ранила ученика и учительницу в гимназии в Белграде. На следующий день молодой человек устроил стрельбу в сербской общине Младеновац. В результате погибли восемь и ранены 14 человек. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.