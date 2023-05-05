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В Сербии отменили концерты Пелагеи - РИА Новости, 05.05.2023
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Шоубиз
 
17:19 05.05.2023 (обновлено: 17:24 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pelageya-1869975682.html
В Сербии отменили концерты Пелагеи
В Сербии отменили концерты Пелагеи - РИА Новости, 05.05.2023
В Сербии отменили концерты Пелагеи
В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи, запланированные на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде. Об этом в Telegram-канале "Русский дом в Белграде"... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:19
2023-05-05T17:24
шоубиз
сербия
пелагея
знаменитости
белград (город)
россия
александр боцан-харченко
братислав гашич
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи, запланированные на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде. Об этом в Telegram-канале "Русский дом в Белграде" сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.Он добавил, что новые даты выступлений исполнительницы будут объявлены позже. Боцан-Харченко отметил, что вся Россия скорбит вместе с Сербией.Ранее третьего мая подросток устроил стрельбу в школе в Белграде. В результате погибли девять и ранены семь человек. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков.Затем четвертого мая девочка-подросток напала с ножом и ранила ученика и учительницу в гимназии в Белграде. На следующий день молодой человек устроил стрельбу в сербской общине Младеновац. В результате погибли восемь и ранены 14 человек. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.
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сербия, пелагея, знаменитости, белград (город), россия, александр боцан-харченко, братислав гашич, в мире, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Сербия, Пелагея, Знаменитости, Белград (город), Россия, Александр Боцан-Харченко, Братислав Гашич, В мире, Новости шоу-бизнеса
В Сербии отменили концерты Пелагеи

В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи из-за трагических событий, произошедших в стране

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале "Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям" в поддержку фонда Доктора Лизы "Справедливая помощь" в клубе Stadium в Москве
Певица Пелагея выступает на 2-м Благотворительном рок-фестивале Разные люди –#Рок-музыканты помогают детям в поддержку фонда Доктора Лизы Справедливая помощь в клубе Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи, запланированные на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде. Об этом в Telegram-канале "Русский дом в Белграде" сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«

"По случаю трагических событий последних дней Посольство Российской Федерации в Республике Сербия и Дом России в Белграде уполномочены официально уведомить о решении провести концерты российской певицы Пелагеи, которые запланированы на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде позже", – сообщил посол.

Он добавил, что новые даты выступлений исполнительницы будут объявлены позже. Боцан-Харченко отметил, что вся Россия скорбит вместе с Сербией.
Ранее третьего мая подросток устроил стрельбу в школе в Белграде. В результате погибли девять и ранены семь человек. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков.
Затем четвертого мая девочка-подросток напала с ножом и ранила ученика и учительницу в гимназии в Белграде. На следующий день молодой человек устроил стрельбу в сербской общине Младеновац. В результате погибли восемь и ранены 14 человек. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.
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ШоубизСербияПелагеяЗнаменитостиБелград (город)РоссияАлександр Боцан-ХарченкоБратислав ГашичВ миреНовости шоу-бизнеса
 
 
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