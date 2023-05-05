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В Сербии отменили концерты Пелагеи

В Сербии отменили концерты Пелагеи - РИА Новости, 05.05.2023

В Сербии отменили концерты Пелагеи

В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи, запланированные на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде. Об этом в Telegram-канале "Русский дом в Белграде"... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:24

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пелагея

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В Сербии отменили концерты певицы Пелагеи, запланированные на девятое и десятое мая в Белграде и Нови-Саде. Об этом в Telegram-канале "Русский дом в Белграде" сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.Он добавил, что новые даты выступлений исполнительницы будут объявлены позже. Боцан-Харченко отметил, что вся Россия скорбит вместе с Сербией.Ранее третьего мая подросток устроил стрельбу в школе в Белграде. В результате погибли девять и ранены семь человек. Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков.Затем четвертого мая девочка-подросток напала с ножом и ранила ученика и учительницу в гимназии в Белграде. На следующий день молодой человек устроил стрельбу в сербской общине Младеновац. В результате погибли восемь и ранены 14 человек. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сербия, пелагея, знаменитости, белград (город), россия, александр боцан-харченко, братислав гашич, в мире, новости шоу-бизнеса