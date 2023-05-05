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Глава МВД Сербии назвал нападение в Младеноваце терактом - РИА Новости, 05.05.2023
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07:29 05.05.2023 (обновлено: 07:42 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869818880.html
Глава МВД Сербии назвал нападение в Младеноваце терактом
Глава МВД Сербии назвал нападение в Младеноваце терактом - РИА Новости, 05.05.2023
Глава МВД Сербии назвал нападение в Младеноваце терактом
Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац под Белградом террористическим актом, передает агентство Танюг. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:29
2023-05-05T07:42
сербия
в мире
братислав гашич
александр вулин
белград (город)
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац под Белградом террористическим актом, передает агентство Танюг.Свыше 600 сотрудников МВД задействовано в поисках подозреваемого в стрельбе. По данным СМИ, в ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что ЧП произошло после ссоры молодого человека с полицейским. В регионе объявлен план "Вихрь"."Министр внутренних дел Братислав Гашич заявил, что речь идет о теракте. Все спецподразделения МВД на месте - Специальное антитеррористическое (САЈ), жандармерия, отряд быстрого реагирования, вертолетное подразделение, используются беспилотники с приборами ночного видения", - указало агентство.По данным СМИ, свыше 600 сотрудников полиции ищут нападавшего, тщательно досматривают район. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
https://ria.ru/20230503/strelba-1869434524.html
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сербия, в мире, братислав гашич, александр вулин, белград (город)
Сербия, В мире, Братислав Гашич, Александр Вулин, Белград (город)
Глава МВД Сербии назвал нападение в Младеноваце терактом

Глава МВД Сербии Вулин: нападение в Младеноваце, где погибли 8 человек, является терактом

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац под Белградом террористическим актом, передает агентство Танюг.
Свыше 600 сотрудников МВД задействовано в поисках подозреваемого в стрельбе. По данным СМИ, в ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что ЧП произошло после ссоры молодого человека с полицейским. В регионе объявлен план "Вихрь".
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"Министр внутренних дел Братислав Гашич заявил, что речь идет о теракте. Все спецподразделения МВД на месте - Специальное антитеррористическое (САЈ), жандармерия, отряд быстрого реагирования, вертолетное подразделение, используются беспилотники с приборами ночного видения", - указало агентство.
По данным СМИ, свыше 600 сотрудников полиции ищут нападавшего, тщательно досматривают район. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.
Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
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