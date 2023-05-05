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Глава МВД Сербии назвал нападение в Младеноваце терактом

Глава МВД Сербии назвал нападение в Младеноваце терактом - РИА Новости, 05.05.2023

Глава МВД Сербии назвал нападение в Младеноваце терактом

Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац под Белградом террористическим актом, передает агентство Танюг. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:29

2023-05-05T07:29

2023-05-05T07:42

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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац под Белградом террористическим актом, передает агентство Танюг.Свыше 600 сотрудников МВД задействовано в поисках подозреваемого в стрельбе. По данным СМИ, в ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что ЧП произошло после ссоры молодого человека с полицейским. В регионе объявлен план "Вихрь"."Министр внутренних дел Братислав Гашич заявил, что речь идет о теракте. Все спецподразделения МВД на месте - Специальное антитеррористическое (САЈ), жандармерия, отряд быстрого реагирования, вертолетное подразделение, используются беспилотники с приборами ночного видения", - указало агентство.По данным СМИ, свыше 600 сотрудников полиции ищут нападавшего, тщательно досматривают район. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869434524.html

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сербия, в мире, братислав гашич, александр вулин, белград (город)