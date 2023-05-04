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В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2023
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18:16 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/shkola-1869746211.html
В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика, пишут СМИ
В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2023
В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика, пишут СМИ
Несовершеннолетняя ученица гимназии в Белграде напала с ножом и ранила ученика и учительницу в школе в Белграде, они получили легкие травмы, передает портал... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:16
2023-05-04T18:16
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БЕЛГРАД, 4 мая - РИА Новости. Несовершеннолетняя ученица гимназии в Белграде напала с ножом и ранила ученика и учительницу в школе в Белграде, они получили легкие травмы, передает портал издания Blic. Полиция в среду задержала 14-летнего Косту Кецмановича, который утром 3 мая в школе в Белграде устроил стрельбу из отцовского пистолета в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. В четверг бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" в Белграде совершила нападение в бывшей школе на ученика и учительницу, которая пыталась защитить мальчика. Возраст нападавшей - 15 лет. "Подвергшиеся нападению не получили тяжелые ранения. Девочка принесла кухонный нож, она бывшая ученица, которая по собственному желанию исключена из школы. На месте происшествия работает полиция", - кратко сообщил портал. Нападавшая задержана. Также в четверг в двух школах Белграда и близлежащего Обреноваца несколько учеников попытались скопировать трагические события среды. В школе "Десанка Максимович" у ученика изъят "список жертв", в Обреноваце - пластиковый игрушечный пистолет, в пригородном белградском поселке Калуджерица несовершеннолетний школьник без оружия имитировал поведение нападавшего. Президент Сербии заявил в среду, что семиклассник, который устроил стрельбу, будет помещен в специальное отделение психиатрии. По его словам мальчик выстрелил из пистолета 56 раз, столько найдено гильз, он израсходовал четыре магазина по 18 патронов. Вучич уточнил, что мальчика в школе не обижали, он из обеспеченной семьи и ни в чем не нуждался, но был отличником и "не совсем сблизился со сверстниками в классе". По данным прокуратуры Белграда, нападавшему еще не исполнилось 14 лет и по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. Сербский лидер вечером в среду в обращении к гражданам предложил снизить возрастную границу для уголовной ответственности несовершеннолетних лиц с 14 до 12 лет "согласно международным и европейским стандартам". Кабмин Сербии поддержал весь ряд предложенных Вучичем мер для предотвращения подобных трагедий. Среди них - мораторий на выдачу разрешений на владение и ношение оружия на два года за исключением охотничьего оружия, ревизия ранее выданных разрешений в течение трех месяцев, контроль за соблюдением правил хранения в течение полугода. проверка тиров и стрельбищ. По его данным в стране с населением около 6,5 миллионов человек без учета Косово и Метохии зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничьих ружей, пистолетов и револьверов и спортивных "стволов". Также предложено ввести шестимесячные тесты на наркотики в школах, усилить наказания для телеканалов, интернет-операторов, медиа и в соцсетях за пропаганду насилия и иные нарушения, закрыть доступ к сайтам с опасным содержанием и даркнету, и усилить работу соцслужб по теме детско-юношеского насилия. Глава МВД Сербии Братислав Гашич сообщил в среду, что отец стрелка задержан, оружием он владел легально, но в отношении него также будут предприняты законные меры. Гашич уточнил, что по неподтвержденой пока информации отец водил сына в тир, что по его мнению не подобает "ребенку 12-13 лет", и в отношении отца "будут предприняты предусмотренные законом меры". По данным следствия, стрельба была планирована школьником за месяц до совершения, он расписал и расчертил заранее план преступления с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу. Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территоии Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем - 7 мая, а занятия в среду во вторую смену отменены, продолжатся в четверг с минуты молчания. Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе в Сербии, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - одна девочка с ранением в голову, и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.
https://ria.ru/20230503/strelba-1869434524.html
https://ria.ru/20230503/napadenie-1869490612.html
https://ria.ru/20230503/strelba-1869392674.html
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в мире, белград (город), сербия
В мире, Белград (город), Сербия
В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика, пишут СМИ

Blic: несовершеннолетняя девочка ранила учительницу и ученика в гимназии в Белграде

© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 мая - РИА Новости. Несовершеннолетняя ученица гимназии в Белграде напала с ножом и ранила ученика и учительницу в школе в Белграде, они получили легкие травмы, передает портал издания Blic.
Полиция в среду задержала 14-летнего Косту Кецмановича, который утром 3 мая в школе в Белграде устроил стрельбу из отцовского пистолета в школе в районе Врачар в центре сербской столицы, убито восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу. В четверг бывшая ученица школы "Руджер Бошкович" в Белграде совершила нападение в бывшей школе на ученика и учительницу, которая пыталась защитить мальчика. Возраст нападавшей - 15 лет.
Полиция и медики перед школой имени Владислава Рыбникара в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Сербии задержали отца школьника, открывшего стрельбу
3 мая, 15:45
"Подвергшиеся нападению не получили тяжелые ранения. Девочка принесла кухонный нож, она бывшая ученица, которая по собственному желанию исключена из школы. На месте происшествия работает полиция", - кратко сообщил портал. Нападавшая задержана.
Также в четверг в двух школах Белграда и близлежащего Обреноваца несколько учеников попытались скопировать трагические события среды. В школе "Десанка Максимович" у ученика изъят "список жертв", в Обреноваце - пластиковый игрушечный пистолет, в пригородном белградском поселке Калуджерица несовершеннолетний школьник без оружия имитировал поведение нападавшего.
Президент Сербии заявил в среду, что семиклассник, который устроил стрельбу, будет помещен в специальное отделение психиатрии. По его словам мальчик выстрелил из пистолета 56 раз, столько найдено гильз, он израсходовал четыре магазина по 18 патронов. Вучич уточнил, что мальчика в школе не обижали, он из обеспеченной семьи и ни в чем не нуждался, но был отличником и "не совсем сблизился со сверстниками в классе". По данным прокуратуры Белграда, нападавшему еще не исполнилось 14 лет и по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. Сербский лидер вечером в среду в обращении к гражданам предложил снизить возрастную границу для уголовной ответственности несовершеннолетних лиц с 14 до 12 лет "согласно международным и европейским стандартам".
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
В Берлине мужчина напал с ножом на школьниц
3 мая, 18:50
Кабмин Сербии поддержал весь ряд предложенных Вучичем мер для предотвращения подобных трагедий. Среди них - мораторий на выдачу разрешений на владение и ношение оружия на два года за исключением охотничьего оружия, ревизия ранее выданных разрешений в течение трех месяцев, контроль за соблюдением правил хранения в течение полугода. проверка тиров и стрельбищ. По его данным в стране с населением около 6,5 миллионов человек без учета Косово и Метохии зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничьих ружей, пистолетов и револьверов и спортивных "стволов".
Также предложено ввести шестимесячные тесты на наркотики в школах, усилить наказания для телеканалов, интернет-операторов, медиа и в соцсетях за пропаганду насилия и иные нарушения, закрыть доступ к сайтам с опасным содержанием и даркнету, и усилить работу соцслужб по теме детско-юношеского насилия. Глава МВД Сербии Братислав Гашич сообщил в среду, что отец стрелка задержан, оружием он владел легально, но в отношении него также будут предприняты законные меры. Гашич уточнил, что по неподтвержденой пока информации отец водил сына в тир, что по его мнению не подобает "ребенку 12-13 лет", и в отношении отца "будут предприняты предусмотренные законом меры". По данным следствия, стрельба была планирована школьником за месяц до совершения, он расписал и расчертил заранее план преступления с отмеченными будущими "приоритетными жертвами", а также план входа в школу. Правительство Сербии приняло решение о трехдневном трауре на всей территоии Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем - 7 мая, а занятия в среду во вторую смену отменены, продолжатся в четверг с минуты молчания.
Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе в Сербии, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - одна девочка с ранением в голову, и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.
Полиция и медики перед школой имени Владислава Рыбникара в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Случаи стрельбы в учебных заведениях в мире в 2022-2023 годах
3 мая, 13:23
 
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