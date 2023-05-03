https://ria.ru/20230503/strelba-1869418177.html

В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде

В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде - РИА Новости, 03.05.2023

В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде

Правительство Сербии объявило с пятницы, 5 мая, трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде, в результате которой погибли девять и ранены семь... РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T14:39

2023-05-03T14:39

2023-05-03T15:02

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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Правительство Сербии объявило с пятницы, 5 мая, трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде, в результате которой погибли девять и ранены семь человек, сообщил министр образования страны Бранко Ружич.Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего подростка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врачар в центре сербской столицы, погибли восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу.Ружич, министр здравоохранения Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели в правительстве пресс-конференцию. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших, после чего участники перекрестились."От имени министерства просвещения (образования) Республики Сербия выражаю глубочайшие соболезнования в связи с величайшей трагедией, которая произошла в Сербии и в нашей системе образования в новейшей истории... Правительство приняло решение о трехдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем, 7 мая, а занятия сегодня во второй смене отменены, продолжатся завтра с минуты молчания", - заявил Ружич.Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - девочка с ранением в голову и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По разным версиям местных журналистов, у него могло быть два пистолета и рюкзак с двумя или тремя "коктейлями Молотова", которыми он не успел воспользоваться. Согласно официально не подтвержденной информации, он примерный ученик, сын медиков.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869377744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сербия, белград (город), в мире