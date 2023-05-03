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В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде - РИА Новости, 03.05.2023
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14:39 03.05.2023 (обновлено: 15:02 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/strelba-1869418177.html
В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде
В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде - РИА Новости, 03.05.2023
В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде
Правительство Сербии объявило с пятницы, 5 мая, трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде, в результате которой погибли девять и ранены семь... РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T14:39
2023-05-03T15:02
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БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Правительство Сербии объявило с пятницы, 5 мая, трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде, в результате которой погибли девять и ранены семь человек, сообщил министр образования страны Бранко Ружич.Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего подростка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врачар в центре сербской столицы, погибли восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу.Ружич, министр здравоохранения Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели в правительстве пресс-конференцию. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших, после чего участники перекрестились."От имени министерства просвещения (образования) Республики Сербия выражаю глубочайшие соболезнования в связи с величайшей трагедией, которая произошла в Сербии и в нашей системе образования в новейшей истории... Правительство приняло решение о трехдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем, 7 мая, а занятия сегодня во второй смене отменены, продолжатся завтра с минуты молчания", - заявил Ружич.Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - девочка с ранением в голову и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По разным версиям местных журналистов, у него могло быть два пистолета и рюкзак с двумя или тремя "коктейлями Молотова", которыми он не успел воспользоваться. Согласно официально не подтвержденной информации, он примерный ученик, сын медиков.
https://ria.ru/20230503/strelba-1869377744.html
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сербия, белград (город), в мире
Сербия, Белград (город), В мире
В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде

В Сербии объявили трехдневный траур из-за стрельбы в школе в Белграде

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 3 мая - РИА Новости. Правительство Сербии объявило с пятницы, 5 мая, трехдневный траур по жертвам стрельбы в школе в Белграде, в результате которой погибли девять и ранены семь человек, сообщил министр образования страны Бранко Ружич.
Полиция ранее сообщила, что задержала 14-летнего подростка, который в среду в школе в Белграде применил отцовский пистолет. Стрельба произошла утром в районе Врачар в центре сербской столицы, погибли восемь детей и охранник, а шестеро детей и учитель ранены и помещены в центр скорой помощи и детскую больницу.
Сотрудники полиции Сербии на месте стрельбы в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе
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Ружич, министр здравоохранения Даница Груйичич и глава МВД Братислав Гашич провели в правительстве пресс-конференцию. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших, после чего участники перекрестились.
"От имени министерства просвещения (образования) Республики Сербия выражаю глубочайшие соболезнования в связи с величайшей трагедией, которая произошла в Сербии и в нашей системе образования в новейшей истории... Правительство приняло решение о трехдневном трауре на всей территории Сербии, начиная с пятницы, 5 мая, заканчивая воскресеньем, 7 мая, а занятия сегодня во второй смене отменены, продолжатся завтра с минуты молчания", - заявил Ружич.
Медики ранее сообщили о состоянии раненых при стрельбе в школе, двое из пострадавших детей 13-14 лет находятся в тяжелом состоянии - девочка с ранением в голову и мальчик с ранением в шею, проводятся операции.
Семиклассник, который совершил нападение, предположительно, был под действием наркотиков. По разным версиям местных журналистов, у него могло быть два пистолета и рюкзак с двумя или тремя "коктейлями Молотова", которыми он не успел воспользоваться. Согласно официально не подтвержденной информации, он примерный ученик, сын медиков.
Полиция и медики перед школой имени Владислава Рыбникара в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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