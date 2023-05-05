https://ria.ru/20230505/strelba-1869808600.html

СМИ: число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек

СМИ: число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 05.05.2023

СМИ: число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек

Число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац выросло до восьми, ранены 13 человек, сообщает местная газета "Блиц". РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T03:00

2023-05-05T03:00

2023-05-05T09:40

сербия

белград (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869830942_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_687d7d4a2123a141033f1b05acb82786.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац выросло до восьми, ранены 13 человек, сообщает местная газета "Блиц".Ранее издание сообщало о трех погибших и девяти раненых. По меньшей мере семи из них требуется операция.В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который скрылся с места преступления и разыскивается полицией. Предположительно, он поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и убил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, уроженцем которого он является. В настоящее время он может скрываться в этом населенном пункте. В регионе объявлен план-перехват, в небе кружат вертолеты.В поисках подозреваемого, как передает Радио и телевидение Сербии, задействованы свыше 600 сотрудников МВД задействовано, а также антитеррористическое подразделение. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал случившееся терактом.Села Дубона и Шепшин расположены в общине Младеновац, входящей в столичный округ.Это второй случай массовой стрельбы в Сербии за последние 48 часов. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель получили ранения.

https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html

https://ria.ru/20230505/strelba-1869799286.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, белград (город), в мире