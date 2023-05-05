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СМИ: число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 05.05.2023
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03:00 05.05.2023 (обновлено: 09:40 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/strelba-1869808600.html
СМИ: число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек
СМИ: число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек
Число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац выросло до восьми, ранены 13 человек, сообщает местная газета "Блиц". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T03:00
2023-05-05T09:40
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац выросло до восьми, ранены 13 человек, сообщает местная газета "Блиц".Ранее издание сообщало о трех погибших и девяти раненых. По меньшей мере семи из них требуется операция.В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который скрылся с места преступления и разыскивается полицией. Предположительно, он поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и убил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, уроженцем которого он является. В настоящее время он может скрываться в этом населенном пункте. В регионе объявлен план-перехват, в небе кружат вертолеты.В поисках подозреваемого, как передает Радио и телевидение Сербии, задействованы свыше 600 сотрудников МВД задействовано, а также антитеррористическое подразделение. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал случившееся терактом.Села Дубона и Шепшин расположены в общине Младеновац, входящей в столичный округ.Это второй случай массовой стрельбы в Сербии за последние 48 часов. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель получили ранения.
https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html
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сербия, белград (город), в мире
Сербия, Белград (город), В мире
СМИ: число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек

"Блиц": число жертв стрельбы в сербской общине увеличилось до восьми человек, 13 ранены

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолиция Сербии на территории общины Младеновац
Полиция Сербии на территории общины Младеновац - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полиция Сербии на территории общины Младеновац
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число жертв стрельбы в сербской общине Младеновац выросло до восьми, ранены 13 человек, сообщает местная газета "Блиц".
Ранее издание сообщало о трех погибших и девяти раненых. По меньшей мере семи из них требуется операция.
В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который скрылся с места преступления и разыскивается полицией. Предположительно, он поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и убил своего "обидчика" и его сестру.
Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, уроженцем которого он является. В настоящее время он может скрываться в этом населенном пункте. В регионе объявлен план-перехват, в небе кружат вертолеты.
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В поисках подозреваемого, как передает Радио и телевидение Сербии, задействованы свыше 600 сотрудников МВД задействовано, а также антитеррористическое подразделение. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал случившееся терактом.
Села Дубона и Шепшин расположены в общине Младеновац, входящей в столичный округ.
Это второй случай массовой стрельбы в Сербии за последние 48 часов. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель получили ранения.
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