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Сбежавший из России Даня Милохин написал стих о любви к родине - РИА Новости, 05.05.2023
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Шоубиз
 
21:46 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/milokhin-1870039841.html
Сбежавший из России Даня Милохин написал стих о любви к родине
Сбежавший из России Даня Милохин написал стих о любви к родине - РИА Новости, 05.05.2023
Сбежавший из России Даня Милохин написал стих о любви к родине
Сбежавший из России блогер и певец Даня Милохин написал стихотворение о любви к родине. Он опубликовал видео, на котором читает произведение, на своем... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:46
2023-05-05T21:46
шоубиз
даня милохин
россия
сша
знаменитости
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Сбежавший из России блогер и певец Даня Милохин написал стихотворение о любви к родине. Он опубликовал видео, на котором читает произведение, на своем YouTube-канале. О возвращении в Россию блогер не сообщил ни в стихах, ни в прозе. Прошлой осенью Даня Милохин сбежал за границу после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Позже он рассказал, что попал в черный список на ТВ, но не объяснил, откуда взял данную информацию. Затем тиктокер исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал. В феврале Милохин пожаловался на безденежье. Он признался, что ему приходится жить за чужой счет в США. Спустя два месяца блогер заявил, что сожалеет о потере контакта с Россией. По его словам, на родине никто больше не хочет работать с ним после его негативных высказываний в адрес Первого канала.
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даня милохин, россия, сша, знаменитости
Шоубиз, Даня Милохин, Россия, США, Знаменитости
Сбежавший из России Даня Милохин написал стих о любви к родине

Сбежавший из России блогер Даня Милохин написал стих о любви к родине в США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала "RU.TV" в зале "Крокус Сити Холл" в Москве
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала RU.TV в зале Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Сбежавший из России блогер и певец Даня Милохин написал стихотворение о любви к родине. Он опубликовал видео, на котором читает произведение, на своем YouTube-канале.
«

"Забудем все, что делал раньше. Там были ногти, платья, бред. Теперь я самый настоящий влюбленный в родину поэт", – произносит Милохин.

О возвращении в Россию блогер не сообщил ни в стихах, ни в прозе.
Прошлой осенью Даня Милохин сбежал за границу после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Позже он рассказал, что попал в черный список на ТВ, но не объяснил, откуда взял данную информацию.
Затем тиктокер исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал.
В феврале Милохин пожаловался на безденежье. Он признался, что ему приходится жить за чужой счет в США. Спустя два месяца блогер заявил, что сожалеет о потере контакта с Россией. По его словам, на родине никто больше не хочет работать с ним после его негативных высказываний в адрес Первого канала.
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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ШоубизДаня МилохинРоссияСШАЗнаменитости
 
 
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