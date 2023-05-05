https://ria.ru/20230505/milokhin-1870039841.html

Сбежавший из России Даня Милохин написал стих о любви к родине

Сбежавший из России Даня Милохин написал стих о любви к родине - РИА Новости, 05.05.2023

Сбежавший из России Даня Милохин написал стих о любви к родине

Сбежавший из России блогер и певец Даня Милохин написал стихотворение о любви к родине. Он опубликовал видео, на котором читает произведение, на своем... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:46

2023-05-05T21:46

2023-05-05T21:46

шоубиз

даня милохин

россия

сша

знаменитости

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Сбежавший из России блогер и певец Даня Милохин написал стихотворение о любви к родине. Он опубликовал видео, на котором читает произведение, на своем YouTube-канале. О возвращении в Россию блогер не сообщил ни в стихах, ни в прозе. Прошлой осенью Даня Милохин сбежал за границу после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Позже он рассказал, что попал в черный список на ТВ, но не объяснил, откуда взял данную информацию. Затем тиктокер исполнил гимн Украины на стриме со своим коллегой Артуром Бабичем. Но открыто свое отношение к спецоперации не высказал. В феврале Милохин пожаловался на безденежье. Он признался, что ему приходится жить за чужой счет в США. Спустя два месяца блогер заявил, что сожалеет о потере контакта с Россией. По его словам, на родине никто больше не хочет работать с ним после его негативных высказываний в адрес Первого канала.

https://ria.ru/20230113/milokhin-1844647613.html

россия

сша

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

даня милохин, россия, сша, знаменитости