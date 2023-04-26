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Корь: симптомы заболевания, способы лечения и профилактики

Корь у взрослых: симптомы, лечение и профилактика

Корь: симптомы заболевания, способы лечения и профилактики

Корь - тяжелое инфекционное заболевание, при котором возможны опасные осложнения. Первые признаки и основные симптомы у взрослых и детей, сколько длится... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:47

2023-04-26T13:47

2023-04-26T13:49

геннадий онищенко

российская академия наук

см-клиника

российская академия образования

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Корь - тяжелое инфекционное заболевание, при котором возможны опасные осложнения. Первые признаки и основные симптомы у взрослых и детей, сколько длится инкубационный период, методы диагностики, лечения и профилактики – в материале РИА Новости.Корь у взрослыхКорь – острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся сочетанием катаральной симптоматики и специфическими высыпаниями. Оно может привести к серьезным осложнениям, поэтому важно вовремя предотвратить развитие болезни.Причины и способы заражения"Сейчас отмечается значительный рост заболеваемости корью как среди взрослых, так и среди детей. Причиной этого является тот факт, что в течение двух лет ковидной эпидемии были пропущены сроки вакцинации детей разных возрастных групп, а также движение антипрививочников, наносящее колоссальный вред здоровью нации", – говорит Марк Пружинин, терапевт "Теледоктор24".Возбудитель кори – РНК-содержащий вирус семейства Paramyxoviridae, рода Morbillivirus. Вирус очень активен и средств борьбы с ним крайне мало. Передается воздушно-капельным путем на большие расстояния. Входными воротами вируса кори являются конъюнктивы и слизистая оболочка верхних дыхательных путей.Марк Пружинин отмечает, что источником инфекции выступает больной корью в конце инкубационного периода (за 1-2 суток до проявления симптоматики заболевания) и до конца 4-х суток с момента появления сыпи. В период угасания сыпи больной практически не заразен. При осложненном течении данного заболевания, человек является заразным в течение 10-12 дней от начала болезни.Группы рискаОсновную группу риска по заболеванию корью составляют:Геннадий Онищенко, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук заявил, что основную группу риска по заражению корью составляют сотрудники сфер торговли, транспорта и СМИ.Симптомы и признакиПо словам Натальи Очинской, врача-инфекциониста Центра лечения гепатитов "СМ-Клиника", в течении первых дней заболевание протекает, как обычное ОРВИ: температура до 40°С, кашель, насморк и т.д. Возможно развитие конъюнктивита со слезотечением и светобоязнью. В данный период поставить диагноз можно по белым пятнышкам на слизистой ротовой полости (пятна Бельского-Филатова-Коплика), на 5-й день появляется сыпь на лице, шее, груди, ногах. Характерной локализацией сыпи является область за ушами. Больные жалуются на сильную головную боль, слабость и озноб. Отмечается также слизисто-гнойная ринорея, а конъюнктивит часто сопровождается отеком век и образованием гноя.Классификация и стадииВрач поясняет, что корь относится к числу высококонтагиозных (т.е. очень заразных) заболеваний, инфицированный заражает в 100% случаях не привитых и не болевших (людей без антител). Типичное течение инфекции происходит с последовательной сменой нескольких стадий: катаральной, высыпаний и реконвалесценции.Инкубационный период составляет в среднем от 9 дней до двух недель, однако при профилактическом введении иммуноглобулина может увеличиваться и до 21 дня. Катаральный (продромальный) период длится в среднем 3-4 суток и проявляется развитием признаков общей интоксикации: кашлем, лихорадкой, шейным лимфаденитом. Иногда заболевание вызывает послабление кишечной деятельности и диспепсические симптомы (изжога, тошнота, рвота, отрыжка). С появлением экзантемы (высыпаний) с 4-5 дня болезни отмечается максимальная выраженность лихорадки, катарального и интоксикационного синдромов. Сыпь покрывает волосистую часть головы и поверхность за ушами, потом распространяется на лицо и шею. Далее высыпания образуются на туловище и плечах. А на третьи сутки сыпью покрываются конечности. Через 7-10 дней элементы сыпи регрессируют и симптоматика стихает. Период пигментации характеризуется отрубевидным шелушением в особенности на лице и длится около 7-14 дней.ОсложненияКорь часто осложняется вторичной бактериальной пневмонией. Кроме того, могут возникнуть осложнения со стороны:Никита Канушин, руководитель группы врачей медицинско-правовой компании, предупреждает, что корь может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой. Возможны развитие пневмонии, отита, менингита и энцефалита. Эти осложнения в свою очередь могут привести к серьезным последствиям, таким как умственная отсталость или слепота, и даже к летальному исходу.Наталья Очинская дополняет, что некоторые осложнения могут возникнуть даже через много лет (в среднем 5-8), а одно из самых тяжелых осложнений – подростковый склерозирующий панэнцефалит (SSPE) – проявляется расстройством личности, двигательными, зрительными и когнитивными нарушениями.Когда необходимо обратиться к врачуПри первых признаках заболевания следует обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.ДиагностикаДиагностика кори, как правило, осуществляется на основании клинических данных. При сдаче общего анализа крови проявляется характерная для вирусной инфекции картина: повышенная СОЭ, плазмоцитоз, также отмечаться пониженная концентрация нейтрофилов и лимфоцитов и отсутствие эозинофилов.ЛечениеДля постановки диагноза и грамотного назначения лечения следует незамедлительно обращаться к врачу. Корь лечат амбулаторно, больных госпитализируют в случае тяжелых осложнений, либо по эпидемиологическим показаниям. Лечение направлено преимущественно на снятие симптомов и повышение сопротивляемости организма: снижение температуры тела, дезинтоксикацию и борьбу с осложнениями. Больным необходимо соблюдать постельный режим в лихорадочный период, поддерживать гигиену рта и глаз, избегать яркого света. Никита Канушин отмечает, что пациентам с корью прописывают анальгетики и жаропонижающие препараты для снятия боли и жара. Кроме того, врачи могут назначать антибиотики для борьбы с возможными вторичными инфекциями.Профилактика и методы защиты"По поводу эпидемии кори говорить еще рано, но учитывая, особенность заболевания, необходимо принять все меры для исключения данного сценария. Основное правило, которое нужно соблюдать, чтобы не заразиться корью - вакцинироваться. Корь является вакциноконтролируемым инфекционным заболеванием. Если вы не помните, была ли у вас вакцинация, можно сдать анализ на титр антител к кори, или сразу пройти вакцинацию", – говорит Наталья Очинская.В Роспотребнадзоре уточнили, что в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, взрослым до 35 лет включительно прививка от кори должна быть введена двукратно. Если по каким-то причинам человек не привит или не имеет документального подтверждения вакцинации, то следует пройти вакцинацию против кори двукратно с интервалом три месяца.По словам Геннадия Онищенко, в нашей стране есть коллективный иммунитет, поэтому не стоит опасаться никаких пандемий и вспышек. При этом он добавил, что у каждого человека разная иммунная память, разный ритм жизни и особенности организма.Заблуждения о кориСамое распространенное заблуждение, что взрослые заболеть корью не могут. Однако заразиться можно в любом возрасте. Тяжелое течение инфекции наблюдается у лиц в возрасте до 5 лет и старше 30. Чтобы стать невосприимчивым к кори необходимо вакцинироваться и сделать это можно в любом возрасте.Бытует мнение, что заражение корью наряду с ветряной оспой – естественный способ укрепления иммунной системы организма. Однако это не так, эта инфекция потенциально может привести к летальному исходу.Еще одно ошибочное мнение, что при соблюдении правил гигиены, заболеть корью невозможно. Вовсе нет, это очень заразная инфекция. При отсутствии иммунитета и контакта с больным риск очень высок. Вирус активно распространяется воздушно-капельным путем через кашель и чихание и способен до двух часов оставаться на поверхности и в воздухе.

https://ria.ru/20230421/kor-1866876528.html

https://ria.ru/20230421/kor-1866786440.html

https://ria.ru/20230420/kor-1866504783.html

https://ria.ru/20230421/kor-1866779623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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геннадий онищенко, российская академия наук, см-клиника, российская академия образования