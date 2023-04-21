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Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори - РИА Новости, 21.04.2023
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03:19 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kor-1866779623.html
Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори
Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори - РИА Новости, 21.04.2023
Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори
Вакцинироваться от кори нужно дважды, детей иммунизируют в один год и в 6 лет, взрослым, которых не привили в детстве, нужно сделать две прививки с интервалом в РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:19
2023-04-21T03:19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Вакцинироваться от кори нужно дважды, детей иммунизируют в один год и в 6 лет, взрослым, которых не привили в детстве, нужно сделать две прививки с интервалом в 3 месяца, после этого повторная вакцинация не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Дети в соответствии с национальным календарем профилактических прививок должны вакцинироваться в возрасте одного года и в 6 лет, что должно быть отражено в соответствующих документах. Никаких дополнительных, так называемых "бустерных" прививок не требуется", - говорится в сообщении. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, все взрослые до 35 лет включительно должны быть привиты против кори двукратно, уточнили в ведомстве. Если человек по каким-либо причинам не привит, нет документального подтверждения вакцинации, то ему следует вакцинироваться против кори двукратно с интервалом 3 месяца, пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230420/kor-1866513301.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори

Роспотребнадзор: дважды привитым от кори в детстве не нужна повторная вакцинация

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВакцина от кори
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вакцина от кори . Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Вакцинироваться от кори нужно дважды, детей иммунизируют в один год и в 6 лет, взрослым, которых не привили в детстве, нужно сделать две прививки с интервалом в 3 месяца, после этого повторная вакцинация не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Дети в соответствии с национальным календарем профилактических прививок должны вакцинироваться в возрасте одного года и в 6 лет, что должно быть отражено в соответствующих документах. Никаких дополнительных, так называемых "бустерных" прививок не требуется", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, все взрослые до 35 лет включительно должны быть привиты против кори двукратно, уточнили в ведомстве. Если человек по каким-либо причинам не привит, нет документального подтверждения вакцинации, то ему следует вакцинироваться против кори двукратно с интервалом 3 месяца, пояснили в Роспотребнадзоре.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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