https://ria.ru/20230421/kor-1866779623.html

Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори

Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори - РИА Новости, 21.04.2023

Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори

Вакцинироваться от кори нужно дважды, детей иммунизируют в один год и в 6 лет, взрослым, которых не привили в детстве, нужно сделать две прививки с интервалом в РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T03:19

2023-04-21T03:19

2023-04-21T03:19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Вакцинироваться от кори нужно дважды, детей иммунизируют в один год и в 6 лет, взрослым, которых не привили в детстве, нужно сделать две прививки с интервалом в 3 месяца, после этого повторная вакцинация не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Дети в соответствии с национальным календарем профилактических прививок должны вакцинироваться в возрасте одного года и в 6 лет, что должно быть отражено в соответствующих документах. Никаких дополнительных, так называемых "бустерных" прививок не требуется", - говорится в сообщении. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, все взрослые до 35 лет включительно должны быть привиты против кори двукратно, уточнили в ведомстве. Если человек по каким-либо причинам не привит, нет документального подтверждения вакцинации, то ему следует вакцинироваться против кори двукратно с интервалом 3 месяца, пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230420/kor-1866513301.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия