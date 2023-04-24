https://ria.ru/20230424/kor-1867454372.html
Корь у детей: как определить, первые симптомы, лечение и профилактика
Корь у детей: симптомы, признаки, как проявляется начальная стадия, лечение и профилактика
Корь у детей: как определить, первые симптомы, лечение и профилактика
Корь – опасная инфекция, к которой восприимчивы невакцинированные люди всех возрастов, но чаще всего ей болеют дети от года до пяти лет. Как распознать болезнь... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:58
2023-04-24T20:58
2023-04-24T20:58
корь
рост заболеваемости корью в москве и петербурге зимой 2012
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
общество
здоровье
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Корь – опасная инфекция, к которой восприимчивы невакцинированные люди всех возрастов, но чаще всего ей болеют дети от года до пяти лет. Как распознать болезнь на ранней стадии, главные признаки и симптомы, особенности сыпи, возможные осложнения и методы лечения, как обезопасить ребенка – в материале РИА Новости.Корь у детейКорь — острое вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, катаральными явлениями и пятнистой сыпью. Оно может осложняться тяжелыми состояниями, угрожающими здоровью и жизни маленьких пациентов.Причины и как передаетсяВирус кори передается только от человека к человеку воздушно-капельным путем и затрагивает верхние дыхательные пути и конъюнктиву. Попадая на слизистую носа, глаз и горла, инфекция проникает в кровь и разносится по организму. В случае заражения инфекцией беременной женщины, вместе с кровотоком матери болезнь передается и плоду.Больной выделяет вирус в окружающую среду за двое суток до появления первых симптомов и остается заразен до пятого дня высыпаний. У невакцинированных малышей высока вероятность заразиться корью не только при непосредственном контакте с больным, но и находясь в одном помещении с инфицированным. Хотя устойчивость вируса в окружающей среде не так высока (около двух часов), не исключено, что непривитый ребенок может подхватить инфекцию, если будет играть в игрушки, на которые ранее попала слюна уже больного корью малыша.Симптомы и признакиСхожая клиническая картина отмечается у многих детских инфекционных заболеваний —повышение температуры тела, отсутствие аппетита, вялость и слабость, высыпания. Однако есть специфический для коревой инфекции симптом — пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой оболочке щёк.Как проявляется начальная стадияКорь у детей проявляется по-разному в зависимости от периода развития инфекции — начальный (проявление катаральных симптомов), период экзантемы (высыпания на слизистых и коже) и пигментации.Инкубационный период у детей при заражении корью в среднем длится 7-14 дней. В начальной стадии заболевания признаки схожи с ОРВИ и гриппом:Подобное состояние наблюдается три-пять дней, возможно некоторое улучшение самочувствия, однако через сутки у ребенка вновь происходит скачок температуры, а симптомы кори усиливаются. К проявлениям общей интоксикации присоединяется характерный признак инфекции — белые точечные пятна на внутренней поверхности щек.Спустя двое суток наступает следующая стадия заболевания и к симптоматике добавляется специфическая сыпь, которая позволяет специалистам четко дифференцировать корь у детей. Высыпания представляют собой гиперемированные пятна с мелкопапулезными элементами. Они поэтапно распространяются по телу:Сыпь сопровождается высокой гипертермией и держится около шести дней, при этом уже на третьи сутки высыпания бледнеют, происходит активное шелушение кожи, а пигментация самостоятельно проходит через пять-семь суток.Особенности детской кориУ малышей первого года жизни при инфицировании вирусом кори резко выражены катаральные явления, также наблюдается жидкий стул до 3-5 раз в сутки. В целом заболевание протекает тяжелее, а осложнения развиваются чаще.Вирус кори значительно ослабляет иммунную систему детей, что способствует присоединению других бактериальных и вирусных инфекций, которые стремительно развиваются в организме и впоследствии могут перейти в хроническую форму.Чаще всего дети, которые перенесли корь заболевают:Вирус кори также может спровоцировать воспаления оболочки и ткани головного мозга — менингит и энцефалит, что грозит тяжелыми патологиями центральной нервной системы.Осложнения после кориДля ребенка опасна не только сама инфекция, но и осложнения, которые она способна спровоцировать. Различные недуги возникают у детей вследствие ослабления иммунитета, поэтому вирусная инфекция может осложниться бактериальной. У детей больных корью может развиться вторичная бактериальная пневмония, стоматит, отит, трахеобронхит, ларингит, бронхопневмония, а в некоторых случаях воспаление лимфоузлов шеи, слепота, энцефалит, полиневрит, поражения ЦНС.ДиагностикаПри появлении первых признаков заболевания необходимо изолировать ребенка от других детей и вызвать на дом участкового педиатра. Внешний вид заразившихся корью имеет характерные особенности: отечность век и лица, экзантемы неба, постепенно появляющаяся сыпь, которая сменяется пятнами. Но не всегда осмотр и оценка симптомов позволяют точно отличить корь от аллергии, краснухи, коклюша и других инфекционных заболеваний. Для уточнения диагноза необходимо проведение лабораторной диагностики – следует сдать клинический анализ крови, для выявления антител к вирусу кори берут мазок из носоглотки. В случае развития осложнений врач может назначить пациенту рентген грудной клетки и электроэнцефалограмму.Лечение кори у детейЛечение кори у детей может проводиться в домашних условиях. Терапия направлена на укрепление иммунной системы, устранение симптомов заболевания и включает следующие процедуры:При резком ухудшении состояния ребенка и проявлении осложнений требуется госпитализация. Врач индивидуально подбирает маленьким пациентам терапию, назначает антибактериальные и противовирусные препараты.Профилактика и рекомендацииПо информации Роспотребнадзора, дети должны вакцинироваться от кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в возрасте одного года и в 6 лет. Это должно быть отражено в соответствующих документах. Никаких дополнительных, так называемых "бустерных" прививок не требуется. Такая двухэтапная вакцина обеспечивает пожизненный иммунитет от коревой инфекции.
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корь, рост заболеваемости корью в москве и петербурге зимой 2012, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, общество, здоровье
Корь, Рост заболеваемости корью в Москве и Петербурге зимой 2012, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Общество, Здоровье
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Корь – опасная инфекция, к которой восприимчивы невакцинированные люди всех возрастов, но чаще всего ей болеют дети от года до пяти лет. Как распознать болезнь на ранней стадии, главные признаки и симптомы, особенности сыпи, возможные осложнения и методы лечения, как обезопасить ребенка – в материале РИА Новости.
Корь — острое вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, катаральными явлениями и пятнистой сыпью. Оно может осложняться тяжелыми состояниями, угрожающими здоровью и жизни маленьких пациентов.
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Вирус кори передается только от человека к человеку воздушно-капельным путем и затрагивает верхние дыхательные пути и конъюнктиву. Попадая на слизистую носа, глаз и горла, инфекция проникает в кровь и разносится по организму. В случае заражения инфекцией беременной женщины, вместе с кровотоком матери болезнь передается и плоду.
Больной выделяет вирус в окружающую среду за двое суток до появления первых симптомов и остается заразен до пятого дня высыпаний. У невакцинированных малышей высока вероятность заразиться корью не только при непосредственном контакте с больным, но и находясь в одном помещении с инфицированным. Хотя устойчивость вируса в окружающей среде не так высока (около двух часов), не исключено, что непривитый ребенок может подхватить инфекцию, если будет играть в игрушки, на которые ранее попала слюна уже больного корью малыша.
Схожая клиническая картина отмечается у многих детских инфекционных заболеваний —повышение температуры тела, отсутствие аппетита, вялость и слабость, высыпания. Однако есть специфический для коревой инфекции симптом — пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой оболочке щёк.
Как проявляется начальная стадия
Корь у детей проявляется по-разному в зависимости от периода развития инфекции — начальный (проявление катаральных симптомов), период экзантемы (высыпания на слизистых и коже) и пигментации.
Инкубационный период у детей при заражении корью в среднем длится 7-14 дней. В начальной стадии заболевания признаки схожи с ОРВИ и гриппом:
- повышение температуры тела до 39 ºС и выше;
- слабость, отсутствие аппетита и головная боль;
- слизистые обильные выделения из носа;
- сухой ("лающий") кашель и осиплость голоса;
- конъюнктивит, слезотечение и светобоязнь.
Подобное состояние наблюдается три-пять дней, возможно некоторое улучшение самочувствия, однако через сутки у ребенка вновь происходит скачок температуры, а симптомы кори усиливаются. К проявлениям общей интоксикации присоединяется характерный признак инфекции — белые точечные пятна на внутренней поверхности щек.
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Спустя двое суток наступает следующая стадия заболевания и к симптоматике добавляется специфическая сыпь, которая позволяет специалистам четко дифференцировать корь у детей. Высыпания представляют собой гиперемированные пятна с мелкопапулезными элементами. Они поэтапно распространяются по телу:
- 1 день — зона за ушами, волосистая часть головы, лицо, шея;
- 2 день — область груди, живота и спины, плечи;
- 3 день — руки (от ладоней до локтя) и ноги.
Сыпь сопровождается высокой гипертермией и держится около шести дней, при этом уже на третьи сутки высыпания бледнеют, происходит активное шелушение кожи, а пигментация самостоятельно проходит через пять-семь суток.
У малышей первого года жизни при инфицировании вирусом кори резко выражены катаральные явления, также наблюдается жидкий стул до 3-5 раз в сутки. В целом заболевание протекает тяжелее, а осложнения развиваются чаще.
Вирус кори значительно ослабляет иммунную систему детей, что способствует присоединению других бактериальных и вирусных инфекций, которые стремительно развиваются в организме и впоследствии могут перейти в хроническую форму.
Чаще всего дети, которые перенесли корь заболевают:
- средним отитом (отмечается у детей до 3 лет);
- пневмонией (в возрасте 5 лет и старше);
- ларингитом, бронхитом (подвержены дети любого возраста).
Вирус кори также может спровоцировать воспаления оболочки и ткани головного мозга — менингит и энцефалит, что грозит тяжелыми патологиями центральной нервной системы.
Роспотребнадзор рассказал о порядке вакцинации от кори
Для ребенка опасна не только сама инфекция, но и осложнения, которые она способна спровоцировать. Различные недуги возникают у детей вследствие ослабления иммунитета, поэтому вирусная инфекция может осложниться бактериальной. У детей больных корью может развиться вторичная бактериальная пневмония, стоматит, отит, трахеобронхит, ларингит, бронхопневмония, а в некоторых случаях воспаление лимфоузлов шеи, слепота, энцефалит, полиневрит, поражения ЦНС.
При появлении первых признаков заболевания необходимо изолировать ребенка от других детей и вызвать на дом участкового педиатра. Внешний вид заразившихся корью имеет характерные особенности: отечность век и лица, экзантемы неба, постепенно появляющаяся сыпь, которая сменяется пятнами. Но не всегда осмотр и оценка симптомов позволяют точно отличить корь от аллергии, краснухи, коклюша и других инфекционных заболеваний. Для уточнения диагноза необходимо проведение лабораторной диагностики – следует сдать клинический анализ крови, для выявления антител к вирусу кори берут мазок из носоглотки. В случае развития осложнений врач может назначить пациенту рентген грудной клетки и электроэнцефалограмму.
Корь: как распознать заболевание, способы лечения и профилактики
Лечение кори у детей может проводиться в домашних условиях. Терапия направлена на укрепление иммунной системы, устранение симптомов заболевания и включает следующие процедуры:
- соблюдение постельного режима в период высокой температуры;
- прием жаропонижающих средств при показателях выше 38,5°С.
- тщательная гигиена глаз и полости рта;
- обильное питье для уменьшения симптомов интоксикации;
- проветривание помещения и влажная уборка.
При резком ухудшении состояния ребенка и проявлении осложнений требуется госпитализация. Врач индивидуально подбирает маленьким пациентам терапию, назначает антибактериальные и противовирусные препараты.
Профилактика и рекомендации
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"Учитывая опасность кори для жизни и здоровья детей самым действенным способом предотвратить заболевание является вакцинация в соответствие с национальным прививочным календарем. Вакцинация проводится эффективными и безопасными вакцинами бесплатно в детских поликлиниках. Если ребенок еще не привит, обратитесь к педиатру для определения оптимальных сроков вакцинации от кори", - говорит терапевт Марк Пружинин.
По информации Роспотребнадзора
, дети должны вакцинироваться от кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в возрасте одного года и в 6 лет. Это должно быть отражено в соответствующих документах. Никаких дополнительных, так называемых "бустерных" прививок не требуется. Такая двухэтапная вакцина обеспечивает пожизненный иммунитет от коревой инфекции.