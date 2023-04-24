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Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию - РИА Новости, 24.04.2023
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08:00 24.04.2023 (обновлено: 08:17 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию
Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию - РИА Новости, 24.04.2023
Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал так называемый закон о деколонизации топонимов — поправки к законодательному акту "О географических... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:00
2023-04-24T08:17
аналитика
украина
одесса
киев
владимир зеленский
виталий кличко
верховная рада украины
правый сектор
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Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал так называемый закон о деколонизации топонимов — поправки к законодательному акту "О географических названиях". Украинская пресса в этой связи ликует: "Президент запустил процесс деколонизации". Ну все, вскоре закон вступит в силу — и Украина наконец сбросит колониальные оковы!Хотя, казалось бы, процесс тотального переименования всего, что только можно переименовать, на Украине идет давно. Просто в разные периоды его называют по-разному: сначала украинизацией, потом — декоммунизацией, потом — дерусификацией, теперь вот настал черед деколонизации. Министерство культуры Украины недавно отчитывалось, что только за 2022 год в стране переименованы 9859 топонимов и демонтированы 145 памятников, "связанных с пропагандой российской имперской политики". Куда уж больше! Но, видите ли, Верховной раде и Зеленскому этого показалось мало, надо добавить еще закон, чтобы провозгласить "деколонизацию".Причем на деле выходит, что вопрос вовсе не в отказе от российских имен и фамилий: Пушкина, Суворова, Толстого в большинстве городов Украины уже давно запретили. Теперь речь идет о том, чтобы избавиться от имен людей, которые имеют прямое отношение к истории этих земель. Например, под "дерусификацию" уже подпали уроженец Харьковской губернии Сидор Ковпак и уроженец Одессы маршал Малиновский.Мэр Киева Виталий Кличко недавно подмахнул приказ о переименовании улицы пионера-героя Вали Котика, который родился, сражался и погиб в Шепетовке Хмельницкой области. Причем переименовал ее в улицу Венскую — вот вам и "деколонизация"!Или вспомним, как на Западе остервенело борются за то, чтобы считать "украинцами" Айвазовского и Репина. В то же время на Украине в рамках дерусификации улицы, названные в их честь, переименовываются. Так, недавно в Ивано-Франковске улица Айвазовского была названа именем боевика "Правого сектора"*, а улица Репина стала улицей боевика бандеровской УПА*. То есть в нью-йоркском Метрополитен-музее эти люди внезапно стали украинцами, а на Украине они как были русскими, так и остались.А так ведь оно и есть! Украине для избавления от "колониальных" топонимов, связанных с российским прошлым, надо избавляться фактически от всех исторических названий. И Киев, как известно, является "матерью городов русских". И Одесса, и Николаев, и Харьков — это все память о Российской империи, никуда от этого не деться.Да что там империя, даже на западе Украины свидетельства того, что там проживал этнос, именуемый ныне украинцами, имеют "страшные" для современной Украины названия — русские! К примеру, город Львовской области Рава-Русская. Да даже в самом Львове, некогда интернациональном городе, исторические названия улиц — Греческая, Армянская, Русская — свидетельствуют о том, какие этносы населяли его. Да-да, никакая не Украинская, а именно Русская — так и только так (русские, русины, русичи) называли местное славянское население вплоть до геноцида 1914 года, когда в Австро-Венгрии начали истребление москвофилов Галиции.Таким образом, "деколонизация", начатая Зеленским, требует полного отказа Украины от своей собственной истории — причем всей Украины, от запада до востока, от севера до юга.По сути, это — повторение пути, по которому ведет сейчас свою страну прозападный режим Молдавии. Борьба против всего русского там в итоге превратилась в борьбу против всего молдавского, включая отмену молдавского языка. Тем забавнее теперь читать интервью молдавских культурных деятелей, обвиняющих Россию в том, что это она "украла молдавскую национальную идентичность", поскольку… придумала молдавский язык.Так что не исключено, что борьба за "деколонизацию" Украины в конечном итоге превратится в борьбу и против всего украинского, включая язык. Русских еще будут обвинять в том, что это мы изобрели его, как и само понятие "Украина". Зеленский же недавно пообещал стереть все исторические границы с Польшей. А для этого надо будет всерьез попотеть, избавившись от всего русского и заодно — украинского.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230319/gitler-1858874659.html
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аналитика, украина, одесса, киев, владимир зеленский, виталий кличко, верховная рада украины, правый сектор, украинская повстанческая армия
Аналитика, Украина, Одесса, Киев, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Верховная Рада Украины, Правый сектор, Украинская повстанческая армия

Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг Украины
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак "Въезд запрещен" и флаг Украины. Архивное фото
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал так называемый закон о деколонизации топонимов — поправки к законодательному акту "О географических названиях". Украинская пресса в этой связи ликует: "Президент запустил процесс деколонизации". Ну все, вскоре закон вступит в силу — и Украина наконец сбросит колониальные оковы!
Хотя, казалось бы, процесс тотального переименования всего, что только можно переименовать, на Украине идет давно. Просто в разные периоды его называют по-разному: сначала украинизацией, потом — декоммунизацией, потом — дерусификацией, теперь вот настал черед деколонизации. Министерство культуры Украины недавно отчитывалось, что только за 2022 год в стране переименованы 9859 топонимов и демонтированы 145 памятников, "связанных с пропагандой российской имперской политики". Куда уж больше! Но, видите ли, Верховной раде и Зеленскому этого показалось мало, надо добавить еще закон, чтобы провозгласить "деколонизацию".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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Причем на деле выходит, что вопрос вовсе не в отказе от российских имен и фамилий: Пушкина, Суворова, Толстого в большинстве городов Украины уже давно запретили. Теперь речь идет о том, чтобы избавиться от имен людей, которые имеют прямое отношение к истории этих земель. Например, под "дерусификацию" уже подпали уроженец Харьковской губернии Сидор Ковпак и уроженец Одессы маршал Малиновский.
Мэр Киева Виталий Кличко недавно подмахнул приказ о переименовании улицы пионера-героя Вали Котика, который родился, сражался и погиб в Шепетовке Хмельницкой области. Причем переименовал ее в улицу Венскую — вот вам и "деколонизация"!
Или вспомним, как на Западе остервенело борются за то, чтобы считать "украинцами" Айвазовского и Репина. В то же время на Украине в рамках дерусификации улицы, названные в их честь, переименовываются. Так, недавно в Ивано-Франковске улица Айвазовского была названа именем боевика "Правого сектора"*, а улица Репина стала улицей боевика бандеровской УПА*. То есть в нью-йоркском Метрополитен-музее эти люди внезапно стали украинцами, а на Украине они как были русскими, так и остались.
А так ведь оно и есть! Украине для избавления от "колониальных" топонимов, связанных с российским прошлым, надо избавляться фактически от всех исторических названий. И Киев, как известно, является "матерью городов русских". И Одесса, и Николаев, и Харьков — это все память о Российской империи, никуда от этого не деться.
Батон - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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Да что там империя, даже на западе Украины свидетельства того, что там проживал этнос, именуемый ныне украинцами, имеют "страшные" для современной Украины названия — русские! К примеру, город Львовской области Рава-Русская. Да даже в самом Львове, некогда интернациональном городе, исторические названия улиц — Греческая, Армянская, Русская — свидетельствуют о том, какие этносы населяли его. Да-да, никакая не Украинская, а именно Русская — так и только так (русские, русины, русичи) называли местное славянское население вплоть до геноцида 1914 года, когда в Австро-Венгрии начали истребление москвофилов Галиции.
Таким образом, "деколонизация", начатая Зеленским, требует полного отказа Украины от своей собственной истории — причем всей Украины, от запада до востока, от севера до юга.
По сути, это — повторение пути, по которому ведет сейчас свою страну прозападный режим Молдавии. Борьба против всего русского там в итоге превратилась в борьбу против всего молдавского, включая отмену молдавского языка. Тем забавнее теперь читать интервью молдавских культурных деятелей, обвиняющих Россию в том, что это она "украла молдавскую национальную идентичность", поскольку… придумала молдавский язык.
Так что не исключено, что борьба за "деколонизацию" Украины в конечном итоге превратится в борьбу и против всего украинского, включая язык. Русских еще будут обвинять в том, что это мы изобрели его, как и само понятие "Украина". Зеленский же недавно пообещал стереть все исторические границы с Польшей. А для этого надо будет всерьез попотеть, избавившись от всего русского и заодно — украинского.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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АналитикаУкраинаОдессаКиевВладимир ЗеленскийВиталий КличкоВерховная Рада УкраиныПравый секторУкраинская повстанческая армия
 
 
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