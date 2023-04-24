Дерусификация Украины плавно переходит в деукраинизацию
Знак "Въезд запрещен" и флаг Украины. Архивное фото
Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал так называемый закон о деколонизации топонимов — поправки к законодательному акту "О географических названиях". Украинская пресса в этой связи ликует: "Президент запустил процесс деколонизации". Ну все, вскоре закон вступит в силу — и Украина наконец сбросит колониальные оковы!
Хотя, казалось бы, процесс тотального переименования всего, что только можно переименовать, на Украине идет давно. Просто в разные периоды его называют по-разному: сначала украинизацией, потом — декоммунизацией, потом — дерусификацией, теперь вот настал черед деколонизации. Министерство культуры Украины недавно отчитывалось, что только за 2022 год в стране переименованы 9859 топонимов и демонтированы 145 памятников, "связанных с пропагандой российской имперской политики". Куда уж больше! Но, видите ли, Верховной раде и Зеленскому этого показалось мало, надо добавить еще закон, чтобы провозгласить "деколонизацию".
Причем на деле выходит, что вопрос вовсе не в отказе от российских имен и фамилий: Пушкина, Суворова, Толстого в большинстве городов Украины уже давно запретили. Теперь речь идет о том, чтобы избавиться от имен людей, которые имеют прямое отношение к истории этих земель. Например, под "дерусификацию" уже подпали уроженец Харьковской губернии Сидор Ковпак и уроженец Одессы маршал Малиновский.
Мэр Киева Виталий Кличко недавно подмахнул приказ о переименовании улицы пионера-героя Вали Котика, который родился, сражался и погиб в Шепетовке Хмельницкой области. Причем переименовал ее в улицу Венскую — вот вам и "деколонизация"!
Или вспомним, как на Западе остервенело борются за то, чтобы считать "украинцами" Айвазовского и Репина. В то же время на Украине в рамках дерусификации улицы, названные в их честь, переименовываются. Так, недавно в Ивано-Франковске улица Айвазовского была названа именем боевика "Правого сектора"*, а улица Репина стала улицей боевика бандеровской УПА*. То есть в нью-йоркском Метрополитен-музее эти люди внезапно стали украинцами, а на Украине они как были русскими, так и остались.
А так ведь оно и есть! Украине для избавления от "колониальных" топонимов, связанных с российским прошлым, надо избавляться фактически от всех исторических названий. И Киев, как известно, является "матерью городов русских". И Одесса, и Николаев, и Харьков — это все память о Российской империи, никуда от этого не деться.
Да что там империя, даже на западе Украины свидетельства того, что там проживал этнос, именуемый ныне украинцами, имеют "страшные" для современной Украины названия — русские! К примеру, город Львовской области Рава-Русская. Да даже в самом Львове, некогда интернациональном городе, исторические названия улиц — Греческая, Армянская, Русская — свидетельствуют о том, какие этносы населяли его. Да-да, никакая не Украинская, а именно Русская — так и только так (русские, русины, русичи) называли местное славянское население вплоть до геноцида 1914 года, когда в Австро-Венгрии начали истребление москвофилов Галиции.
Таким образом, "деколонизация", начатая Зеленским, требует полного отказа Украины от своей собственной истории — причем всей Украины, от запада до востока, от севера до юга.
По сути, это — повторение пути, по которому ведет сейчас свою страну прозападный режим Молдавии. Борьба против всего русского там в итоге превратилась в борьбу против всего молдавского, включая отмену молдавского языка. Тем забавнее теперь читать интервью молдавских культурных деятелей, обвиняющих Россию в том, что это она "украла молдавскую национальную идентичность", поскольку… придумала молдавский язык.
Так что не исключено, что борьба за "деколонизацию" Украины в конечном итоге превратится в борьбу и против всего украинского, включая язык. Русских еще будут обвинять в том, что это мы изобрели его, как и само понятие "Украина". Зеленский же недавно пообещал стереть все исторические границы с Польшей. А для этого надо будет всерьез попотеть, избавившись от всего русского и заодно — украинского.
* Запрещенная в России экстремистская организация.