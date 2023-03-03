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Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем - РИА Новости, 03.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:36 03.03.2023 (обновлено: 21:44 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ayvazovskiy-1855767507.html
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем - РИА Новости, 03.03.2023
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником, говорится на официальном... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T21:36
2023-03-03T21:44
искусство
феодосия
нью-йорк (город)
российская империя
иван айвазовский
эдгар дега
культура
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником, говорится на официальном сайте учреждения.В описании к работе указано, что автор был армянином, рожденным в Российской Империи, в крымском городе Феодосия, хотя ранее музей считал его украинцем.Это не первый подобный случай — после требований украинских активистов Метрополитен-музей изменил название картины французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица" на "Танцовщица в украинском наряде".
https://ria.ru/20230217/khudozhniki-1852631011.html
феодосия
нью-йорк (город)
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искусство, феодосия, нью-йорк (город), российская империя, иван айвазовский, эдгар дега
Искусство, Феодосия, Нью-Йорк (город), Российская империя, Иван Айвазовский, Эдгар Дега, Культура
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем

Метрополитен-музей стал считать Айвазовского не украинским, а армянским художником

© Public domainИван Айвазовский. Автопортрет. 1874
Иван Айвазовский. Автопортрет. 1874
© Public domain
Иван Айвазовский. Автопортрет. 1874
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником, говорится на официальном сайте учреждения.
В описании к работе указано, что автор был армянином, рожденным в Российской Империи, в крымском городе Феодосия, хотя ранее музей считал его украинцем.
«

"Привязанность художника к океану зародилась на его родине, в черноморском порту Феодосия в Крыму, тогда входившем в состав Российской империи", — указано в публикации.

Это не первый подобный случай — после требований украинских активистов Метрополитен-музей изменил название картины французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица" на "Танцовщица в украинском наряде".
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КультураИскусствоФеодосияНью-Йорк (город)Российская империяИван АйвазовскийЭдгар Дега
 
 
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