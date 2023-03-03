https://ria.ru/20230303/ayvazovskiy-1855767507.html

Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем

Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем - РИА Новости, 03.03.2023

Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем

Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником, говорится на официальном... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:36

2023-03-03T21:36

2023-03-03T21:44

искусство

феодосия

нью-йорк (город)

российская империя

иван айвазовский

эдгар дега

культура

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником, говорится на официальном сайте учреждения.В описании к работе указано, что автор был армянином, рожденным в Российской Империи, в крымском городе Феодосия, хотя ранее музей считал его украинцем.Это не первый подобный случай — после требований украинских активистов Метрополитен-музей изменил название картины французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица" на "Танцовщица в украинском наряде".

https://ria.ru/20230217/khudozhniki-1852631011.html

феодосия

нью-йорк (город)

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искусство, феодосия, нью-йорк (город), российская империя, иван айвазовский, эдгар дега