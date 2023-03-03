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Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем - РИА Новости, 03.03.2023
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником, говорится на официальном... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T21:36
2023-03-03T21:36
2023-03-03T21:44
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Метрополитен-музей в Нью-Йорке изменил подпись к картине Ивана Айвазовского "Корабль в лунном свете", назвав его армянским художником, говорится на официальном сайте учреждения.В описании к работе указано, что автор был армянином, рожденным в Российской Империи, в крымском городе Феодосия, хотя ранее музей считал его украинцем.Это не первый подобный случай — после требований украинских активистов Метрополитен-музей изменил название картины французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица" на "Танцовщица в украинском наряде".
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искусство, феодосия, нью-йорк (город), российская империя, иван айвазовский, эдгар дега
Искусство, Феодосия, Нью-Йорк (город), Российская империя, Иван Айвазовский, Эдгар Дега, Культура
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
Метрополитен-музей стал считать Айвазовского не украинским, а армянским художником