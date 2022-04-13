https://ria.ru/20220413/ulitsy-1783315817.html

В Ивано-Франковске переименуют улицы с именами русских писателей

В Ивано-Франковске переименуют улицы с именами русских писателей - РИА Новости, 13.04.2022

В Ивано-Франковске переименуют улицы с именами русских писателей

Ивано-Франковский горсовет проголосовал за переименование ряда улиц, носящих имени известных русских писателей, композиторов, ученых, исследователей. РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T14:02

2022-04-13T14:02

2022-04-13T14:07

в мире

россия

владимир путин

чернигов

чайковский

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Ивано-Франковский горсовет проголосовал за переименование ряда улиц, носящих имени известных русских писателей, композиторов, ученых, исследователей."На очередной сессии горсовета решили переименовать ряд улиц в Ивано-Франковской громаде. Депутаты проголосовали "за" переименование: улицы Достоевского в Героев Чернигова, Лермонтова – в Героев Мариуполя, Пржевальского в Теофила Бедрия (политвоспитатель сотни УПА ("Украинская повстанческая армия")*", - говорится в сообщении Ивано-Франковского горсовета в Facebook**.Кроме того, планируется переименовать улицу Репина в Николая Арсенича-Березовского, который был членом организации украинских националистов, генералом Украинской повстанческой армии, Менделеева – в героев Попасной, Некрасова – в героев Ахтырки, Чайковского – в улицу имени украинского оперного певца, украинского силовика, участвовавшего в боях в Донбассе Василия Слипака. Всего в списке на переименование более 20 улиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России экстремистская организация** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220403/tantsovschitsy-1781577847.html

https://ria.ru/20220324/shutka-1779881874.html

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чернигов

чайковский

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, владимир путин, чернигов, чайковский, украинская повстанческая армия