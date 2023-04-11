Захарова задала неожиданный вопрос, говоря о ситуации с молдавским языком
Захарова спросила, почему молдавский язык в Кишиневе переименовали не в китайский
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на Первом канале ситуацию с принятием в Молдавии закона о переименовании молдавского в язык румынский, задалась вопросом, почему "сразу не китайский".
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"Приходит правительство Молдавии во главе с президентом (Майи) Санду, абсолютно прозападное, с румынским паспортом. Вдумайтесь - президент Молдавии с румынским паспортом, что она скрывала до выборов. И буквально за год-полтора своего присутствия во власти принимает закон о переименовании языка молдавского в язык румынский. Раньше он был молдавский, а теперь румынский. А чего сразу не китайский? Ну назвали бы уже китайский, могли бы в отчетах написать, что разговаривают на самом популярном языке, учитывая, что китайцев полтора миллиарда. Это же сеанс оболванивания собственного населения Молдавии", - заявила Захарова в программе "АнтиФейк" на Первом канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии 23 марта одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.