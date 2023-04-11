Захарова задала неожиданный вопрос, говоря о ситуации с молдавским языком

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"Приходит правительство Молдавии во главе с президентом (Майи) Санду, абсолютно прозападное, с румынским паспортом. Вдумайтесь - президент Молдавии с румынским паспортом, что она скрывала до выборов. И буквально за год-полтора своего присутствия во власти принимает закон о переименовании языка молдавского в язык румынский. Раньше он был молдавский, а теперь румынский. А чего сразу не китайский? Ну назвали бы уже китайский, могли бы в отчетах написать, что разговаривают на самом популярном языке, учитывая, что китайцев полтора миллиарда. Это же сеанс оболванивания собственного населения Молдавии", - заявила Захарова в программе "АнтиФейк" на Первом канале.