Рейтинг@Mail.ru
Захарова задала неожиданный вопрос, говоря о ситуации с молдавским языком - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 11.04.2023 (обновлено: 11:16 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/moldaviya-1864415469.html
Захарова задала неожиданный вопрос, говоря о ситуации с молдавским языком
Захарова задала неожиданный вопрос, говоря о ситуации с молдавским языком - РИА Новости, 11.04.2023
Захарова задала неожиданный вопрос, говоря о ситуации с молдавским языком
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на Первом канале ситуацию с принятием в Молдавии закона о переименовании молдавского в язык... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:57
2023-04-11T11:16
в мире
молдавия
россия
мария захарова
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на Первом канале ситуацию с принятием в Молдавии закона о переименовании молдавского в язык румынский, задалась вопросом, почему "сразу не китайский". Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии 23 марта одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
https://ria.ru/20230306/moldaviya-1855726327.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, мария захарова, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, Майя Санду
Захарова задала неожиданный вопрос, говоря о ситуации с молдавским языком

Захарова спросила, почему молдавский язык в Кишиневе переименовали не в китайский

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на Первом канале ситуацию с принятием в Молдавии закона о переименовании молдавского в язык румынский, задалась вопросом, почему "сразу не китайский".
«
"Приходит правительство Молдавии во главе с президентом (Майи) Санду, абсолютно прозападное, с румынским паспортом. Вдумайтесь - президент Молдавии с румынским паспортом, что она скрывала до выборов. И буквально за год-полтора своего присутствия во власти принимает закон о переименовании языка молдавского в язык румынский. Раньше он был молдавский, а теперь румынский. А чего сразу не китайский? Ну назвали бы уже китайский, могли бы в отчетах написать, что разговаривают на самом популярном языке, учитывая, что китайцев полтора миллиарда. Это же сеанс оболванивания собственного населения Молдавии", - заявила Захарова в программе "АнтиФейк" на Первом канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду санкционировала закон, который признает государственным языком республики румынский вместо молдавского. Парламент Молдавии 23 марта одобрил переименование государственного языка. Согласно утвержденному закону, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка будет внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
"Страна несется в пропасть". Молдаван лишили языка
6 марта, 08:00
 
В миреМолдавияРоссияМария ЗахароваМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала